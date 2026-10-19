Noi reguli pentru returnarea ambalajelor SGR. Garanția ar putea fi recuperată și la școli, universități sau instituții publice

Românii ar putea returna ambalajele din Sistemul de Garanție-Returnare (SGR) și la școli, universități sau instituții publice, nu doar în punctele de colectare existente. Un proiect de act normativ pregătit de autorități permite instalarea automatelor de preluare a ambalajelor în aceste locații, prin parteneriate cu comercianții. Garanția ar urma să fie restituită prin voucher sau transfer bancar, potrivit noilor prevederi.

Autoritățile pregătesc modificarea legislației privind Sistemul de Garanție-Returnare pentru ambalaje primare nereutilizabile, astfel încât rețeaua punctelor de colectare să poată fi extinsă.

Potrivit unui proiect de act normativ aflat în curs de avizare, unitățile de învățământ preuniversitar, instituțiile de învățământ superior, precum și autoritățile și instituțiile publice vor putea organiza și opera puncte de returnare a ambalajelor SGR.

Acestea vor putea fi amenajate în sediile sau incintele administrate de instituțiile respective, la solicitarea acestora.

Colectarea ambalajelor se va realiza prin echipamente automate de preluare, iar funcționarea punctelor de returnare va necesita încheierea unor acorduri de parteneriat cu comercianții.

Documentul pregătit de autorități, analizat de Profit.ro, prevede introducerea unui articol nou în legislația secundară privind SGR, dedicat punctelor de returnare organizate în unități de învățământ și instituții publice.

Legislația actuală reglementează organizarea punctelor de returnare de către comercianți, precum și de către unitățile administrativ-teritoriale sau asociațiile de dezvoltare intercomunitară.

Nu există însă o prevedere expresă care să permită școlilor, universităților și instituțiilor publice care nu au calitatea de comerciant să opereze asemenea puncte în spațiile pe care le administrează.

În lipsa unei reglementări distincte, aceste entități ar trebui să fie asimilate comercianților și să respecte obligațiile stabilite pentru aceștia.

Autoritățile consideră că actualele restricții împiedică extinderea rețelei de colectare în locuri frecventate de numeroși consumatori.

„În lipsa unei prevederi exprese, aceste entități nu pot participa la sistem în calitate de operatori ai punctelor de returnare fără a fi asimilate comercianților și supuse obligațiilor stabilite pentru aceștia, deși locațiile respective concentrează un număr ridicat de consumatori de produse ambalate în ambalaje SGR și pot contribui la creșterea accesibilității sistemului și la formarea comportamentului de returnare, în special în rândul tinerilor”, se arată în documentul citat de profit.ro.

Noul articol propus pentru legislația SGR stabilește categoriile de instituții care vor putea solicita organizarea punctelor de returnare.

În cazul învățământului preuniversitar, prevederile se referă la unitățile definite de Legea învățământului preuniversitar nr. 198/2023.

Pentru universități și celelalte instituții de învățământ superior, proiectul face trimitere la Legea învățământului superior nr. 199/2023.

Sunt incluse și autoritățile și instituțiile publice definite prin Codul administrativ, adoptat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019.

Potrivit textului propus, aceste entități „pot organiza și opera la solicitarea acestora, în sediile sau incintele pe care le administrează, puncte de returnare al ambalajelor SGR, prin echipamente automate de preluare”.

Organizarea și operarea automatelor se vor face în baza unui acord de parteneriat încheiat cu comercianții.

Prin urmare, instalarea unui automat nu va deveni o obligație generală pentru toate școlile, universitățile sau instituțiile publice. Proiectul prevede posibilitatea organizării acestor puncte la solicitarea instituțiilor interesate.

Proiectul stabilește și modalitățile prin care persoanele care returnează ambalaje SGR își vor putea recupera garanția.

Potrivit prevederilor propuse, operatorul punctului de returnare va avea obligația de a restitui consumatorilor sau utilizatorilor finali valoarea garanției.

Restituirea va putea fi realizată prin două modalități: voucher sau transfer bancar.

În cazul voucherului, acesta va putea fi utilizat ori preschimbat în numerar în cadrul structurilor de vânzare ale comercianților cu care instituția a încheiat acordul de parteneriat.

Textul proiectului prevede:

„Operatorul punctelor de returnare prevăzute la alin. (1) are obligația de a restitui consumatorilor sau utilizatorilor finali valoarea garanției, prin voucher care poate fi utilizat sau preschimbat în numerar în cadrul structurilor de vânzare ale comercianților cu care a fost încheiat acordul de parteneriat, ori prin transfer bancar.”

Astfel, proiectul nu prevede restituirea directă a numerarului de către școala, universitatea sau instituția publică unde este amplasat automatul. În cazul voucherelor, preschimbarea în bani se va realiza la comercianții parteneri.

Modificările propuse nu sunt încă în vigoare. Actul normativ a fost elaborat recent și se află în procedura de avizare.

Pentru aplicarea noilor prevederi este necesară finalizarea procedurii de adoptare a actului normativ.

Documentul nu stabilește, în informațiile prezentate, un calendar pentru instalarea primelor automate SGR în școli, universități sau instituții publice.

Extinderea rețelei va depinde și de solicitările instituțiilor interesate, precum și de încheierea parteneriatelor cu comercianții care vor participa la organizarea punctelor de returnare.