Prețul gazelor naturale din Europa a atins 100 de euro/MWh. Facturile consumatorilor ar putea crește puternic în 2027

Prețul de referință al gazelor naturale din Europa a atins miercuri, pentru scurt timp, pragul de 100 de euro pe megawatt-oră (MWh), pentru prima dată de la criza energetică din 2022. Creșterea vine pe fondul perturbărilor transporturilor de gaze naturale lichefiate (GNL) din Orientul Mijlociu, care limitează aprovizionarea înaintea sezonului rece. Costurile ridicate ale energiei afectează deja industria și consumatorii, iar analiștii avertizează că Europa s-ar putea confrunta cu încă un an de prețuri mari.

Piața europeană a gazelor naturale se confruntă cu o nouă perioadă de volatilitate, în contextul escaladării conflictului din Orientul Mijlociu și al dificultăților de aprovizionare cu gaze naturale lichefiate, conform Reuters.

Prețurile au urcat spre nivelurile înregistrate în timpul crizei energetice din 2022, iar în prezent gazele naturale se tranzacționează la valori de aproximativ trei ori mai mari decât cele consemnate înaintea izbucnirii războiului din Iran.

Potrivit datelor înregistrate de Intercontinental Exchange, contractul olandez cu livrare în luna următoare, tranzacționat la hubul TTF, principalul reper pentru piața europeană a gazelor, a atins miercuri, în jurul orei 13:35 GMT, nivelul de 100 de euro/MWh.

Cotația a reprezentat o creștere de aproximativ 4% față de ședința precedentă. Războiul împotriva Iranului, condus de Statele Unite, a determinat creșterea costurilor pentru petrol, carburanți, gaze naturale, electricitate și alimente.

Perturbările transporturilor maritime de GNL din Orientul Mijlociu au redus disponibilitatea gazelor pe piața internațională, într-un moment în care Europa se pregătește pentru lunile cu un consum ridicat.

Analiștii și specialiștii din industrie estimează că prețurile gazelor naturale ar putea rămâne ridicate cel puțin încă un an, chiar dacă războiul se încheie și temperaturile din această iarnă se mențin relativ blânde. Una dintre principalele probleme este necesitatea refacerii rezervelor europene de gaze, care au ajuns la niveluri minime record.

Creșterea prețurilor angro ale gazelor naturale începe să se transmită către facturile plătite de consumatorii casnici și de companii, atât pentru gaze, cât și pentru electricitate.

Acest efect este determinat inclusiv de rolul centralelor electrice alimentate cu gaze naturale în stabilirea prețurilor energiei electrice în perioadele cu cerere ridicată.

În Germania, contractul de referință pentru furnizarea energiei electrice în anul următor, cu livrare constantă, a crescut cu 1,7%, ajungând la 159,30 euro/MWh. Acesta este cel mai ridicat nivel înregistrat din iunie 2023.

În Franța, contractul echivalent a ajuns la 122,50 euro/MWh, apropiindu-se de cel mai ridicat nivel din ultimii doi ani.

Evoluțiile arată că efectele scumpirii gazelor naturale nu se limitează la piața acestui combustibil, ci se extind asupra întregului sector energetic european.

Europa a intrat în sezonul de încălzire, perioadă în care consumul de gaze naturale crește în mod obișnuit. Cu toate acestea, nivelul rezervelor este considerabil mai redus decât în aceeași perioadă a anului trecut.

La nivel european, depozitele de gaze sunt umplute în proporție de aproape 75%, în timp ce Germania, cea mai mare economie a continentului, dispune de rezerve de aproximativ 60% din capacitatea de stocare.

Datele indică faptul că depozitele europene se află la cel mai scăzut nivel pentru această perioadă a anului din cel puțin 2011.

Situația este rezultatul unui sezon estival în care refacerea rezervelor a avansat lent, pe fondul prețurilor ridicate și al disponibilității limitate a gazelor naturale lichefiate pe piața mondială.

Mathieu Utting, analist specializat în gaze naturale și GNL în cadrul Rystad Energy, a explicat că Europa se apropie de iarnă cu rezerve insuficiente pentru a absorbi eventualele șocuri de aprovizionare.

Potrivit acestuia, continentul dispune și de mai puține alternative pentru înlocuirea rapidă a cantităților de gaze a căror livrare este perturbată.

