NASA schimbă strategia pentru Lună. Cine sunt astronauții selectați pentru Artemis III

NASA a prezentat cei patru astronauți care vor participa la misiunea Artemis III, următorul pas major din programul destinat readucerii oamenilor pe Lună după mai bine de jumătate de secol. Lansarea este programată pentru finalul anului 2027, iar echipajul va avea rolul de a testa tehnologii și proceduri esențiale pentru viitoarele aselenizări.

Din echipă fac parte astronauții NASA Andre Douglas, Frank Rubio și Randy Bresnik, alături de astronautul italian Luca Parmitano, reprezentant al Agenției Spațiale Europene.

Misiunea Artemis III nu va include o coborâre pe suprafața lunară, ci va funcționa ca o etapă intermediară de validare a sistemelor necesare pentru viitoarele zboruri cu destinația Luna. Principalul obiectiv este verificarea modului în care capsula Orion se poate conecta cu un modul de aselenizare.

Potrivit NASA, scopul central al zborului este de a „reduce riscul” înaintea unei misiuni de aselenizare propriu-zise, pe care agenția speră să o realizeze începând cu anul 2028.

Pentru o viitoare coborâre pe Lună, astronauții vor trebui să efectueze manevre complexe de andocare pe orbita lunară. În cazul Artemis III, NASA va testa aceste operațiuni mult mai aproape de Terra, pe orbita joasă a Pământului, aceeași regiune în care se află și Stația Spațială Internațională.

Echipajul va decola din Florida la bordul capsulei Orion, același tip de vehicul utilizat în misiunea Artemis II, care a realizat în aprilie un zbor istoric în jurul Lunii. După intrarea pe orbită, astronauții vor aștepta sosirea modulului sau modulelor de aselenizare.

NASA nu a decis încă dacă va folosi exclusiv Starship, dezvoltată de SpaceX, Blue Moon, construită de Blue Origin, sau ambele vehicule. După lansările separate, aceste sisteme ar urma să se întâlnească cu Orion pe orbita joasă a Pământului, oferind posibilitatea efectuării testelor de andocare și transfer al echipajului.

Agenția spațială a sugerat că misiunea ar putea implica ambele vehicule. Administratorul NASA, Jared Isaacman, a declarat că Orion „se va întâlni și se va andoca cu modulele de aselenizare Blue Origin și apoi din nou cu modulele de aselenizare SpaceX”.

Atât Starship, cât și Blue Moon se confruntă cu incertitudini legate de calendarul dezvoltării. NASA încearcă de mai mult timp să mențină competiția între cele două companii care dețin contracte de miliarde de dolari pentru transportul echipajelor către suprafața Lunii.

Blue Origin a suferit recent un nou obstacol după ce o rachetă New Glenn a explodat în timpul unui test efectuat la sol. Compania intenționează să utilizeze această rachetă pentru transportul modulului Blue Moon.

Isaacman a mai anunțat că NASA intenționează să realizeze până la sfârșitul anului o repetiție generală pentru racheta Space Launch System, cunoscută și sub denumirea SLS. Anunțul privind componența echipajului a atras atenția și prin faptul că grupul este format exclusiv din bărbați, o situație rar întâlnită la NASA în ultimii ani.

Într-un interviu acordat CNN, Randy Bresnik a afirmat că absența femeilor nu a fost rezultatul unei decizii deliberate. Potrivit acestuia, selecția a fost făcută în funcție de disponibilitate și de competențele necesare profilului misiunii.

„Cu siguranță vom avea femei pilot de testare militară — sau pur și simplu alte femei astronaut — care vor prelua misiunile Artemis ulterioare, iar noi suntem aici pentru a duce focul, astfel încât să le putem preda torța”, a declarat astronautul.

Planul actual a fost prezentat de Jared Isaacman în februarie și a schimbat direcția inițială a programului Artemis. În locul unei aselenizări directe, NASA a optat pentru o etapă suplimentară de testare. Isaacman a argumentat că trecerea de la zborul circumlunar Artemis II la o misiune de aterizare reprezenta un salt tehnologic prea mare.

„Nu am mers direct la Apollo 11”, declara acesta la începutul anului. „Am avut un întreg program Mercury, Gemini – o mulțime de misiuni Apollo înainte de a ateriza în cele din urmă.” Potrivit administratorului NASA, planul anterior „nu era o cale spre succes”.

Managerul programului Artemis, Jeremy Parsons, a explicat că Orion s-ar conecta mai întâi cu Blue Moon, unde astronauții ar petrece aproximativ două zile evaluând sisteme importante, inclusiv cele de susținere a vieții. Astronauții vor testa și un simulator de masă destinat reprezentării viitoarelor costume spațiale dezvoltate de Axiom Space pentru misiunile lunare.

Randy Bresnik, în vârstă de 58 de ani, va ocupa funcția de comandant al misiunii. Veteran al zborurilor spațiale, el a participat anterior la misiuni desfășurate cu naveta spațială americană și cu capsula rusească Soyuz. Fost ofițer al Corpului Pușcașilor Marini, Bresnik este absolvent al Școlii de Piloți de Testare ai Marinei SUA și a participat la Operațiunea Iraqi Freedom.

Andre Douglas, în vârstă de 40 de ani, va efectua primul său zbor spațial. El a fost astronaut de rezervă pentru Artemis II și a parcurs întregul program de pregătire al echipajului principal. Inginer de profesie, Douglas a activat anterior în Garda de Coastă a SUA și a desfășurat activități de cercetare pentru NASA. La anunțarea selecției sale, astronautul a declarat: „creierul meu – merge cu o viteză maximă acum. Dar inima mea – inima mea – este atât de caldă”.

Frank Rubio, specialist în misiune, a intrat în istorie după ce a petrecut peste 370 de zile consecutive pe orbită, stabilind recordul pentru cel mai lung zbor spațial realizat de un astronaut american. Înainte de cariera spațială, a fost pilot militar, parașutist și medic.

Italianul Luca Parmitano, în vârstă de 49 de ani, va fi pilotul navei Artemis III. Selectat de Agenția Spațială Europeană în 2009, el a participat la două misiuni spațiale și a devenit primul italian care a comandat Stația Spațială Internațională.

Parmitano este calificat să piloteze peste 20 de tipuri de aeronave militare și a acumulat experiență ca pilot de testare în Forțele Aeriene Italiene. În 2007, a primit Medalia de Argint pentru Valori Aeronautice după ce a reușit să aterizeze în siguranță un avion militar avariat în urma impactului cu o pasăre.

Vizibil emoționat la prezentarea echipajului, Parmitano a afirmat: „Sunt recunoscător că NASA mi-a permis să fac parte din acest grup incredibil de oameni din acest echipaj și pentru că m-a lăsat să zbor – dar nu am merge nicăieri fără combustibil, iar combustibilul care permite tuturor să se miște este chiar aici”.

Directorul general al Agenției Spațiale Europene, Josef Aschbacher, a evidențiat experiența astronautului italian și a amintit incidentul petrecut în timpul unei ieșiri în spațiu. „Casca lui a început să se umple cu apă”, a spus Aschbacher, subliniind că Parmitano a gestionat situația cu calm și profesionalism. Oficialul ESA l-a descris drept un astronaut „precis, calm și hotărât”.