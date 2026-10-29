Guvernul ar putea elimina de la 1 noiembrie o taxă națională. Ce taxe europene vor fi aplicate în schimb

Guvernul propune eliminarea, începând cu 1 noiembrie 2026, a taxei logistice naționale aplicate coletelor cu bunuri provenite din afara Uniunii Europene, cu o valoare declarată sub 150 de euro. Măsura este prevăzută într-un proiect de ordonanță de urgență și vine în contextul introducerii unor noi taxe la nivel european, pentru a evita suprapunerea obligațiilor fiscale.

Potrivit proiectului de ordonanță de urgență, taxa logistică națională instituită prin Legea nr. 239/2025 ar urma să fie eliminată de la 1 noiembrie 2026.

În prezent, aceasta se aplică fiecărui colet care conține bunuri cu valoare comercială, dacă livrarea începe în afara Uniunii Europene și valoarea declarată a bunurilor este mai mică de 150 de euro.

Taxa este aplicabilă indiferent de statul membru al Uniunii Europene în care bunurile sunt puse în liberă circulație.

Guvernul justifică eliminarea acestei obligații prin necesitatea armonizării legislației naționale cu noile mecanisme fiscale europene, astfel încât aceleași fluxuri de colete să nu fie supuse unor taxe suprapuse.

Nota de fundamentare a proiectului menționează două mecanisme de taxare la nivelul Uniunii Europene.

Primul este o taxă vamală de 3 euro pentru fiecare articol vizat, introdusă prin Regulamentul (UE) 2026/382 al Consiliului.

Al doilea este o taxă de procesare de 2 euro pentru fiecare articol, stabilită prin Regulamentul delegat (UE) 2026/2152 al Comisiei Europene.

Potrivit documentului, taxa europeană de procesare urmează să se aplice începând cu 1 noiembrie 2026.

Este important că aceste valori sunt prezentate ca taxe per articol, nu ca o sumă unică aplicabilă automat fiecărui colet. Costul poate depinde astfel de bunurile incluse și de regulile aplicabile fiecărei taxe.

Proiectul prevede o perioadă de tranziție pentru aplicarea taxei logistice naționale.

Astfel, taxa va continua să fie datorată pentru coletele predate destinatarilor până la 31 octombrie 2026 inclusiv.

Pentru aceste livrări, obligațiile fiscale vor rămâne supuse regulilor existente, chiar dacă administrarea sau verificarea lor are loc ulterior.

Ordinele emise de Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) pentru aplicarea taxei naționale vor continua să fie utilizate în cazul obligațiilor aferente coletelor livrate până la această dată.

O altă prevedere importantă a proiectului privește sumele colectate după data eliminării taxei naționale.

Conform documentului, sumele încasate cu titlu de taxă logistică pentru coletele predate începând cu 1 noiembrie 2026 nu vor mai fi datorate.

Acestea ar urma să fie restituite plătitorilor în termen de 30 de zile de la data predării coletelor.

Eliminarea taxei naționale nu înseamnă însă dispariția tuturor costurilor fiscale pentru comenzile provenite din afara Uniunii Europene, deoarece noile mecanisme europene vor continua să se aplice potrivit propriilor reguli.

Modificările sunt deocamdată prevăzute într-un proiect de ordonanță de urgență, astfel că intrarea lor în vigoare depinde de adoptarea și publicarea actului normativ.