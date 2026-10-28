Scutirea de impozit pentru ONG-uri ar putea fi majorată la 50.000 de euro. IFA propune noi condiții pentru utilizarea banilor

Plafonul veniturilor din activități economice care pot beneficia de scutire de impozit în cazul organizațiilor neguvernamentale (ONG-uri) ar trebui majorat de la 15.000 de euro la un nivel cuprins între 25.000 și 50.000 de euro anual, consideră Flavius Jakubowicz, președintele Consiliului de Supraveghere și Consiliere al International Fiscal Association (IFA) România. Acesta propune ca facilitatea să fie condiționată de utilizarea banilor exclusiv pentru realizarea scopului organizației.

Flavius Jakubowicz a declarat miercuri, la conferința „Impactul fiscalității asupra antreprenorilor și ONG-urilor”, că actualul plafon fiscal pentru activitățile economice ale organizațiilor neguvernamentale ar trebui actualizat după aproximativ două decenii.

În prezent, legislația permite scutirea de impozit pentru veniturile obținute de ONG-uri din activități economice în limita echivalentului a 15.000 de euro anual, dar nu mai mult de 10% din veniturile scutite de impozit. Cele două condiții trebuie îndeplinite simultan.

Reprezentantul IFA România a susținut că majorarea plafonului ar putea reduce dependența organizațiilor de sursele alternative de finanțare și de fondurile redirecționate de stat.

Acesta a invocat și recomandările formulate de experți în cadrul procesului de aderare a României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE).

„Aici, în primul rând, ar trebui să plecăm de la două principii. O dată să actualizăm acest plafon de 15.000 de euro cu un coeficient de indexare din ultimii 20 de ani. Cred că rezonabil, nu știu, din punctul meu de vedere ar fi undeva între 25.000 și 50.000 de euro, cu mențiunea foarte clară că acești bani în continuare să rămână venituri neimpozabile dacă entitatea poate justifica că sunt alocați pe cheltuieli exclusiv în realizarea scopului ONG-ului”, a explicat Jakubowicz.

Flavius Jakubowicz consideră că o eventuală creștere a plafonului ar trebui însoțită de reguli mai stricte privind destinația veniturilor.

Una dintre măsurile propuse vizează limitarea indemnizațiilor acordate membrilor consiliilor directoare, pentru a împiedica utilizarea facilității fiscale în interes personal.

„Deci, susțin majorarea și indexarea plafonului cu condiții destul de restrictive pentru utilizarea banilor și foarte mult aș limita și indemnizațiile consiliului director, care în momentul de față nu există, dar m-am gândit cum ar putea unii să facă chestia asta și mă gândesc că ar fi o chestie etică și transparentă”, a precizat reprezentantul IFA România.

Acesta a propus și extinderea obligațiilor de transparență pentru organizațiile care primesc sponsorizări sau sume provenite din redirecționarea impozitelor.

„Dacă este un ONG care are doar activitate economică, acolo l-aș exclude, dar pentru tot ce înseamnă bani redirecționați aș obliga să existe un raport de transparență”, a afirmat Jakubowicz.

În prezent, potrivit acestuia, obligația întocmirii unui asemenea raport este legată de obținerea fondurilor publice.

Președintele Consiliului de Supraveghere și Consiliere al IFA România a atras atenția că autoritățile fiscale au intensificat verificările în sectorul neguvernamental în cursul anului 2026.

Controalele urmăresc inclusiv modul în care sunt utilizate sumele provenite din sponsorizări și destinația finală a banilor.

„Vă pot spune din practică faptul că anul 2026 a adus o intensificare a controalelor autorităților fiscale pe zona de ONG-uri care în principal pleacă de la contribuabil, adică cel care a făcut sponsorizarea. De ce? Pentru că pentru a rămâne deductibilă trebuie cumva să urmărim tot circuitul banilor și să vedem de fapt care a fost scopul și destinația finală a acestora”, a declarat Jakubowicz.

O problemă semnalată de acesta privește anularea deducerii fiscale pentru sponsorizări atunci când organizația beneficiară sau entitatea de cult este eliminată din registrul relevant la momentul redirecționării impozitului, deși figura în registru la încheierea contractului.

Jakubowicz consideră că sponsorii de bună-credință nu ar trebui să piardă facilitatea fiscală din cauza unor situații administrative care țin de beneficiari.

„Ceea ce aici, cred că pentru anumite cauze care nu țin de sponsor, ci țin de beneficiar, de ONG, tu îi anulezi sponsorizarea și dreptul sponsorului la deducere. Nu cred că este tocmai fair și echitabil și aici este o dezbatere”, a spus acesta.

Reprezentantul IFA România a semnalat și dificultățile întâmpinate de organizațiile neguvernamentale în relația cu băncile, instituțiile financiare și companiile care acordă sponsorizări.

Potrivit acestuia, modificările înregistrate la instanțele de judecată nu sunt întotdeauna reflectate în timp util în registrele publice.

În aceste situații, ONG-urile trebuie să obțină documente suplimentare pentru verificările de conformitate solicitate de instituțiile financiare sau de potențialii sponsori.

„Registrul public nu furnizează datele actualizate dacă s-au făcut modificări la instanțele de judecată, prin urmare dacă trebuie să treci printr-un compliance la o companie foarte mare, la o bancă, la o instituție financiară, acestea nu au acces la sistem sau datele nu sunt actualizate și trebuie să te duci de fiecare dată să scoți un certificat constatator, un extras din registrul de la judecătorie care durează, ce să vezi, undeva 30, chiar 40 de zile câteodată”, a explicat Jakubowicz.

Potrivit datelor prezentate în cadrul conferinței, în România erau înregistrate 141.204 organizații neguvernamentale în septembrie 2026, dintre care 130.247 erau active.

Sectorul neguvernamental a realizat venituri de peste 21 de miliarde de lei în 2022, echivalentul a 1,51% din produsul intern brut (PIB), și avea aproximativ 127.000 de angajați.

Datele arată că 26% dintre ONG-uri nu au înregistrat venituri în 2022. Totodată, numai 20% dintre organizațiile care au depus bilanț contabil în acel an au raportat venituri de peste 200.000 de lei.

În ceea ce privește finanțarea prin sponsorizări, 88.544 de companii au utilizat acest mecanism fiscal.

Pentru veniturile realizate în 2023, contribuabilii au redirecționat 420,86 milioane de lei către organizații prin mecanismul de 3,5% din impozitul pe venit.

Flavius Jakubowicz a prezentat și alte propuneri pentru modificarea cadrului fiscal aplicabil organizațiilor neguvernamentale.

Printre acestea se numără reintroducerea, în formă plafonată, a facilității fiscale pentru sponsorizările efectuate de microîntreprinderi.

Reprezentantul IFA România a propus și extinderea mecanismului de redirecționare a 3,5% din impozitul pe venit prin intermediul Declarației unice.

O altă măsură vizează elaborarea unui ghid fiscal unic pentru ONG-uri, în colaborare cu autoritățile și specialiștii din domeniul contabil și fiscal.