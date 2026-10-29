Lumea cinematografiei a pierdut încă o legendă. Patrick Stewart, actorul emblematic din Star Trek și X-Men, a murit la 86 de ani

Patrick Stewart, actorul britanic care a devenit celebru în întreaga lume pentru interpretarea căpitanului Jean-Luc Picard în seria Star Trek și a profesorului Charles Xavier în filmele X-Men, a murit la vârsta de 86 de ani. Actorul, cunoscut pentru eleganța interpretării sale și pentru experiența acumulată în teatrul clasic britanic, a contribuit la transformarea unor personaje din universul science-fiction și al supereroilor în figuri emblematice ale culturii populare.

Patrick Stewart a murit miercuri, la locuința sa din Los Angeles, după o perioadă scurtă în care s-a confruntat cu boala Alzheimer și demența cu corpi Lewy. Informația a fost anunțată de Kelly Bush Novak, reprezentanta sa de lungă durată, care a precizat că actorul și-a petrecut ultimele momente înconjurat de familie și prieteni. Aceștia i-au fost alături într-o atmosferă în care muzica interpretată live, rugăciunile, lacrimile, râsetele și emoțiile puternice au însoțit despărțirea de un om care și-a dedicat viața celor din jur, notează Hollywood Reporter.

„A fost înconjurat de căldura familiei și a prietenilor, în prezența muzicii live, a rugăciunilor, a lacrimilor, a râsetelor și a acelui tip de emoție profundă pe care numai el o putea inspira, după o viață întreagă dedicată nouă tuturor. Vom păstra pentru totdeauna în amintire chipul său senin și împăcat, o amintire durabilă a grației sale de neclintit”, a scris Bush Novak.

La sfârșitul anilor 1980, Patrick Stewart avea deja în spate câteva decenii de experiență în teatrul clasic din Anglia, însă era puțin cunoscut în Statele Unite. Situația s-a schimbat atunci când a primit rolul căpitanului navei spațiale USS Enterprise în serialul Star Trek: The Next Generation.

Producătorul serialului, Robert Justman, l-a descoperit în timpul unei conferințe organizate la Universitatea California din Los Angeles, unde Stewart interpreta fragmente din operele lui William Shakespeare. Stilul său caracteristic, cu o dicție rafinată și o prezență scenică impunătoare, l-a convins pe Justman să-l invite la o audiție.

Decizia a fost luată împotriva dorinței creatorului francizei Star Trek, Gene Roddenberry, care nu considera că un actor britanic chel ar putea deveni imaginea noii serii. Procesul de distribuție a fost tensionat, însă Stewart a reușit în cele din urmă să-l convingă pe Roddenberry și a semnat un contract pe termen lung pentru rolul căpitanului Jean-Luc Picard.

Actorul nu credea că producția va rezista mai mult de un sezon. La momentul respectiv, agenții, regizorii, scenariștii și alți actori cu care discutase considerau că serialul avea șanse reduse să continue timp de șase ani. Mulți priveau cu scepticism încercarea de a relansa o franciză devenită emblematică prin interpretările lui William Shatner și Leonard Nimoy.

Un articol publicat de Los Angeles Times la momentul anunțării distribuției îl descria drept un actor britanic de teatru shakespearian aproape necunoscut. Brent Spiner, interpretul androidului Data, a dus gluma mai departe și a realizat un indicator pe care l-a amplasat deasupra cabinei de machiaj a lui Stewart. Mesajul scris cu litere roșii îl prezenta drept un actor britanic de teatru shakespearian necunoscut.

Star Trek: The Next Generation a avut premiera în septembrie 1987, la două luni după ce Stewart împlinise 47 de ani. La început, serialul a întâmpinat dificultăți în a câștiga simpatia fanilor francizei originale, mulți dintre aceștia considerând că noua distribuție încerca să ocupe locul actorilor consacrați.

După mai multe suișuri și coborâșuri, producția a cunoscut o ascensiune importantă în 1990, odată cu finalul celui de-al treilea sezon, intitulat Best of Both Worlds.

Episodul a introdus primul final în suspans din istoria francizei Star Trek și a prezentat răpirea și asimilarea lui Picard de către Borg, o rasă extraterestră. Momentul a reprezentat o surpriză majoră pentru public, cu mult înainte ca astfel de răsturnări de situație să devină obișnuite în producțiile de televiziune.

