Compania americană Anthropic avertizează că programele malițioase bazate pe inteligența artificială ar putea ajunge să infecteze televizoare, camere de supraveghere și alte dispozitive inteligente din locuințe. Într-un raport publicat luni, 12 octombrie 2026, cercetătorii explică modul în care aceste programe s-ar putea reproduce și răspândi fără intervenție umană. Experimentele arată că modelele AI pot funcționa inclusiv pe echipamente cu resurse hardware limitate. Specialiștii estimează că dezvoltarea unor asemenea amenințări ar putea deveni posibilă în următoarele luni.

Inteligența artificială ar putea fi utilizată pentru dezvoltarea unei noi categorii de programe malițioase, capabile să pătrundă în dispozitive conectate la internet și să se multiplice fără intervenția unui operator uman, avertizează cercetătorii Anthropic într-un raport prezentat de Futurism.

Specialiștii folosesc denumirea de „AI worms”, respectiv viermi informatici bazați pe inteligența artificială, pentru a descrie programe care ar putea identifica alte echipamente vulnerabile, ar putea pătrunde în acestea și ar continua procesul de infectare în mod autonom.

Potrivit raportului, amenințarea nu s-ar limita la servere, platforme online sau infrastructuri informatice ale companiilor. Dispozitivele utilizate zilnic în locuințe ar putea deveni, la rândul lor, ținte pentru asemenea atacuri.

Cercetătorii estimează că, dacă modelele AI vor continua să evolueze în ritmul actual, sistemele de dimensiuni reduse ar putea dobândi capacitățile necesare pentru reproducerea autonomă în următoarele luni.

„Ne așteptăm la un viitor în care vor exista numeroși agenți care rulează pe toate tipurile de echipamente, inclusiv unii care nu se află sub control uman”, avertizează autorii raportului Anthropic, într-o traducere a declarației publicate în limba engleză.

Dispozitivele inteligente conectate la rețelele Wi-Fi din locuințe reprezintă o categorie de echipamente pe care cercetătorii Anthropic o consideră vulnerabilă în fața unor viitoare programe malițioase autonome.

Printre acestea se numără televizoarele inteligente, frigiderele conectate la internet, sistemele de iluminat, aspiratoarele robotizate, camerele de securitate și chiar anumite instalații sanitare inteligente.

Toate fac parte din categoria Internet of Things (IoT), care include echipamente capabile să comunice prin internet sau prin rețele locale.

Vulnerabilitățile pot apărea din cauza măsurilor insuficiente de securitate implementate de producători, dar și a configurării necorespunzătoare a rețelelor de către utilizatori.

Unele dispozitive sunt comercializate de producători mai puțin cunoscuți, iar protecția împotriva atacurilor informatice poate fi limitată. În același timp, utilizatorii care nu au cunoștințe tehnice avansate pot omite măsuri importante pentru securizarea echipamentelor.

Un alt factor identificat de cercetători este creșterea puterii de procesare disponibile pe dispozitivele electronice obișnuite.

Această evoluție ar putea permite rularea unor modele AI de dimensiuni reduse direct pe echipamentele compromise, fără ca acestea să depindă permanent de infrastructura unor centre de date.

Pentru a verifica posibilitatea utilizării echipamentelor inteligente în executarea unor modele de inteligență artificială, echipa Anthropic a realizat experimente pe dispozitive Android TV cu resurse hardware limitate.

Cercetătorii au utilizat 15 dispozitive de acest tip, fiecare având o memorie RAM de 4 GB. Modelul AI a fost distribuit între echipamente, astfel încât acestea să participe împreună la procesarea informațiilor.

Experimentul a demonstrat că un model de inteligență artificială poate funcționa prin utilizarea combinată a resurselor unor dispozitive relativ ieftine.

Raportul explică faptul că un asemenea sistem ar putea permite, în viitor, executarea unor programe autonome pe rețele formate din echipamente compromise.

În cazul unui atac real, programul malițios ar putea transporta informațiile necesare funcționării modelului AI către alte dispozitive, unde ar încerca să înceapă un nou proces de execuție.

Cercetătorii precizează însă că experimentele nu demonstrează existența unui virus AI complet autonom, capabil să infecteze necontrolat dispozitivele utilizatorilor. Testele au verificat anumite etape tehnice necesare unui asemenea proces.

