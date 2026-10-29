Trei zile de doliu național: Un fost ministru s-a stins din viață: „Întreaga Spanie este în doliu”

Accidentul feroviar mortal din Spania a curmat viața a cel puțin 69 de persoane, printre care se află și un fost ministru al Muncii, cunoscută pentru reforma controversată a pieței muncii din 2012. Confirmarea decesului a venit joi. Anchetatorii încearcă să stabilească împrejurările tragediei.

Fátima Báñez, fostul ministru al Muncii din Spania, se numără printre cele cel puțin 69 de persoane care au murit în urma accidentului feroviar produs miercuri, în apropiere de Toledo, Spania.

Decesul acesteia a fost confirmat de CEOE, principala organizație patronală din țară, a cărei fundație era condusă de fostul ministru. CEOE a transmis că activitatea lui Báñez a avut un impact important asupra organizației și asupra persoanelor cu care aceasta a colaborat, apreciind calitățile sale de lider, implicarea socială și viziunea strategică.

La scurt timp după accident, autoritățile au anunțat că fostul ministru se afla într-unul dintre vagoanele cele mai grav afectate de coliziune. Confirmarea decesului a venit însă abia joi.

Báñez a făcut parte din Guvernul Rajoy în perioada 2011-2018, și a avut un rol important în gestionarea crizei din zona euro de către Spania. În timpul mandatului, ea a dezvoltat o relație personală apropiată cu Ursula von der Leyen, actuala președintă a Comisiei Europene, care ocupa la acea vreme funcția de ministru al Muncii în Germania.

În calitate de ministru al Muncii, Báñez a coordonat reforma controversată a pieței muncii din 2012, promovată de guvernul conservator. Modificările au facilitat concedierile și au provocat o opoziție puternică din partea sindicatelor. Executivul spaniol a susținut atunci că reforma va spori flexibilitatea angajărilor și va contribui la redresarea economiei.

Premierul Pedro Sánchez s-a deplasat la locul accidentului și a decretat trei zile de doliu național. Acesta a transmis că întreaga Spanie este în doliu și a criticat faptul că țara s-a confruntat cu două accidente feroviare de mare viteză în același an. Sánchez a promis că autoritățile vor clarifica circumstanțele tragediei și că eventualele neglijențe sau deficiențe ale sistemului vor fi identificate, iar problemele constatate vor fi remediate prin măsuri ferme.

Ministrul Transporturilor din Spania, Óscar Puente, a declarat că primele informații din anchetă indică o posibilă implicare a unui angajat al centrului național de control feroviar din Madrid. Potrivit acestuia, angajatul ar fi dat, în circumstanțe încă neclare, instrucțiuni ca un tren de mare viteză să circule pe o linie pe care un alt tren rămăsese imobilizat. Puente a susținut că Spania dispune de un sistem de transport sigur, dar a recunoscut că factorul uman poate influența siguranța circulației. În opinia sa, chiar și în condițiile existenței unor reglementări și protocoale stricte, pot apărea erori.