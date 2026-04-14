După o misiune istorică începută pe 1 aprilie 2026, echipajul Artemis 2 format din patru astronauți a demonstrat că tehnologia modernă este gata să readucă omenirea printre stele. Însă, prețul plătit pentru acest progres este unul care naște întrebări: de ce este spațiul atât de scump astăzi?

Când vorbim despre misiunea Artemis 2, nu vorbim doar despre combustibil. Fiecare componentă a acestui puzzle tehnologic are un preț pe măsură:

Racheta SLS (Boeing): Considerată „coloana vertebrală” a programului, acest colos a costat 2,2 miliarde de dolari pentru o singură lansare.

Capsula Orion: „Casa” astronauților pe durata călătoriei a necesitat o investiție de 1,3 miliarde de dolari .

Costul per misiune: Un audit NASA a stabilit că o singură decolare din programul Artemis scoate din buzunarul contribuabililor americani aproximativ 4,1 miliarde de dolari.

Inițial, programul a fost bugetat la 93 de miliarde de dolari pentru perioada 2012-2025. Totuși, realitatea din teren (sau, mai bine zis, din hangar) a fost diferită. Întârzierile tehnice și depășirile de costuri semnalate într-un raport din iulie 2025 au adăugat încă 7 miliarde de dolari la nota de plată finală.

Mai mult, planurile nu se opresc aici. NASA are deja alocate alte 20 de miliarde de dolari pentru obiectivul suprem al anilor 2030: construirea unei baze permanente pe suprafața lunară.

Deși 100 de miliarde pare o sumă colosală, perspectiva istorică ne oferă o surpriză. Dacă ajustăm cifrele la inflație, legendarul program Apollo din anii ’60 a costat între 250 și 300 de miliarde de dolari.

„Astăzi, cheltuielile spațiale reprezintă abia 1% din bugetul federal al SUA, comparativ cu uriașul prag de 4% atins în epoca Apollo.”

Misiunea Artemis 2 s-a încheiat cu succes pe 10 aprilie 2026, când capsula a amerizat în Pacific, demonstrând că investiția, deși uriașă, produce rezultate. Astronauții au devenit primii oameni care au văzut „fața nevăzută” a Lunii cu proprii ochi după mai bine de jumătate de secol.

Întrebarea rămâne: este acest preț prea mare pentru a asigura prezența umană pe Lună? Pentru NASA și partenerii săi, cele 100 de miliarde sunt doar avansul pentru o economie lunară care ar putea schimba viitorul speciei noastre.