Una dintre diferențele dintre programele malițioase tradiționale și cele bazate pe inteligența artificială privește capacitatea de adaptare la echipamente informatice diferite.

Viermii informatici obișnuiți funcționează, în general, prin identificarea unor vulnerabilități și executarea unor instrucțiuni prestabilite, care le permit să se copieze pe alte dispozitive.

Modelele AI ar putea depăși anumite limitări ale acestui mecanism, deoarece pot analiza caracteristicile unui echipament necunoscut și pot identifica modalități de a funcționa pe acesta.

Potrivit cercetătorilor Anthropic, această capacitate ar putea permite programelor malițioase să se adapteze la sisteme de operare și configurații hardware diferite, fără ca fiecare etapă să fie stabilită anterior de un atacator.

Specialiștii au observat în experimente că anumite modele AI pot îndeplini separat mai multe dintre operațiunile necesare reproducerii autonome.

Printre acestea se află identificarea dispozitivelor dintr-o rețea, transferul componentelor software și configurarea mediului necesar executării modelului.

Dificultatea principală rămâne coordonarea tuturor etapelor într-un proces complet, care să poată fi repetat fără intervenție umană.

Cercetătorii Anthropic au analizat și tipurile de infrastructură informatică pe care programele malițioase autonome le-ar putea utiliza pentru a se multiplica.

Centrele de date dotate cu procesoare grafice performante ar reprezenta ținte importante, deoarece dispun de resursele necesare executării unor modele AI complexe.

Cu toate acestea, asemenea infrastructuri beneficiază, în general, de măsuri de securitate mai avansate decât echipamentele electronice obișnuite.

Dispozitivele IoT pot avea o putere de calcul mult mai redusă, însă numărul lor mare și protecția uneori insuficientă ar putea facilita răspândirea unor programe malițioase.

„Procesoarele grafice din centrele de date ar reprezenta în mod evident o țintă valoroasă pentru asemenea programe malițioase. Dar dispozitivele IoT, care sunt ieftine și, de regulă, slab protejate, ar putea oferi și ele suficientă putere de calcul pentru a rula un model capabil”, explică autorii raportului, potrivit traducerii declarației originale.

În cazul dispozitivelor cu resurse limitate, procesul de reproducere ar putea fi considerabil mai lent decât pe serverele performante.

Cercetătorii compară acest scenariu cu dezvoltarea unui organism simplu care se extinde treptat, prin ocuparea unor noi spații.

Astfel, un program AI malițios ar putea funcționa pe mai multe dispozitive simultan și s-ar putea extinde în timp, chiar dacă fiecare echipament ar contribui cu o putere de procesare relativ mică.

Raportul Anthropic arată că evoluția rapidă a modelelor de inteligență artificială ar putea reduce diferența dintre capacitățile necesare reproducerii autonome și resursele disponibile pe dispozitivele inteligente.

Cercetătorii estimează că modelele de dimensiuni reduse ar putea atinge nivelul necesar executării complete a procesului de reproducere până la sfârșitul anului 2026, dacă ritmul dezvoltării tehnologice se menține.

Această estimare se bazează pe rezultatele experimentelor și pe evoluția capacităților modelelor AI, nu pe identificarea unui program malițios autonom care se răspândește deja în locuințe.

Autorii subliniază că dispozitivele IoT prezintă vulnerabilități de securitate de mai mulți ani, însă introducerea agenților AI ar putea modifica amploarea și modul de desfășurare a atacurilor.

„Deși este adevărat că dispozitivele IoT sunt vulnerabile de mult timp, agenții de dimensiuni reduse ar putea fi mult mai dispuși decât atacatorii umani să depună efortul necesar pentru a compromite o mare parte din resursele de calcul IoT existente la nivel mondial”, avertizează cercetătorii, într-o traducere a raportului.

Specialiștii precizează că, în prezent, nu au identificat un sistem complet autonom care să îndeplinească toate condițiile unui asemenea scenariu.

Totuși, experimentele arată că modelele AI devin tot mai capabile să execute operațiunile individuale necesare reproducerii și răspândirii în rețele informatice.