Stewart a fost în centrul mai multor episoade considerate printre cele mai importante realizări ale televiziunii science-fiction. Printre acestea s-au numărat Yesterday’s Enterprise, din 1990, construit în jurul unei cronologii alternative, și The Inner Light, din 1992. În cel din urmă, Picard trăia experiența unei vieți întregi într-un interval extrem de scurt, aproape instantaneu.

Patrick Stewart, ‘Star Trek’ captain and ‘X-Men’ superhero, had died at 86. Stewart died Wednesday at his home in Los Angeles, a rep announced. https://t.co/sWmmwnoDlu https://t.co/40baq3lC2v — The Hollywood Reporter (@THR) October 29, 2026

În primii ani ai producției, Patrick Stewart a avut dificultăți în a se adapta atmosferei de pe platoul de filmare. Obișnuit cu rigorile teatrului clasic, actorul nu înțelegea inițial glumele și momentele de relaxare care însoțeau zilele de lucru de aproximativ 14 ore.

Colegii săi americani l-au ajutat să înțeleagă că seriozitatea profesională și buna dispoziție nu se exclud reciproc. Distribuția a ajuns să fie considerată una dintre cele mai unite din istoria televiziunii.

Star Trek: The Next Generation s-a încheiat în 1994, după șapte sezoane. Serialul a plecat de pe ecrane cu o nominalizare la premiile Emmy pentru cel mai bun serial dramatic și a generat patru filme de lungmetraj.

Primul a fost Star Trek: Generations, lansat în 1994, în care Patrick Stewart a jucat alături de William Shatner. Au urmat Star Trek: First Contact, în 1996, Star Trek: Insurrection, în 1998, și Star Trek: Nemesis, în 2002.

În ultimul dintre aceste filme, personajul interpretat de Stewart s-a confruntat cu un tânăr clonă al lui Picard, jucat de Tom Hardy, care la acel moment nu devenise încă un actor cunoscut la nivel internațional.

După o pauză de 17 ani de la universul care îl consacrase, Stewart a revenit în rolul lui Jean-Luc Picard în serialul Star Trek: Picard. Producția a fost lansată în ianuarie 2020 pe platforma CBS All Access.

De-a lungul anilor, Patrick Stewart a recunoscut că succesul din Star Trek l-a făcut să fie asociat puternic cu un anumit tip de personaj. Această situație, cunoscută drept distribuire repetată în roluri similare, l-a determinat să fie precaut atunci când i s-a propus să interpreteze un alt personaj emblematic.

În ultimii ani ai seriei de filme Star Trek: The Next Generation, actorul a primit oferta de a-l interpreta pe profesorul Charles Xavier în X-Men, adaptarea cinematografică a benzilor desenate Marvel. Inițial, a ezitat, temându-se că rolul ar putea să-i consolideze imaginea de actor asociat exclusiv cu producțiile science-fiction.

Filmul X-Men, lansat în 2000, a fost o producție de pionierat care a contribuit la apariția unei noi etape în cinematografia cu supereroi. În această serie, Stewart a jucat alături de prietenul său de lungă durată Ian McKellen, care l-a interpretat pe antagonistul Magneto.

Actorul a revenit în rolul profesorului Xavier în alte șapte filme și a avut apariții importante în X2: X-Men United, din 2003, X-Men: The Last Stand, din 2006, X-Men: Days of Future Past, din 2014, și Logan, din 2017. De asemenea, a avut apariții scurte în X-Men Origins: Wolverine, din 2009, The Wolverine, din 2013, și Avengers: Doomsday, din 2026.

Interpretarea lui Jean-Luc Picard și a lui Charles Xavier timp de mulți ani i-a permis să exploreze în profunzime personalitățile celor două personaje. Stewart a apreciat în mod deosebit moralitatea, bunătatea, sensibilitatea, compasiunea și capacitatea intelectuală a acestora. Experiența îndelungată din Star Trek a avut, potrivit propriilor sale reflecții, un impact real asupra sa.

Cele două personaje au rămas repere centrale ale carierei sale, fiind asociate cu autoritatea exercitată prin inteligență, empatie și principii morale.

