RAR anunță o întrerupere a serviciilor pe 31 octombrie. Ce trebuie să știe șoferii care au nevoie de programări
SURSA FOTO: Facebook, RAR - Registrul Auto Român
Registrul Auto Român (RAR) a anunțat că serviciile destinate publicului vor fi indisponibile temporar sâmbătă, 31 octombrie 2026, din cauza unor lucrări ample de mentenanță a infrastructurii IT. Instituția le recomandă persoanelor care au nevoie de programări sau de acces la bazele de date să efectueze aceste operațiuni înainte de intervalul în care serviciile vor fi suspendate.
Serviciile RAR vor fi indisponibile timp de șapte ore, pe 31 octombrie
Potrivit unui anunț publicat de Registrul Auto Român pe pagina oficială de Facebook, serviciile destinate publicului nu vor putea fi accesate sâmbătă, 31 octombrie 2026, în intervalul orar 15:00–22:00.
Indisponibilitatea temporară va afecta serviciile de programare pentru activitățile desfășurate de RAR, precum și posibilitatea de a efectua interogări în bazele de date ale instituției.
În total, întreruperea este programată să dureze șapte ore, perioadă în care vor fi efectuate operațiuni ample de mentenanță a infrastructurii informatice.
„Stimați clienți,
Vă informăm că sâmbătă, 31 octombrie 2026, în intervalul orar 15:00 – 22:00, serviciile destinate publicului nu vor fi disponibile (programări pentru activități RAR, interogări baze de date etc)”, informează Registrul Auto Român în mesajul publicat pe Facebook.
RAR recomandă efectuarea programărilor înainte de întreruperea serviciilor
Reprezentanții Registrului Auto Român recomandă persoanelor care au nevoie de serviciile instituției să își efectueze programările înainte de începerea lucrărilor de mentenanță.
Astfel, cei care intenționează să facă o programare pentru activitățile RAR sau să consulte informațiile disponibile prin bazele de date ale instituției sunt sfătuiți să finalizeze aceste operațiuni înainte de ora 15:00, în ziua de 31 octombrie.
Măsura are caracter temporar și este determinată de necesitatea efectuării lucrărilor asupra infrastructurii IT, potrivit informațiilor publicate de RAR pe Facebook.
Registrul Auto Român și-a prezentat scuzele pentru eventualele inconveniente provocate de indisponibilitatea serviciilor și a precizat că rămâne la dispoziția clienților pentru informații suplimentare.
„În acest interval vom face operațiuni ample de mentenanță a infrastructurii IT. Prin urmare, vă recomandăm să faceți programări pentru activitățile de care aveți nevoie înainte de perioada menționată mai sus. Ne prezentăm scuzele pentru eventualele inconveniente și vă stăm la dispoziție pentru orice alte informații”, a conchis Registrul Auto Român.
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Am finalizat Facultatea de Litere și Limbi Străine în cadrul Universității Hyperion din București, iar ulterior am absolvit masterul la Facultatea de Jurnalism, specializarea Comunicare Mediatică și Publicitate, în cadrul aceleiași universități. Colaborarea cu Capital.ro a început în anul 2019.
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