În săptămâna încheiată la 9 octombrie, importurile europene de GNL au fost cu 30% mai mici decât în perioada corespunzătoare a anului trecut.

Deși temperaturile blânde au menținut până acum cererea pentru încălzire la un nivel relativ redus, condițiile meteorologice favorabile nu sunt suficiente pentru a elimina vulnerabilitățile pieței europene.

Specialiștii avertizează că rezervele ar putea coborî din nou la niveluri record de scăzute la sfârșitul iernii 2026-2027. O asemenea evoluție ar putea fi comparabilă cu situația înregistrată în iarna 2017-2018, marcată de episodul de frig extrem cunoscut sub denumirea de „Beast from the East”.

Riscurile asociate aprovizionării Europei cu gaze naturale au fost evidențiate și de conducerea companiei norvegiene Equinor, unul dintre principalii producători de gaze.

Directorul general al companiei a avertizat miercuri că Europa s-ar putea confrunta cu un nou episod de creștere accentuată a prețurilor dacă temperaturile scăzute vor determina majorarea cererii în cursul acestei ierni.

Nivelul actual al prețurilor rămâne sub maximul istoric atins în timpul crizei energetice din 2022. În august 2022, cotația gazelor naturale la hubul TTF a urcat până la aproximativ 340 de euro/MWh.

Deși actuala criză nu a provocat încă o creștere de asemenea amploare, atingerea pragului de 100 de euro/MWh reprezintă un nivel semnificativ pentru industriile cu un consum ridicat de energie.

În același timp, această evoluție urmează să se reflecte și în facturile consumatorilor.

Creșterea costurilor gazelor naturale pune presiune asupra mai multor sectoare industriale europene. Printre cele mai expuse se numără industria chimică, producția de îngrășăminte și siderurgia, domenii în care gazele naturale sunt utilizate fie drept combustibil, fie ca materie primă în procesele de producție.

Pentru aceste companii, majorarea prețurilor poate determina o creștere semnificativă a cheltuielilor operaționale. Unele întreprinderi au început deja să își reducă producția din cauza costurilor ridicate.

Impactul este resimțit rapid deoarece numeroase companii industriale achiziționează gaze naturale la prețuri apropiate de cele practicate pe piața angro.

În consecință, modificările cotațiilor se transmit aproape imediat asupra costurilor de producție, fără întârzierile caracteristice contractelor destinate consumatorilor casnici.

În cazul gospodăriilor, efectele majorării prețurilor angro sunt transmise cu întârziere, deoarece contractele de furnizare pentru consumatorii finali nu reflectă imediat toate fluctuațiile pieței. Din acest motiv, cea mai mare parte a impactului asupra facturilor este așteptată în 2027.

În Marea Britanie, facturile la energie urmează să crească din nou în luna ianuarie. În Germania, tarifele pentru furnizarea gazelor naturale către clienții noi au crescut deja cu 55% de la începutul acestui an.

Aceste evoluții evidențiază presiunea exercitată de prețurile ridicate ale energiei asupra bugetelor gospodăriilor europene.

Majorarea costurilor gazelor și electricității afectează atât cheltuielile directe pentru energie, cât și prețurile altor produse și servicii, în condițiile în care energia reprezintă o componentă importantă a costurilor de producție și transport.

Creșterea prețurilor petrolului și gazelor naturale a determinat guvernele din Uniunea Europeană să aloce fonduri pentru protejarea populației și a companiilor.

Potrivit unei note publicate de Comisia Europeană, statele membre au cheltuit în acest an 17,9 miliarde de euro pentru a atenua efectele scumpirii energiei asupra gospodăriilor și firmelor.

Aceste cheltuieli au fost destinate limitării impactului economic provocat de majorarea prețurilor petrolului și gazelor naturale.

În același timp, perspectivele pieței europene rămân influențate de evoluția conflictului din Orientul Mijlociu, de disponibilitatea transporturilor de GNL și de condițiile meteorologice din lunile următoare.

Chiar și în scenariul încheierii războiului și al unei ierni relativ blânde, necesitatea refacerii rezervelor europene de gaze ar putea menține presiunea asupra prețurilor pentru cel puțin încă un an.