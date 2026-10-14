Parola banală care a ajutat hackerii să atace frigiderele din sute de supermarketuri din Franța

Un atac cibernetic care a vizat sistemele industriale de refrigerare din sute de supermarketuri din Franța a provocat pierderi de milioane și a dus la risipirea unor cantități importante de alimente.

Atacatorii ar fi intervenit de la distanță asupra echipamentelor de răcire, determinând creșterea temperaturilor până la 50 de grade Celsius. Potrivit publicației AS, incidentul scoate în evidență vulnerabilitățile unor sisteme industriale conectate la internet, dar protejate insuficient.

Specialistul în securitate cibernetică Iván Pérez susține că atacul nu ar fi necesitat metode avansate, ci ar fi putut exploata mai multe deficiențe de securitate existente simultan.

„Nu este vorba despre un atac sofisticat, ci despre mai multe lucruri elementare care au funcționat greșit în același timp”, avertizează expertul.

Unul dintre detaliile semnalate de Pérez se referă la simplitatea aparentă a datelor de acces utilizate pentru echipamentele de refrigerare. Potrivit informațiilor prezentate de specialist, combinația ar fi putut include utilizatorul „admin” și data zilei drept parolă.

Totuși, nu există o confirmare că aceasta a fost metoda exactă folosită de atacatori pentru a pătrunde în sistemele supermarketurilor. Pérez atrage atenția asupra mai multor vulnerabilități care pot facilita accesul neautorizat la echipamente industriale.

Printre problemele identificate se numără păstrarea datelor de autentificare implicite sau folosirea unor parole ușor de ghicit, expunerea directă a sistemelor industriale la internet și utilizarea unor programe informatice care nu au mai fost actualizate de ani de zile. La acestea se adaugă lipsa unei segmentări adecvate a rețelei, măsură care ar putea limita posibilitatea ca un atac să se extindă de la un sistem la altul.

„Controlerul sistemului de răcire este accesibil la fel ca un site web”, a mai spus expertul, referindu-se la riscurile asociate conectării echipamentelor industriale la internet fără protecții corespunzătoare.

Amploarea acestei probleme este ilustrată și de o cercetare realizată de compania de securitate cibernetică Claroty. Potrivit datelor menționate de specialist, cercetarea a identificat 2.765 de dispozitive de acest tip expuse pe internet.

Existența unor echipamente accesibile din exterior nu înseamnă automat că toate pot fi compromise, însă expunerea lor poate crea oportunități pentru atacatori atunci când sunt asociate cu parole slabe, programe neactualizate sau alte deficiențe de securitate.

Incidentul din Franța readuce în atenție riscurile asociate internetului lucrurilor (IoT), o categorie care include dispozitive conectate la rețea și capabile să transmită date sau să execute comenzi. Atunci când aceste echipamente controlează procese fizice, precum reglarea temperaturii în instalațiile de refrigerare, o intervenție informatică poate avea efecte directe asupra activității comerciale și asupra bunurilor depozitate.

Sistemele industriale de răcire nu sunt simple aparate electrocasnice, ci instalații care pot include controlere, senzori și programe informatice pentru monitorizarea și reglarea temperaturii. Conectarea lor la internet poate facilita administrarea de la distanță, dar presupune și protejarea accesului la interfețele de control.

În situațiile în care aceste sisteme folosesc date de autentificare implicite sau parole previzibile, riscul accesului neautorizat crește. Dacă echipamentele sunt, în plus, expuse direct pe internet și rulează programe învechite, atacatorii pot avea la dispoziție mai multe puncte de intrare.

Lipsa segmentării rețelei poate amplifica vulnerabilitățile, deoarece permite o eventuală extindere a accesului neautorizat către alte dispozitive conectate. În cazul instalațiilor de refrigerare, modificarea comenzilor de funcționare poate afecta temperatura și poate compromite condițiile necesare păstrării alimentelor.

Iván Pérez subliniază că dispozitivele conectate trebuie privite ca sisteme informatice, indiferent de rolul lor fizic. „orice este conectat la rețea este un sistem informatic” și „trebuie tratat ca atare”, afirmă specialistul.

Cazul supermarketurilor franceze evidențiază legătura dintre securitatea digitală și funcționarea echipamentelor din lumea reală. Un controler industrial conectat la internet poate fi vulnerabil nu doar la pierderea datelor, ci și la modificarea parametrilor pe care îi gestionează. Pentru unitățile comerciale care depind de refrigerare, astfel de intervenții pot afecta stocurile de produse perisabile și pot genera pierderi financiare semnificative.