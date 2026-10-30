România, pe primul loc în UE la scumpirea energiei electrice. Prețurile au crescut cu 51,6%, deși media europeană a scăzut

România a înregistrat cea mai mare creștere a prețurilor energiei electrice pentru gospodării din Uniunea Europeană, de 51,6%, în prima jumătate a anului 2026, comparativ cu aceeași perioadă din 2025. Datele publicate vineri, 30 octombrie, de Eurostat arată că, în timp ce prețul mediu al electricității a scăzut la nivel european, consumatorii români au suportat una dintre cele mai puternice scumpiri. Mai mult, România ocupă primul loc în UE la prețul energiei electrice raportat la puterea de cumpărare.

Potrivit datelor publicate de Eurostat vineri, 30 octombrie 2026, România se află pe primul loc în Uniunea Europeană în ceea ce privește creșterea prețurilor energiei electrice pentru consumatorii casnici.

În primul semestru al anului 2026, prețurile exprimate în moneda națională au fost cu 51,6% mai mari decât în aceeași perioadă din 2025.

Creșteri importante au fost înregistrate și în Irlanda, unde energia electrică s-a scumpit cu 19,8%, și în Finlanda, unde avansul a fost de 18,4%.

La polul opus, unele state europene au raportat ieftiniri semnificative. În Danemarca, prețurile au scăzut cu 31,7%, iar în Luxemburg cu 24,1%.

Astfel, România a înregistrat cea mai mare majorare procentuală dintre statele membre, într-o perioadă în care evoluția prețurilor a fost diferită de la o țară la alta.

Datele Eurostat arată că România ocupă primul loc și atunci când prețurile energiei electrice sunt ajustate în funcție de puterea de cumpărare a populației.

În prima jumătate a anului 2026, prețul energiei electrice pentru gospodăriile din România a ajuns la 46,9 unități ale standardului puterii de cumpărare (PPS) pentru 100 kWh.

România este urmată de Polonia, cu 41,1 PPS pentru 100 kWh, și Cehia, cu 34,3 PPS pentru 100 kWh.

Cele mai mici prețuri raportate la puterea de cumpărare au fost înregistrate în Malta, cu 13,8 PPS pentru 100 kWh, Ungaria, cu 14,7 PPS, și Luxemburg, cu 15,5 PPS.

Indicatorul exprimat în PPS permite compararea costului energiei electrice între țări, ținând cont de diferențele dintre nivelurile generale ale prețurilor.

Prin urmare, deși alte state europene au tarife nominale mai ridicate, România se situează pe primul loc atunci când prețurile sunt analizate în raport cu puterea de cumpărare.

La nivelul Uniunii Europene, prețul mediu al energiei electrice pentru gospodării a scăzut cu 2,2% în prima jumătate a anului 2026, comparativ cu semestrul al doilea din 2025.

Potrivit Eurostat, prețul mediu a ajuns la aproximativ 0,28 euro pe kWh, față de 0,29 euro pe kWh în perioada precedentă.

Cu toate acestea, prețurile energiei electrice au rămas considerabil peste nivelurile înregistrate înaintea crizei energetice din 2022.

În același timp, ponderea impozitelor și taxelor în factura finală a scăzut ușor, de la 28,9% în a doua jumătate a anului 2025 la 28,4% în prima jumătate a anului 2026.

Reducerea a fost de 0,5 puncte procentuale.

Eurostat evidențiază diferențe importante între prețurile energiei electrice pentru gospodăriile din statele membre.

În prima jumătate a anului 2026, șase țări au raportat prețuri de peste 0,30 euro pe kWh, în timp ce cinci state au înregistrat tarife sub 0,20 euro pe kWh.

Irlanda a avut cel mai ridicat preț nominal al energiei electrice, de 0,39 euro pe kWh.

Pe următoarele poziții s-au situat Germania și Belgia, ambele cu un preț de 0,36 euro pe kWh.

La polul opus, Ungaria a înregistrat cel mai mic preț, de 0,11 euro pe kWh, urmată de Malta și Bulgaria, cu câte 0,13 euro pe kWh.

Datele evidențiază diferența dintre prețurile nominale și cele ajustate la puterea de cumpărare. Astfel, deși Irlanda are cel mai mare tarif exprimat în euro, România se situează pe primul loc în clasamentul costurilor ajustate în funcție de puterea de cumpărare.

Informațiile fac parte din statisticile Eurostat privind prețurile energiei electrice pentru consumatorii casnici, publicate la 30 octombrie 2026, și se referă la primul semestru al acestui an.