Țara care revine la telefoanele fixe: Ca un stingător de incendiu, ar trebui să existe unul în fiecare casă

Achizițiile de telefoane fixe realizate de companiile de stat din Rusia au crescut de peste trei ori în primele opt luni ale anului 2026, pe fondul întreruperilor frecvente ale internetului mobil, care au afectat aproape 80% din țară. Ministerele și companiile caută soluții alternative pentru a menține comunicațiile funcționale atunci când rețelele mobile sunt perturbate.

Potrivit datelor privind achizițiile, citate de publicația economică rusă Vedomosti, cheltuielile pentru telefoane fixe au ajuns la 118 milioane de ruble, echivalentul a aproximativ 1,26 milioane de euro, în perioada ianuarie-august 2026. Numărul licitațiilor pentru astfel de achiziții a crescut cu 12,5% față de aceeași perioadă a anului trecut.

Cele mai multe achiziții sunt concentrate în principalele centre economice și de infrastructură ale țării, unde continuitatea comunicațiilor este importantă pentru activitatea instituțiilor și a companiilor.

Reprezentanții pieței au declarat pentru Vedomosti că evoluția este determinată de restricțiile aplicate internetului mobil, dar și de trecerea ministerelor și companiilor rusești la sisteme PBX bazate pe software produs pe plan intern. Această schimbare are loc după retragerea furnizorilor occidentali de pe piața rusă, în urma invaziei Ucrainei din 2022. Un alt factor este cererea de canale de comunicații securizate.

Rusia a început să întrerupă sistematic accesul la internetul mobil în mai 2025, când serviciile au fost oprite în peste 40 de regiuni înaintea sărbătorilor dedicate Zilei Victoriei. Măsurile, care inițial aveau un caracter episodic, au devenit treptat o practică obișnuită.

Amploarea fenomenului este reflectată de datele unui proiect independent de monitorizare. Acesta a înregistrat 655 de întreruperi ale internetului mobil în iunie 2025, iar numărul a crescut la 2.099 în iulie. Potrivit analiștilor, cifra din iulie a depășit totalul întreruperilor înregistrate la nivel mondial pe parcursul întregului an precedent.

Restricțiile au afectat mai multe sectoare ale economiei și serviciilor publice. Printre domeniile perturbate se numără serviciile bancare, transportul cu taxiul, livrarea de alimente și navigația, problemele fiind resimțite în special în zonele rurale.

Autoritățile ruse au justificat întreruperea conexiunilor prin necesitatea de a se apăra împotriva dronelor ucrainene, despre care susțin că sunt ghidate prin intermediul semnalelor de internet mobil.

În martie 2026, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat că administrația prezidențială „folosește telefoane fixe”, fiind întrebat cum influențează restricțiile din centrul Moscovei activitatea biroului prezidențial.

La scurt timp după această declarație, Mikhail Oseyevsky, directorul companiei de telecomunicații Rostelecom, i-a îndemnat pe ruși să ia în considerare revenirea la telefonia fixă, în contextul problemelor tot mai frecvente ale rețelelor mobile.

„Ca un stingător de incendiu, ar trebui să existe unul în fiecare casă”, a declarat Oseievski, referindu-se la utilitatea unui telefon fix ca soluție de rezervă pentru situațiile în care comunicațiile mobile nu sunt disponibile.

Recomandarea reflectă interesul crescut pentru mijloace de comunicare care nu depind de funcționarea obișnuită a internetului mobil. Pentru instituțiile publice și companiile care trebuie să își mențină activitatea, telefonia fixă reprezintă una dintre alternativele disponibile în perioadele de întrerupere a serviciilor, potrivit Euronews.

Rusia are aproximativ 12,2 telefoane fixe la 100 de locuitori, potrivit datelor disponibile. În capitală, aproximativ două milioane de gospodării folosesc linii fixe furnizate de MGTS, principalul operator de telefonie al Moscovei.

La nivel național, numărul conexiunilor de telefonie fixă din locuințele urbane este estimat la aproximativ 17,4 milioane. Aceste cifre arată că infrastructura telefonică tradițională continuă să aibă o prezență semnificativă, chiar dacă utilizarea sa a scăzut în ultimii ani pe fondul extinderii comunicațiilor mobile.

În paralel, Ministerul Dezvoltării Economice din Rusia estimează că numărul total al liniilor fixe va continua să scadă. Potrivit prognozei instituției, densitatea acestora ar urma să ajungă la un nivel cuprins între 8,2 și 8,5 linii la 100 de locuitori până în 2029.

Creșterea achizițiilor de telefoane fixe de către companiile de stat are loc, astfel, într-o perioadă în care autoritățile și firmele caută alternative pentru comunicații, în timp ce prognozele oficiale indică o reducere a numărului de linii fixe la nivelul populației.