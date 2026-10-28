Deficitul de personal de la ANAF afectează controalele fiscale și recuperarea datoriilor. Sindicaliștii reclamă riscuri pentru încasările bugetare

Federația „Solidaritatea” avertizează că deficitul de personal de la ANAF poate afecta verificările fiscale și recuperarea datoriilor, punând în pericol veniturile bugetare. Sindicaliștii cer un audit intern pentru evaluarea posturilor vacante, a plecărilor din ultimii trei ani și a riscurilor generate de volumul ridicat de muncă.

Federația „Solidaritatea” solicită realizarea unui audit intern la nivelul Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF), avertizând că deficitul de personal afectează activitatea structurilor fiscale și poate pune în pericol colectarea veniturilor bugetare. Potrivit sindicaliștilor, pensionările și plecările angajaților către sectorul privat sau către alte instituții, pe fondul restricțiilor privind recrutarea și transferurile, au accentuat lipsa de personal.

Organizația susține că această situație afectează continuitatea activității și poate provoca întârzieri în derularea procedurilor fiscale. În unele compartimente, un singur angajat ar fi responsabil pentru mai multe activități, fără să existe un înlocuitor instruit care să îi preia atribuțiile în perioadele de absență.

Federația semnalează și posibile probleme privind securitatea informațiilor. Potrivit sindicaliștilor, au fost raportate situații în care parolele necesare accesului la aplicații sunt dezvăluite sau schimbate între colegi, practici care ar putea afecta confidențialitatea datelor fiscale și posibilitatea de a urmări operațiunile efectuate.

De asemenea, organizația afirmă că, după pensionarea sau plecarea unui angajat, atribuțiile acestuia sunt preluate de colegii rămași, fără o ajustare corespunzătoare a volumului de muncă și a indicatorilor de performanță. Repartizarea sarcinilor nu s-ar face întotdeauna pe baza unor criterii transparente, iar în anumite situații ar fi influențată de afinități personale sau opțiuni politice, potrivit federației.

O altă problemă reclamată este lipsa unei normări a muncii. Sindicaliștii susțin că structuri similare din județe diferite pot avea volume de activitate semnificativ diferite, fără ca schemele de personal să țină cont în mod adecvat de numărul contribuabililor, de specificul economic al zonei sau de timpul necesar îndeplinirii atribuțiilor.

Federația avertizează că deficitul de personal afectează mai multe domenii de activitate ale Fiscului, inclusiv trezoreria. În această structură, numărul insuficient de angajați ar îngreuna efectuarea concediilor de odihnă și respectarea principiului „inițiază, verifică, aprobă”, care presupune separarea responsabilităților în procesul de efectuare și control al operațiunilor financiare.

În domeniul executării silite, organizația susține că activitatea s-ar concentra în principal pe emiterea somațiilor și instituirea popririlor, în detrimentul verificărilor pe teren privind bunurile debitorilor. Sindicaliștii avertizează că întârzierile în desfășurarea procedurilor pot conduce la prescrierea unor creanțe și, implicit, la pierderea posibilității de recuperare a acestora.

Probleme ar exista și în activitatea de inspecție fiscală. Potrivit federației, volumul ridicat de muncă poate reduce timpul alocat controalelor și poate îngreuna respectarea termenelor procedurale. În aceste condiții, există riscul ca unele acte administrative fiscale să fie anulate în instanță.

Federația „Solidaritatea” atrage atenția și asupra consecințelor întârzierilor în soluționarea cererilor contribuabililor, care pot genera obligații suplimentare de plată pentru stat. În același timp, sindicaliștii avertizează că lipsa personalului poate afecta încasările bugetare, motiv pentru care solicită un audit intern care să permită evaluarea problemelor existente în cadrul instituției.

Federația „Solidaritatea” solicită efectuarea unui audit intern la nivelul întregii Agenții Naționale de Administrare Fiscală (ANAF), pentru a stabili numărul posturilor prevăzute în organigramă, al celor ocupate și al celor vacante. Verificarea ar urma să includă și evoluția angajărilor și a plecărilor din ultimii trei ani, cu date defalcate pe structuri.

Auditul ar trebui să identifice compartimentele în care un singur angajat gestionează mai multe activități, să analizeze modul în care sunt redistribuite sarcinile după plecarea colegilor și să evalueze riscurile psihosociale din structurile cu deficit de personal, potrivit organizației sindicale.

Federația cere și realizarea unui studiu de normare a muncii, care să permită corelarea activităților programate cu numărul angajaților disponibili și timpul necesar îndeplinirii sarcinilor. Riscurile identificate ar trebui înscrise în registrul central al riscurilor, împreună cu măsurile necesare, responsabilii și termenele de soluționare.

Sindicaliștii solicită ca rezultatele auditului să fie comunicate federației. Printre măsurile propuse se numără deblocarea urgentă a posturilor vacante și organizarea concursurilor pentru ocuparea acestora, cu prioritate în trezorerie, executare silită și inspecție fiscală.

Totodată, organizația cere adoptarea unor măsuri pentru păstrarea specialiștilor în instituție și introducerea unei proceduri transparente de repartizare a sarcinilor, care să prevadă consultarea reprezentanților sindicali.