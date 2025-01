Așteptarea a luat sfârșit, iar linia Samsung Galaxy S25 este aici

Compania a prezentat noile sale telefoane în cadrul evenimentului Galaxy Unpacked din San Jose pe 22 ianuarie. Deși a adus un set complet de hardware nou, Samsung s-a concentrat pe îmbunătățirile software și pe îmbunătățirea funcționalităților Galaxy AI în timpul prezentării, punând accent pe funcționalitatea multimodală și agentică a AI-ului.

Samsung încearcă să aducă AI din zona abstractă, făcându-l despre mai mult decât doar poze amuzante cu pisici. Compania speră ca asistentul său conversațional de limbaj și rutinele software mai intuitive să îți facă viața mai ușoară și să facă un upgrade la un nou dispozitiv Galaxy mai atractiv.

Telefoanele vor fi lansate pe 7 februarie.

Design

După cum era de așteptat, Samsung a actualizat aspectul S25 Ultra, renunțând la estetica ascuțită, asemănătoare cu cea a Note-urilor, din ultimele dispozitive Ultra. Deși unii ar fi preferat ca Samsung să păstreze designul mai pătrățos al S24 Ultra, S25 Ultra urmează tendințele actuale de la rivali precum Apple și Google.

În plus, vine fără costul S Pen-ului încorporat. Margini mai subțiri au permis Samsung să încadreze un display de 6,9 inci în același spațiu ca și Galaxy S24 Ultra.

Din păcate, S Pen-ul își pierde funcționalitatea Bluetooth, ceea ce înseamnă că nu mai poate funcționa ca un declanșator de la distanță.

Galaxy S25 Ultra are un cadru nou, reducând grosimea la 8,2 mm, față de 8,6 mm anul trecut. Galaxy S24 Ultra cântărea 233g, iar Samsung a reușit să reducă acest număr la 218g pentru S25 Ultra. De asemenea, S25 Ultra vine cu Gorilla Armor de a doua generație, exclusiv pentru modelul Ultra.

Samsung a păstrat aceleași dimensiuni ale display-ului pentru modelele mai mici, în ciuda zvonurilor privind o creștere a dimensiunii pe S25-ul de bază. S25+ are un display de 6,7 inci, în timp ce S25-ul mai mic are un display de 6,2 inci. Galaxy S25+ și S25 au, de asemenea, un cadru mai subțire decât predecesorii lor, având grosimi de 7,3 mm și, respectiv, 7,2 mm. În timp ce S25 Ultra și S25+ dispun de display-uri QHD+, S25-ul este limitat la FHD+, la fel ca modelele anterioare.

Specificații

Întreaga gamă Galaxy S25 este alimentată de Snapdragon 8 Elite pentru Galaxy, un chipset de 3nm care promite performanțe impresionante în toate domeniile, de la AI la jocuri.

Comparativ cu alte dispozitive echipate cu Snapdragon 8 Elite, acesta este un chipset ușor modificat, iar Samsung subliniază colaborarea cu Snapdragon pentru a îmbunătăți integrarea AI între aplicații.

Samsung mai afirmă îmbunătățiri ale procesării imaginii, cu mai multe funcții gestionate direct pe dispozitiv, fără a necesita suport din cloud.

Toate modelele Galaxy S25 dispun de 12GB RAM. Nu mai există o variantă de 8GB a modelului de bază S25. Din păcate, zvonurile referitoare la o creștere a RAM-ului la 16GB pentru S25 Ultra s-au dovedit a fi neadevărate, Samsung păstrând 12GB RAM.

Dimensiunile bateriilor rămân neschimbate față de gama Galaxy S24. Samsung susține că eficiența îmbunătățită a bateriei din chipset-ul Snapdragon 8 Elite a îmbunătățit performanța bateriei la capacitățile existente. S25 Ultra păstrează bateria de 5.000mAh, în timp ce S25+ și S25 au baterii de 4.900mAh și 4.000mAh, respectiv.

Vitezele de încărcare prin cablu sunt și ele neschimbate, cu 45W pentru S25 Ultra și S25+, în timp ce S25 este limitat la încărcare de 25W. Încărcarea wireless și wireless powershare sunt disponibile pe toate modelele, dar Samsung nu a confirmat vitezele.

Samsung oferă o gamă variată de culori pentru toate modelele. S25 Ultra este disponibil în Titan Black, Titan Gray, Titan Sliverblue și Titan Whitesilver, cu mai multe culori exclusive Samsung disponibile prin intermediul site-ului său. Galaxy S25+ și S25 sunt disponibile în Icyblue, Navy, Mint și Silver Shadow, cu alte culori disponibile doar prin Samsung.

Software

Samsung pune accent pe seria Galaxy S25, introducând o serie de noi funcționalități AI menite să aducă AI-ul din zona abstractă și să îl pună la treabă, pentru a-ți face viața mai ușoară. Acțiunile între aplicații permit accesarea informațiilor și interacțiunea cu mai multe aplicații Google sau Samsung dintr-o singură comandă.

Galaxy S25 poate căuta un eveniment în calendarul tău și poate redacta un mesaj pentru un prieten pentru a-l reaminti de dată, fără a necesita pași sau input-uri suplimentare.

Samsung a demonstrat mai multe conversații în limbaj natural cu agentul său AI îmbunătățit. Acțiunile între aplicații sunt momentan limitate la aplicațiile Google și Samsung, Spotify și WhatsApp. Totuși, APK-urile au fost trimise dezvoltatorilor și Samsung se așteaptă ca alte aplicații să permită integrarea.

Așa cum am văzut în versiunea beta One UI 7, Now Bar este răspunsul Samsung la Dynamic Island de la Apple. Acesta poate afisa acțiuni sugerate sau poate controla muzica.

Audio Eraser pentru Videoclipuri permite utilizatorilor să aplice un filtru pe videoclipuri și să izoleze sunetele independente folosind AI. Galaxy AI îmbunătățește și editarea foto prin luarea în considerare a artefactelor lăsate de obiectele eliminate, cum ar fi umbrele lăsate de persoanele pe care le-ai șters dintr-o fotografie.

Așa cum era de așteptat, seria Galaxy S25 va primi 7 ani de actualizări majore One UI și 7 ani de actualizări de securitate.

Camere

Nu există multe schimbări la camerele liniei Galaxy S25, cu excepția modelului S25 Ultra. Ultra primește un obiectiv ultrawide de 50MP pentru 2025, față de 12MP pe telefonul de anul trecut.

Nivelurile de zoom rămân aceleași pe modelul Ultra, cu zoom telephoto de 3x și 5x, iar senzorul principal de 200MP rămâne neschimbat.

S25+ și S25 păstrează aceeași configurație de cameră triplă de anul trecut, cu un obiectiv principal de 50MP, ultrawide de 12MP și un zoom optic de 3x de 10MP.