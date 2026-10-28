Ryanair schimbă termenul de predare a bagajelor de cală din 10 noiembrie. Pasagerii trebuie să respecte noi reguli

Ryanair va modifica, din 10 noiembrie, termenul-limită pentru predarea bagajelor de cală pe toate aeroporturile de pe care operează. Compania aeriană urmărește să ofere pasagerilor mai mult timp pentru controalele de securitate și de pașapoarte, mai ales în perioadele aglomerate.

Ryanair va modifica, începând cu 10 noiembrie, ora-limită pentru predarea bagajelor de cală pe toate aeroporturile de pe care operează. Pasagerii vor trebui să predea bagajele cu cel puțin 60 de minute înainte de ora programată a plecării, față de 40 de minute, cât este termenul actual.

Compania aeriană a anunțat inițial această măsură în aprilie, cu scopul de a le oferi pasagerilor mai mult timp pentru a trece de controalele de securitate și de pașapoarte. Modificarea urmărește, totodată, reducerea presiunii asupra fluxurilor de pasageri în perioadele aglomerate din aeroporturi.

Potrivit Ryanair, aproximativ 20% dintre pasagerii companiei călătoresc cu bagaje de cală. Pentru aceștia, noul termen presupune sosirea mai devreme la aeroport și finalizarea formalităților de check-in și de predare a bagajelor înainte de închiderea ghișeelor.

Dara Brady, directorul de marketing al Ryanair, a explicat că modificarea le va permite pasagerilor care călătoresc cu bagaje de cală să aibă mai mult timp la dispoziție pentru controalele de securitate și de pașapoarte. Astfel, aceștia vor putea ajunge la poarta de îmbarcare înainte de începerea procesului de îmbarcare, inclusiv în perioadele în care cozile din aeroport sunt mai lungi.

Reprezentantul companiei le-a recomandat pasagerilor care folosesc serviciul de predare a bagajelor să ajungă din timp la aeroport și să finalizeze check-in-ul și predarea bagajelor înainte de închiderea ghișeelor, cu 60 de minute înainte de plecare.

„Această mică modificare le va oferi celor 20% dintre pasagerii Ryanair care au bagaje de cală mai mult timp pentru a trece de controlul de securitate și de cel al pașapoartelor, permițându-le să ajungă la poarta de îmbarcare înainte de începerea procesului de îmbarcare – un aspect deosebit de important în perioadele aglomerate, când cozile din aeroport pot fi mai lungi. Reamintim pasagerilor care utilizează serviciile de predare a bagajelor să ajungă la aeroport din timp și să se asigure că au efectuat formalitățile de check-in și au predat bagajele înainte ca ghișeele să se închidă, cu 60 de minute înainte de plecare”, a declarat Brady.

Directorul executiv al Ryanair, Michael O’Leary, a declarat săptămâna trecută, pentru Euronews, că Europa ar putea înregistra, în următoarele 12 luni, cea mai mare creștere a prețurilor biletelor de avion din istorie.

Potrivit lui, majoritatea companiilor aeriene nu sunt protejate prin instrumente de acoperire a riscurilor împotriva eventualelor creșteri ale prețurilor combustibilului pentru avioane începând din aprilie 2027. În aceste condiții, biletele de avion s-ar putea scumpi cu până la 20%, costurile suplimentare urmând să fie resimțite de pasageri.

O’Leary a estimat, de asemenea, că numărul locurilor disponibile pentru călătoriile cu avionul ar putea scădea, pe fondul falimentelor și al preluărilor unor companii aeriene afectate de criza combustibilului.

Declarațiile lui au venit după ce Ryanair a anunțat că va reduce numărul rutelor către Belgia. Decizia are legătură cu planurile autorităților belgiene de a majora taxa pe aviație de la 2 euro la 7 euro, începând din ianuarie 2027.