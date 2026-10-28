Eurostat: Venitul real al gospodăriilor pe cap de locuitor a crescut ușor atât în zona euro, cât și în UE
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Venitul real al gospodăriilor pe cap de locuitor a crescut cu 0,1% în trimestrul al doilea din 2026, atât în zona euro, cât și în Uniunea Europeană, potrivit Eurostat. În aceeași perioadă, consumul populației a avansat, însă rata de economisire.
Venitul real al gospodăriilor pe cap de locuitor a crescut ușor atât în zona euro, cât și în UE
În al doilea trimestru al anului 2026, venitul real al gospodăriilor pe cap de locuitor a crescut cu 0,1% în zona euro, după o creștere de 0,1% în primul trimestru al anului 2026. În aceeași perioadă, consumul real al populației pe cap de locuitor s-a majorat cu 0,3%, după ce a rămas stabil în trimestrul anterior.
În UE în ansamblu, venitul real pe cap de locuitor al gospodăriilor a crescut cu 0,1 % în al doilea trimestru al anului 2026, după ce a crescut cu 0,3 % în primul trimestru al anului 2026. În același timp, consumul real al populației pe cap de locuitor s-a majorat cu 0,4%, după o scădere de 0,1% în trimestrul precedent, potrivit Eurostat.
Componentele venitului real al gospodăriilor populației
În al doilea trimestru al anului 2026, ușoara creștere a venitului real al gospodăriilor pe cap de locuitor în zona euro se explică în principal prin contribuția pozitivă a venitului net din proprietate și a altor transferuri curente nete, în timp ce ce în UE prin remunerarea angajaților și a prestațiilor sociale, altele decât transferurile sociale în natură.
În schimb, cel mai mare contribuabil negativ din zona euro a fost excedentul brut de exploatare și venitul mixt brut, în timp ce ce în UE el a fost reprezentat de impozitele curente și contribuțiile sociale nete.
Rata de economisire a gospodăriilor a scăzut atât în zona euro, cât și în UE
În al doilea trimestru al anului 2026, rata de economisire a scăzut cu 0,2 puncte procentuale (pp) în zona euro și cu 0,3 pp în UE, comparativ cu trimestrul precedent.
Dintre statele membre pentru care sunt publicate date, rata de economisire a gospodăriilor a crescut în patru state membre și a scăzut în unsprezece. Cea mai mare creștere a fost înregistrată în Polonia și Cehia (+0,6 puncte procentuale în ambele țări). În același timp, cea mai mare scădere a fost observată în Finlanda (-1,6 pp), Ungaria (-1,4 pp) și Italia (-1,2 pp).
Rata investițiilor gospodăriilor rămâne stabilă în zona euro, dar scade ușor în UE
În al doilea trimestru al anului 2026, rata investițiilor gospodăriilor a rămas stabilă în zona euro și a scăzut cu 0,1 puncte procentuale (pp) în UE, comparativ cu trimestrul precedent.
Dintre statele membre pentru care sunt publicate date, rata investițiilor gospodăriilor a crescut în patru state membre, a rămas stabilă în șase și a scăzut în cinci. Cea mai mare creștere a fost înregistrată în Ungaria (+0,7 puncte procentuale) și Cehia (+0,3 puncte procentuale), în timp ce cea mai mare scădere a fost observată în Irlanda (-0,7 puncte procentuale) și Italia (-0,3 puncte procentuale).
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Absolventă a Facultății de Jurnalism și Științele Comunicării (Relații Publice și Comunicare) din cadrul Universității din București. Absolventă a Masteratului Relații Publice și Comunicare din cadrul Școlii Naţionale de Studii Politice și Administrative (SNSPA). Redactor pentru Capital.ro din toamna anului 2021 până în prezent.
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