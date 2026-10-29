Cât costă traiul decent pentru o persoană singură în România. Chiria și mâncarea consumă cei mai mulți bani

Traiul decent pentru o persoană singură în România presupune un buget lunar de peste 4.400 de lei, potrivit unui studiu realizat de Fundația Friedrich Ebert România și Syndex România. Chiria, cheltuielile cu locuința și alimentația reprezintă principalele categorii de cheltuieli, în timp ce educația și cultura ocupă ultimul loc în bugetul unei persoane adulte care locuiește singură.

În aceste condiții, mulți tineri sunt nevoiți să facă compromisuri pentru a-și putea acoperi cheltuielile. Unii aleg să împartă chiria și utilitățile cu alte persoane, în timp ce alții renunță la ieșirile în oraș și încearcă să economisească. Situația este dificilă și pentru pensionarii care locuiesc singuri și care trebuie să își gestioneze atent veniturile pentru a putea achita facturile și celelalte cheltuieli curente.

Mihaela Mihalache are 23 de ani și a absolvit un program de master la Facultatea de Filologie din Brașov. În prezent, nu are un loc de muncă și resimte presiunea cheltuielilor necesare traiului de zi cu zi. Pentru a reduce costurile, s-a mutat împreună cu alte două tinere într-un apartament, astfel încât să împartă chiria și utilitățile.

Mihaela a explicat că această variantă este mai avantajoasă din punct de vedere financiar, în condițiile în care mutarea pe cont propriu ar fi dificil de susținut chiar și cu un salariu minim pe economie.

O situație diferită, dar care implică eforturi similare pentru reducerea cheltuielilor, este cea a lui Ayan, student la inginerie electrică, care încearcă să își asigure singur costurile locuirii. Acesta lucrează ca videograf, filmează la evenimente și caută diferite locuri de muncă part-time pentru a-și suplimenta veniturile.

Pentru a se încadra în buget, Ayan încearcă să gătească cât mai mult acasă, deoarece mesele luate în oraș sunt costisitoare. De asemenea, evită ieșirile și încearcă să economisească o parte din banii pe care îi câștigă.

Cheltuielile ridicate reprezintă o provocare și pentru persoanele vârstnice care trăiesc singure. Hareta Fertu, în vârstă de 72 de ani, are o pensie de puțin peste 2.000 de lei și spune că încearcă să rămână optimistă în ciuda dificultăților financiare.

Pensionara păstrează legătura cu prietenele sale și participă împreună cu acestea la activitățile organizate de clubul pensionarilor. Aceste întâlniri o ajută să își păstreze buna dispoziție și să nu se concentreze permanent asupra grijilor legate de plata facturilor.

Potrivit studiului realizat de Fundația Friedrich Ebert România și Syndex România, coșul minim de consum pentru un trai decent în cazul unei persoane adulte singure ajunge la 4.407 lei pe lună.

Prin comparație, salariul minim net de 2.699 de lei pe lună acoperă aproximativ 60% din această sumă. Diferența arată dificultatea cu care o persoană plătită cu salariul minim poate acoperi toate cheltuielile incluse în bugetul necesar unui trai decent. Cei mai mulți bani sunt alocați locuinței și alimentației, în timp ce educația și cultura beneficiază de cea mai mică sumă din bugetul lunar, potrivit cifrelor înregistrate de Fundația Friedrich Ebert România și Syndex România.

Categoria de cheltuieli Suma lunară Locuința 1.479 lei Cheltuieli cu locuința 465 lei Alimentația 818 lei Îmbrăcăminte și încălțăminte 245 lei Produse de uz casnic și igienă personală 180 lei Servicii 332 lei Dotarea locuinței 143 lei Educație și cultură 72 lei Îngrijirea sănătății 82 lei Recreere și vacanță 192 lei Fond de economii 402 lei Total 4.407 lei

Datele arată că locuința, cu 1.479 de lei lunar, reprezintă cea mai mare categorie de cheltuieli. Urmează alimentația, pentru care sunt prevăzuți 818 lei, și cheltuielile cu locuința, în valoare de 465 de lei. Bugetul include și 402 lei pentru economii, 332 de lei pentru servicii și 245 de lei pentru îmbrăcăminte și încălțăminte.

Pentru recreere și vacanță sunt alocați 192 de lei lunar, iar produsele de uz casnic și cele pentru igiena personală necesită 180 de lei. Dotarea locuinței presupune alte 143 de lei, în timp ce îngrijirea sănătății este bugetată la 82 de lei. Educația și cultura primesc doar 72 de lei pe lună, cea mai mică sumă dintre toate categoriile analizate.

Bianca Teșcanu, prodecan al Facultății de Științe Economice din cadrul Universității Transilvania din Brașov (UNITBV), a atras atenția asupra consecințelor pe care presiunea financiară le poate avea asupra tinerilor.

Potrivit acesteia, una dintre principalele probleme este că tinerii încearcă să găsească soluții alternative pentru a-și asigura veniturile, iar cea mai accesibilă variantă este adesea găsirea unui loc de muncă. În acest fel, aceștia pot ajunge să muncească într-o perioadă în care ar trebui să se concentreze asupra studiilor.

Necesitatea de a obține venituri pentru plata chiriei, a alimentelor și a celorlalte cheltuieli poate determina, astfel, schimbări în prioritățile tinerilor și în modul în care își organizează parcursul educațional.

Potrivit datelor menționate în studiu, majoritatea românilor care câștigă salariul mediu ajung să își consume veniturile pentru cheltuielile de bază și au un buget limitat pentru alte nevoi.

Salariul mediu net din România ajunge la 5.688 de lei. Deși această sumă depășește nivelul de 4.407 lei estimat pentru coșul minim de consum al unei persoane adulte singure, diferența trebuie să acopere și eventualele cheltuieli suplimentare sau neprevăzute.

Datele prezentate arată că locuirea pe cont propriu presupune un efort financiar important, în special pentru persoanele cu venituri reduse. În cazul tinerilor, soluțiile includ împărțirea chiriei, reducerea cheltuielilor pentru mesele în oraș și limitarea ieșirilor. Pentru pensionarii cu venituri modeste, plata facturilor și acoperirea nevoilor curente rămân provocări constante.