AB InBev, Heineken și Carlsberg se pregătesc de scumpiri în 2027. Războiul din Iran crește costurile pentru producătorii de bere

Cei mai mari producători de bere din lume, AB InBev, Heineken și Carlsberg, se pregătesc pentru costuri mai mari în 2027, pe fondul prelungirii războiului din Iran. Creșterea prețurilor la energie, combustibili și aluminiu afectează companiile producătoare de bere.

Cei mai importanți producători europeni de bere, printre care Anheuser-Busch InBev, au avertizat că majorarea costurilor provocată de conflictul din Orientul Mijlociu începe să le afecteze profiturile sau va pune presiune asupra acestora în lunile următoare. Impactul se va resimți pe măsură ce expiră contractele de acoperire a riscurilor, care le-au permis companiilor să mențină prețurile la anumite niveluri.

AB InBev, cel mai mare producător de bere din lume, alături de rivalii săi Heineken și Carlsberg, se alătură altor companii din sectorul bunurilor de larg consum, precum P&G, Philip Morris International și Coca-Cola, care au semnalat presiuni tot mai mari asupra costurilor. Evoluția este asociată prelungirii războiului din Iran și efectelor acestuia asupra economiei globale.

Producătorii de bere sunt afectați de creșterea prețurilor la energie electrică, combustibili și aluminiu, resurse necesare atât pentru producție, cât și pentru fabricarea recipientelor din sticlă și a dozelor de bere. În plus, transportul produselor către comercianți și localuri generează costuri suplimentare.

Contractele de acoperire a riscurilor permit companiilor să fixeze prețurile pentru anumite perioade și să limiteze efectele fluctuațiilor de pe piețe. Totuși, după expirarea acestora, producătorii sunt nevoiți să suporte noile prețuri, care pot fi mai mari.

Directorul financiar al AB InBev, Fernando Tennenbaum, a explicat că, în trimestrul al treilea, compania a fost afectată de costuri care nu pot fi protejate prin astfel de contracte, inclusiv de prețul motorinei pe anumite piețe. În rest, producătorul încheie lunar contracte de acoperire a riscurilor pentru următoarele 12 luni.

Pe măsură ce expiră contractele încheiate înainte de izbucnirea războiului, AB InBev se așteaptă la noi presiuni asupra costurilor în 2027. Cu toate acestea, Tennenbaum estimează că anul viitor va fi unul normal pentru companie, în condițiile în care unele costuri vor crește, iar altele vor scădea.

„Unele costuri cresc, altele scad”, a spus Tennenbaum.

Heineken, al doilea cel mai mare producător de bere din lume, se confruntă, la rândul său, cu o creștere semnificativă a costurilor, în special în Asia, pe unele piețe din Africa și, tot mai mult, în Europa. Directorul financiar al companiei, Harold van den Broek, a declarat miercuri că această tendință va continua și în 2027, motiv pentru care Heineken și-a intensificat programul de reducere a cheltuielilor.

În această perioadă a anului, compania își reînnoiește contractele de acoperire a riscurilor pentru tranzacțiile valutare și achizițiile de materii prime, în vederea anului următor. Potrivit lui van den Broek, între 80% și 90% din costurile estimate pentru 2027 sunt acoperite în prezent prin aceste mecanisme.

Carlsberg anticipează, de asemenea, o creștere mai accentuată a costurilor în 2027, pe măsură ce expiră contractele de acoperire a riscurilor. Directorul general al companiei, Jacob Aarup-Andersen, a declarat pentru agenția de presă Reuters că principalele presiuni vor proveni din prețurile energiei și ale aluminiului, utilizat pentru fabricarea celor peste 10 miliarde de doze pe care producătorul le achiziționează anual.

„Vom implementa iniţiative de gestionare a valorii, iar una dintre acestea va viza preţurile”, a spus Aarup-Andersen.

Deși impactul estimat este mai redus decât în precedentul val de inflație a prețurilor materiilor prime, din 2022 și 2023, Carlsberg intenționează să reducă cheltuielile și să majoreze prețurile produselor în 2027. Aarup-Andersen a precizat că societatea va aplica măsuri de gestionare a valorii, inclusiv prin ajustarea prețurilor.