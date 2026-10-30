Economia Europei încetinește. PIB-ul UE a crescut cu doar 0,5% în trimestrul al treilea din 2026

Economia Uniunii Europene a crescut cu 0,5% în trimestrul al treilea al anului 2026, comparativ cu precedentele trei luni, în timp ce zona euro a înregistrat un avans de 0,4%, potrivit estimărilor preliminare publicate vineri, 30 octombrie, de Eurostat. Ritmul de creștere a încetinit față de trimestrul anterior, iar evoluțiile economice diferă semnificativ între statele membre. Irlanda a raportat cel mai mare avans trimestrial, în timp ce Lituania și Franța au înregistrat contracții economice.

Produsul Intern Brut (PIB) ajustat sezonier a avansat cu 0,5% în Uniunea Europeană și cu 0,4% în zona euro în perioada iulie–septembrie 2026, comparativ cu trimestrul al doilea al anului.

Datele publicate de Eurostat arată o încetinire a creșterii economice față de trimestrul precedent, când PIB-ul avansase cu 0,7% în UE și cu 0,6% în zona euro.

În comparație cu trimestrul al treilea din 2025, economia Uniunii Europene a crescut cu 1,5%, iar cea a zonei euro cu 1,3%.

Aceste rezultate sunt ușor peste ritmurile anuale înregistrate în trimestrul al doilea, când creșterea fusese de 1,4% în UE și de 1,2% în zona euro.

Eurostat precizează că datele reprezintă estimări preliminare rapide, realizate pe baza unor informații încă incomplete, astfel că valorile ar putea fi revizuite ulterior.

Dintre statele membre pentru care sunt disponibile date privind trimestrul al treilea din 2026, Irlanda a înregistrat cea mai mare creștere economică față de trimestrul precedent, de 5,5%.

Pe următoarele poziții s-au situat Estonia, Spania și Țările de Jos, fiecare cu un avans trimestrial de 0,6%.

Cehia și Finlanda au raportat creșteri de 0,5%, iar Suedia a înregistrat un avans de 0,4%.

Germania a consemnat o creștere de 0,2%, în timp ce economia Italiei a stagnat.

La polul opus, Lituania a înregistrat o contracție economică de 1%, iar Franța a raportat o scădere de 0,1% față de trimestrul anterior.

În cazul Irlandei, Eurostat avertizează că estimarea este experimentală, fiind realizată pe baza unor surse incomplete, motiv pentru care rezultatul trebuie interpretat cu prudență.

Comparativ cu trimestrul al treilea al anului 2025, Irlanda a raportat o creștere economică de 3,6%, potrivit estimării preliminare.

Suedia a înregistrat un avans anual de 2,8%, urmată de Spania, cu 2,7%, Portugalia, cu 2,4%, și Lituania, cu 2,3%.

Estonia a raportat o creștere de 2,2%, iar Țările de Jos au înregistrat un avans de 2,1%.

În Germania, economia a crescut cu 1,2% față de aceeași perioadă din 2025, în timp ce Italia a raportat un avans de 0,8%.

Franța a fost singura țară dintre cele pentru care Eurostat a prezentat o rată anuală negativă, cu o scădere de 0,1%.

În total, dintre cele 15 state pentru care sunt prezentate rezultate individuale, 14 au înregistrat creșteri economice anuale și unul a raportat o scădere.

România nu se regăsește printre statele pentru care Eurostat a prezentat rezultate individuale în această primă estimare rapidă a PIB-ului pentru trimestrul al treilea din 2026.

Totuși, România este inclusă în agregatul statistic al Uniunii Europene, care cuprinde toate cele 27 de state membre.

Potrivit Eurostat, estimarea preliminară a fost realizată pe baza datelor provenite din 19 state membre, reprezentând 96% din PIB-ul zonei euro și 94% din PIB-ul Uniunii Europene.

Următoarea estimare pentru trimestrul al treilea va fi publicată pe 13 noiembrie 2026, când datele ar putea fi revizuite.

Ulterior, Eurostat va publica estimări suplimentare privind PIB-ul și principalii indicatori economici, inclusiv ocuparea forței de muncă, pe 7 decembrie 2026 și 19 ianuarie 2027.