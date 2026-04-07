În timp ce zbura pe partea ascunsă a Lunii, nava spațială Orion a atins o distanță maximă estimată de aproximativ 252.756 mile față de Pământ, potrivit transmisiunii în direct a NASA. Echipajul misiunii Artemis II a depășit astfel recordul stabilit de Apollo 13 pentru cea mai mare distanță parcursă de oameni față de planeta noastră.

Cei patru astronauți — Reid Wiseman, Victor Glover și Christina Koch de la NASA, împreună cu Jeremy Hansen de la Agenția Spațială Canadiană — și-au restabilit legătura cu Centrul de Control al Misiunii după o întrerupere planificată de 40 de minute, una dintre cele mai lungi din istoria zborurilor spațiale cu echipaj uman, în timp ce treceau pe partea nevăzută a Lunii.

În timpul acestei perioade, echipajul a putut observa răsăritul Pământului și caracteristici ale misterioasei părți îndepărtate a Lunii, niciodată văzute anterior de ochiul uman. Astronauții s-au bucurat și de o eclipsă totală de Soare din perspectiva navei Orion. În timpul zborului, un punct luminos care clipea constant a fost vizibil pe ecranul lor; echipa științifică a NASA a confirmat că era planeta Venus, unul dintre cele mai strălucitoare obiecte de pe cerul nopții.

Acum, echipajul Artemis II a început călătoria de întoarcere spre Pământ, după ce s-a aventurat mai departe decât oricine altcineva în istoria explorării spațiale cu echipaj uman.

Christina Koch, prima femeie din istorie care a efectuat o manevră de survolare a Lunii: Nu sunt pregătită să mă întorc acasă! Christina Koch, care a devenit astăzi prima femeie din istorie care a efectuat o manevră de survolare a Lunii, i-a spus directorului NASA, Jared Isaacman, că se adaptează foarte bine la viaţa în spaţiu. „Încă un lucru pe care îl voi spune — cât de repede trece timpul. Nu sunt pregătită să mă întorc acasă”, a spus Koch.

Ea a vorbit cu entuziasm despre cât de bine a răspuns nava spațială Orion atunci când a pilotat-o manual, subliniind că aceasta a fost unul dintre cele mai surprinzătoare momente ale misiunii până acum.

„Cât de precise erau algoritmii de control şi cum reacţiona atunci când îl degradam intenţionat”, a remarcat ea, referindu-se la un test în care nava spaţială Orion a oprit intenţionat unele dintre propulsoarele sale pentru a permite echipajului să evalueze cum ar zbura nava spaţială într-un scenariu în care unele motoare nu mai funcţionează. „A fost pur şi simplu uimitor să fiu într-o navă spaţială în spaţiul îndepărtat şi să o pilotez manual”, a spus ea.

Echipajul misiunii Artemis II a sărbătorit pe partea ascunsă a Lunii cu prăjituri cu cremă de arțar. În timp ce nava spațială Orion zbura în spatele Lunii, astronauții știau că ating un moment important, provocând o întrerupere scurtă, dar anticipată, a comunicațiilor cu Centrul de Control al Misiunii NASA. În timp ce erau ocupați cu observațiile științifice ale Lunii, echipajul s-a adunat pentru a savura prăjituri cu cremă de arțar — oferite de astronautul Jeremy Hansen de la Agenția Spațială Canadiană — pentru a marca „momentul suprarealist”, a declarat comandantul misiunii, Reid Wiseman.

Approaching the near side of the Moon. The Artemis II astronauts have surpassed the record for the distance from Earth at 1:56 ET (1756 UTC). This record was previously set during the Apollo 13 mission when the astronauts traveled 248,655 miles from Earth.

Echipajul misiunii Artemis II a intrat pe traiectoria de întoarcere spre Pământ după ce luni a finalizat cu succes survolarea Lunii.

Ruta, cunoscută sub denumirea de traiectorie lunară cu întoarcere liberă, permite o întoarcere fără oprire, folosind gravitația Pământului și a Lunii pentru a reduce necesarul de combustibil. În timpul zborului în jurul Lunii, nava a ieșit temporar din linia directă de vedere a Pământului, ceea ce a dus la o întrerupere de aproximativ 40 de minute a comunicațiilor dintre echipaj și Centrul de Control al Misiunii NASA din Houston. Contactul a fost restabilit ulterior, fără probleme.

„E minunat să primim din nou vești de pe Pământ”, a spus astronauta Christina Koch, în momentul în care membrii echipajului au putut să comunice din nou cu centrul de control de pe Pământ.

După ce au restabilit legătura cu Centrul de Control al Misiunii, echipajul a avut parte și de spectacolul unei eclipse totale de Soare.

Artemis II a doborât un nou record de distanță, depășind performanța misiunii Apollo 13 din 1970, care a atins 248.655 mile (400.171 kilometri), și continuând să se îndepărteze de Pământ cu peste 6.600 de kilometri suplimentari. Conform BBC, călătoria de întoarcere va dura aproximativ patru zile, iar amerizarea este programată pentru ora 20:07 (ora de est a SUA) pe 10 aprilie, în largul coastei de vest a Statelor Unite, în Oceanul Pacific.

Astronauții vor fi preluați din apă cu elicoptere și transportați la o navă a Marinei SUA din apropiere, unde vor fi supuși unor controale medicale la bord înainte de a fi aduși pe țărm, potrivit NASA.

Președintele SUA, Donald Trump, a avut o apariție surpriză și s-a adresat direct echipajului misiunii Artemis II. „Astăzi ați scris istorie și ați făcut întreaga Americă foarte mândră, incredibil de mândră”, le-a spus el celor patru astronauți. Înainte ca convorbirea să se încheie, Trump a adăugat că se va întâlni cu echipajul la Casa Albă după încheierea misiunii, potrivit BBC.

”Avem multe lucruri de care să fim mândri în ultima vreme, dar asta este… nu se compară nimic cu ceea ce faceţi voi, învârtindu-vă în jurul Lunii pentru prima dată în mai bine de jumătate de secol şi doborând recordul absolut al celei mai mari distanţe faţă de planeta Pământ.” „Oamenii nu au mai văzut niciodată ceva asemănător cu ceea ce faceţi voi.”Este cu adevărat special.” „Care este momentul cel mai memorabil al acestei zile cu adevărat istorice?”, a întrebat el.

Comandantul Reid Wiseman a fost primul care a răspuns apelului președintelui, menționând că discuția a fost „cu siguranță foarte specială pentru noi toți”. El a subliniat că echipajul a putut observa peisaje nemaivăzute de oameni, nici măcar de cei din misiunea Apollo, ceea ce a fost o experiență uimitoare pentru întreaga echipă.

Wiseman a explicat și observațiile echipajului asupra eclipsei solare, menționând că toți cei patru membri au comentat cât de entuziasmați sunt să vadă cum omenirea se apropie de a deveni o specie cu două planete, referindu-se la obiectivele viitoarelor misiuni spre Marte.

Înainte de încheierea convorbirii, președintele Trump a spus că se va întâlni cu echipajul la Casa Albă după finalizarea misiunii, adăugând că, deși a fost foarte ocupat, își va face timp pentru a le transmite „un salut călduros în numele poporului american și nu numai”. Pilotul Victor Glover i-a mulțumit imediat: „Vă mulțumesc pentru asta, domnule președinte”.