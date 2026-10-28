Descoperire neașteptată într-un televizor Samsung. Un hacker susține că a găsit funcții ascunse

Un cercetător independent în domeniul securității cibernetice susține că a identificat, în sistemul unui televizor Samsung relativ nou, componente software care ar putea recunoaște sunetele din apropierea dispozitivului, inclusiv zgomotele produse de câini și bebeluși.

Descoperirea ridică întrebări despre modul în care televizoarele inteligente gestionează informațiile și despre posibilitatea utilizării acestora pentru personalizarea reclamelor. Cercetătorul, cunoscut în mediul online sub numele de @Log4j, a prezentat o parte dintre observațiile sale într-o serie de postări publicate pe platforma X. Acesta afirmă că a identificat o vulnerabilitate la un televizor Samsung „relativ nou”, evaluat la 3.000 de dolari, echivalentul a 2.247,20 de lire sterline.

Potrivit informațiilor prezentate de Daily Mail, problema de securitate i-ar fi permis să acceseze documente interne de securitate și informații tehnice ascunse ale dispozitivului. Materialele analizate ar descrie funcționarea unor servicii și componente software care ar putea avea acces la informații despre mediul din apropierea televizorului.

Totuși, documentele identificate nu demonstrează că toate aceste funcții sunt active, că sunetele ambientale sunt înregistrate sau că datele obținute sunt trimise automat către servere externe. De asemenea, nu există dovezi prezentate care să confirme că toate televizoarele Samsung ascultă permanent conversațiile din locuințe.

Potrivit cercetătorului @Log4j, unele componente software descrise în documentația analizată ar putea recunoaște anumite categorii de sunete din apropierea televizorului. Printre exemplele menționate se numără zgomotele produse de animalele de companie și de bebeluși.

Expertul consideră că informațiile de acest tip ar putea fi folosite pentru a contura un profil al gospodăriei și pentru a adapta mesajele publicitare la caracteristicile acesteia. De exemplu, identificarea unor sunete specifice ar putea oferi indicii despre prezența animalelor de companie sau a copiilor într-o locuință.

Această posibilitate reprezintă însă o interpretare a cercetătorului, nu o practică demonstrată în cazul tuturor dispozitivelor producătorului sud-coreean. Informațiile disponibile nu stabilesc dacă funcțiile respective sunt utilizate efectiv, dacă presupun stocarea înregistrărilor audio sau dacă datele sunt transmise unor terți.

O altă ipoteză prezentată de @Log4j privește microfoanele integrate în echipamentele conectate la televizor. Cercetătorul susține că dispozitivul ar putea identifica microfoane disponibile prin intermediul unor accesorii, precum barele de sunet sau boxele Bluetooth, inclusiv în situațiile în care televizorul nu are propriul microfon.

Nici această observație nu demonstrează, în sine, că echipamentele conectate înregistrează conversațiile utilizatorilor sau că sunetele sunt folosite în scopuri publicitare.

Investigația a vizat și modul în care televizorul comunică cu alte dispozitive conectate la aceeași rețea locală. Cercetătorul afirmă că a observat verificări periodice prin care echipamentul ar putea identifica alte aparate care utilizează conexiunea la internet a gospodăriei.

Astfel de informații ar putea oferi indicii despre tipurile de dispozitive prezente în locuință. În funcție de datele disponibile și de modul în care acestea sunt prelucrate, informațiile ar putea contribui la construirea unui profil al utilizatorilor și al echipamentelor pe care aceștia le folosesc.

@Log4j mai susține că a identificat comunicări cu platforme publicitare și servicii externe chiar și după ce a dezactivat anumite opțiuni referitoare la transmiterea datelor. Observațiile sale se referă la televizorul pe care l-a analizat, iar rezultatele nu pot fi extinse automat la toate modelele comercializate de Samsung.

În plus, existența unor conexiuni către servere externe nu reprezintă o dovadă că acestea primesc înregistrări audio, conversații private sau alte informații personale. Pentru a stabili natura datelor transmise ar fi necesare informații suplimentare despre conținutul comunicațiilor și despre funcționarea efectivă a componentelor software identificate.

Televizoarele Samsung dispun, în funcție de model și de configurație, de funcții care permit colectarea anumitor informații despre conținutul urmărit. Una dintre acestea este tehnologia Automatic Content Recognition (ACR), utilizată pentru identificarea programelor și a materialelor vizionate.

Informațiile obținute prin intermediul ACR pot fi folosite pentru adaptarea unor servicii și pentru afișarea publicității personalizate. Funcționalitatea este distinctă de presupusele mecanisme de recunoaștere a sunetelor ambientale descrise de cercetătorul independent.

Potrivit precizărilor Samsung, activarea serviciului ACR necesită acordul utilizatorului. Compania indică, de asemenea, posibilitatea dezactivării funcției prin intermediul setărilor televizorului.

După oprirea acestei opțiuni, informațiile despre conținutul urmărit nu mai sunt colectate sau transmise prin intermediul serviciului ACR, potrivit explicațiilor producătorului. Aceste precizări se referă însă la tehnologia de recunoaștere a conținutului și nu clarifică dacă mecanismele audio menționate de @Log4j există în forma descrisă sau dacă sunt utilizate în mod activ.

Prin urmare, funcțiile de identificare a programelor urmărite nu trebuie confundate cu presupusa detectare a zgomotelor produse de copii sau animale. Cele două situații implică mecanisme diferite, iar informațiile disponibile nu confirmă că acestea funcționează împreună pentru a colecta date despre mediul din locuință.

Proprietarii televizoarelor inteligente pot verifica opțiunile de confidențialitate disponibile în meniul dispozitivului pentru a vedea ce servicii de colectare a datelor sunt activate. Setările pot varia în funcție de model, de versiunea software și de serviciile disponibile pe televizor.

În cazul televizoarelor Samsung, utilizatorii pot consulta acordurile referitoare la prelucrarea datelor, opțiunile pentru publicitate personalizată și setările asociate tehnologiei de recunoaștere automată a conținutului. Aceste informații pot ajuta la identificarea funcțiilor pentru care a fost acordat consimțământul.

Opțiunile care nu sunt necesare pot fi dezactivate, în măsura în care modelul permite acest lucru. Utilizatorii trebuie să țină cont de faptul că oprirea anumitor servicii poate modifica modul de funcționare al unor funcții personalizate.

Afirmațiile cercetătorului @Log4j nu confirmă că televizoarele Samsung înregistrează permanent conversațiile din locuințe sau că transmit în mod generalizat sunetele ambientale către companii externe. Descoperirile prezentate se referă la documentația tehnică și la comportamentul unui dispozitiv investigat, fără să demonstreze existența unei practici aplicate întregii game de produse.