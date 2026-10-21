România trebuie să introducă noi reguli pentru criptomonede. ASF anunță măsuri pentru reglementarea pieței criptoactivelor

România trebuie să adopte cadrul european de reglementare a criptoactivelor, cunoscut sub denumirea MiCA, pentru a stabili reguli clare privind funcționarea acestei piețe. Președintele Autorității de Supraveghere Financiară (ASF), Alexandru Petrescu, a declarat miercuri, 21 octombrie, că țara noastră a rămas în urmă în aplicarea reglementărilor europene și că este necesară intervenția Guvernului. Oficialul a atras atenția și asupra dificultăților instituției în recrutarea specialiștilor necesari supravegherii sectorului.

Președintele Autorității de Supraveghere Financiară, Alexandru Petrescu, a declarat miercuri că adoptarea reglementărilor europene privind criptoactivele reprezintă una dintre prioritățile legislative pentru perioada următoare.

Declarațiile au fost făcute în cadrul evenimentului Profit Financial.forum – „Piețele financiare în era turbulențelor economice și geopolitice”.

Oficialul a explicat că instalarea unui Guvern cu atribuții depline creează premisele continuării procesului legislativ necesar pentru aplicarea reglementărilor europene în România.

Potrivit acestuia, țara noastră se află într-o situație aparte în ceea ce privește cadrul MiCA, destinat reglementării pieței criptoactivelor.

„Sunt astăzi încercat de un sentiment pozitiv în mod special fiindcă avem o primă zi a unui guvern cu drepturi depline şi eu am aşteptări pe zonele pe care noi le păstorim şi de care toţi suntem interesaţi să continuăm parcursul de legiferare şi de transpunere a unor directive europene în legislaţia naţională. Aici mă refer la cryptoactive, unde am rămas singura jurisdicţie financiară din Europa care nu a transpus reglementările europene MiCA, reglementările ce privesc cryptoactivele”, a spus Alexandru Petrescu.

Președintele ASF și-a exprimat speranța că situația va fi rezolvată prin adoptarea unei ordonanțe pregătite la nivelul Ministerului Finanțelor.

Regulamentul european Markets in Crypto-Assets (MiCA) stabilește un cadru comun de reguli pentru anumite categorii de criptoactive și pentru furnizorii de servicii din acest sector.

Acesta urmărește creșterea transparenței, protejarea investitorilor și stabilirea unor cerințe privind autorizarea și supravegherea operatorilor de pe piață.

Printre activitățile vizate se numără furnizarea serviciilor de tranzacționare, custodia criptoactivelor și alte operațiuni desfășurate de prestatorii specializați.

MiCA este un regulament european direct aplicabil, iar România trebuie să stabilească prin legislația națională autoritățile competente și procedurile necesare aplicării și supravegherii acestuia.

Prin urmare, măsurile anunțate nu reprezintă o interdicție asupra deținerii sau tranzacționării criptomonedelor, ci urmăresc organizarea activității operatorilor din acest sector într-un cadru reglementat.

Alexandru Petrescu a precizat că Autoritatea de Supraveghere Financiară va avea un rol important în aplicarea cadrului de reglementare pentru criptoactive.

Potrivit oficialului, supravegherea acestui domeniu presupune cooperarea mai multor instituții publice, având în vedere complexitatea activităților și riscurile asociate.

Printre instituțiile menționate se numără Banca Națională a României și Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor.

În proces ar urma să fie implicate și autorități cu atribuții în domeniul tehnologiei și administrației publice.

Responsabilitățile concrete ale instituțiilor vor trebui stabilite prin cadrul legislativ național.

Președintele ASF a recunoscut că instituția se confruntă cu probleme privind capacitatea de a atrage personal specializat în domeniul criptoactivelor.

Alexandru Petrescu a explicat că recrutarea unor profesioniști care să poată prelua imediat atribuții de supraveghere a fost dificilă.

În aceste condiții, instituția a identificat angajați care au aptitudinile și interesul necesare pentru a se specializa în noul domeniu.

O parte dintre aceștia au participat la programe de pregătire în România și în instituții de cercetare financiară din străinătate.

Cu toate acestea, oficialul consideră că resursele umane disponibile rămân insuficiente.

„Aici e o altă provocare, fiindcă vă mărturisesc că am trecut şi trecem prin încercări grele în ceea ce priveşte capacitatea instituţională. Am fost în imposibilitatea de a întregi echipe din punct de vedere al skilurilor şi al talentelor din sector, să spun aşa şi nu am putut recruta oameni care să intre în pâine din prima zi de lucru. Evident că am identificat la nivelul colegilor mei din ASF oameni cu aptitudini, cu înclinaţii, cu dorinţă şi foarte mulţi dintre ei au fost specializaţi atât în ţară, cât şi în institute de cercetări financiare din străinătate în zona crypto-activelor, dar este evident insuficient”, a mai spus Alexandru Petrescu.

Aplicarea cadrului MiCA la nivel național ar urma să clarifice procedurile de autorizare și supraveghere a companiilor care furnizează servicii legate de criptoactive.

Pentru operatorii din domeniu, existența unor autorități competente și a unor proceduri clare este importantă pentru desfășurarea activității în conformitate cu regulile europene.

Pentru utilizatori, reglementările urmăresc creșterea transparenței și introducerea unor măsuri de protecție în relația cu furnizorii de servicii.

Totuși, aceste reguli nu elimină riscurile financiare asociate criptomonedelor, inclusiv volatilitatea prețurilor și posibilitatea pierderii sumelor investite.

În prezent, principala problemă semnalată de președintele ASF este definitivarea cadrului legislativ și administrativ necesar aplicării regulamentului european în România.

Alexandru Petrescu a transmis că așteaptă reluarea procesului de reglementare odată cu instalarea noului Guvern, astfel încât instituțiile responsabile să își poată exercita atribuțiile în acest sector.