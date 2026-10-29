Tragedie în timpul unei misiuni militare a Uniunii Europene. Un elicopter italian s-a prăbușit în Bosnia și Herțegovina

Din cuprinsul articolului Elicopter militar italian prăbușit în Bosnia și Herțegovina. Trei persoane au murit, iar alte 12 au fost rănite

Un elicopter militar italian de tip CH-47 Chinook, implicat în operațiunea europeană de menținere a păcii EUFOR Althea, s-a prăbușit joi după-amiază în nordul Bosniei și Herțegovinei, în apropierea orașului Brčko. În urma accidentului, trei persoane au murit, iar alte 12 au fost rănite, potrivit primarului din Brčko, Siniša Milić. Toate victimele au fost transportate la spitalul din oraș, iar personalul medical se află în alertă.

Misiunea militară a Uniunii Europene, EUFOR, a anunțat că elicopterul CH-47 Chinook s-a prăbușit joi după-amiază în localitatea Gorice, situată în apropierea orașului Brčko, în nordul Bosniei și Herțegovinei. Zona se află la aproximativ 180 de kilometri nord-est de Sarajevo.

Potrivit informațiilor comunicate de EUFOR, mai mulți membri ai personalului misiunii și-au pierdut viața în urma accidentului, iar alte persoane au suferit răni grave. Ulterior, primarul orașului Brčko, Siniša Milić, a precizat că trei persoane au murit și 12 au fost rănite. Toate victimele au primit îngrijiri medicale într-un spital din Brčko, iar cadrele medicale sunt pregătite să intervină în continuare, dacă va fi necesar.

„În urma acestui accident, mai mulți membri ai personalului EUFOR și-au pierdut în mod tragic viața, iar alții au fost grav răniți”, a adăugat instituția într-un comunicat ulterior.

Ministerul Apărării din Bosnia și Herțegovina așteaptă informații suplimentare

Ministerul Apărării din Bosnia și Herțegovina a transmis că, în acest moment, nu pot fi oferite alte declarații, întrucât autoritățile așteaptă informații mai precise, în special cu privire la starea de sănătate a persoanelor implicate în accident, conform Euronews.

EUFOR a făcut apel la cetățeni să nu distribuie informații neverificate sau dezinformări despre incident. Reprezentanții misiunii au recomandat ca informațiile privind prăbușirea elicopterului să fie urmărite exclusiv prin intermediul canalelor oficiale.

Identitatea persoanelor aflate la bord și cauzele accidentului urmează să fie stabilite

Identitatea persoanelor aflate la bordul elicopterului, precum și cauzele prăbușirii, nu au fost încă făcute publice. Autoritățile au precizat că detaliile suplimentare vor fi comunicate după finalizarea verificărilor necesare și publicarea concluziilor anchetei.

Deocamdată, împrejurările în care s-a produs accidentul rămân neclare, iar stabilirea cauzelor depinde de rezultatele investigației oficiale.