Patrick Stewart s-a născut la 13 iulie 1940, în Mirfield, comitatul Yorkshire, Anglia. Părinții săi au fost Alfred și Gladys Stewart. Tatăl său a lucrat ca muncitor semicalificat și a fost veteran al celui de-Al Doilea Război Mondial, numărându-se printre ultimii militari evacuați de la Dunkerque.

Alfred Stewart consuma mult alcool și își agresa fizic soția, însă nu și cei trei fii ai familiei. Abia după mai multe decenii, actorul a aflat că acest comportament violent ar fi putut avea legătură cu o tulburare de stres posttraumatic nediagnosticată, provocată de experiențele din timpul războiului.

Fiind cel mai mic dintre copii, Patrick Stewart a crescut într-un mediu familial în care se simțea adesea înspăimântat. În numeroase situații, încerca să intervină între tatăl său și mama sa pentru a o proteja de lovituri.

Experiențele din copilărie au contribuit la implicarea sa ulterioară în susținerea veteranilor de război și a victimelor violenței domestice. Actorul a vorbit public despre efectele pe care le-a avut mediul familial asupra sa și despre rolul teatrului în depășirea acelor experiențe.

Scena a reprezentat pentru Stewart un refugiu, un spațiu în care putea deveni o altă persoană și se putea îndepărta temporar de realitatea de acasă. Această posibilitate de evadare prin interpretare a avut un rol important în alegerea carierei sale.

La vârsta de 15 ani, Patrick Stewart s-a angajat la publicația locală The Dewsbury Reporter. Printre sarcinile sale se număra intervievarea familiilor îndoliate după moartea unor persoane din oraș.

Jurnalismul nu s-a dovedit însă a fi vocația sa. În timpul liber, Stewart participa frecvent la activitățile unor grupuri de teatru. În cele din urmă, editorul publicației i-a cerut să aleagă între jurnalism și actorie, iar adolescentul a părăsit imediat redacția.

Pentru a se întreține, a lucrat ulterior ca agent de vânzări într-un magazin de mobilă. La 18 ani, a obținut o bursă de studii la Bristol Old Vic Theatre School, instituție care avea să contribuie la formarea sa profesională.

La vârsta de 26 de ani, a devenit membru al Royal Shakespeare Company. În anii 1960, a lucrat intens cu această companie și cu National Theatre, acumulând o experiență solidă în interpretarea repertoriului clasic.

După o serie de roluri în producții britanice de film și televiziune, Stewart și-a făcut debutul în cinematografia americană în filmul Excalibur, regizat de John Boorman și lansat în 1981. În 1984, a apărut în Dune, filmul science-fiction devenit ulterior o producție cult, regizat de David Lynch. Stewart l-a interpretat pe Gurney Halleck, menestrelul și luptătorul din serviciul familiei Atreides.

Pe lângă rolurile care l-au făcut celebru la nivel mondial, Patrick Stewart a avut o carieră extinsă în televiziune și teatru, fiind recompensat cu numeroase nominalizări la premii importante.

În 1998, a primit nominalizări la Emmy și la Globurile de Aur pentru interpretarea căpitanului Ahab în miniseria Moby Dick. În 2003, a fost nominalizat din nou pentru rolul regelui Henric al II-lea din producția The Lion in Winter.

În 2006, a obținut o altă nominalizare la Emmy după o apariție comică în serialul HBO Extras. În această producție, Stewart a interpretat o versiune exagerată și lipsită de scrupule a propriei persoane, obsedată de posibilitatea de a vedea femei dezbrăcate.

În 2010, a primit o nouă nominalizare la Emmy pentru interpretarea regelui Claudius în producția Hamlet realizată de Royal Shakespeare Company.

În perioada 2015-2016, Stewart a jucat în serialul Blunt Talk, difuzat de Starz, în rolul lui Walter Blunt, un prezentator britanic de emisiuni de dezbateri, irascibil și dificil. Interpretarea i-a adus o a treia nominalizare la Globurile de Aur.

Actorul a avut și o colaborare îndelungată cu serialul animat American Dad!, în care a asigurat vocea personajului Avery Bullock.

În 2019, l-a interpretat pe Bosley în noua versiune a filmului Charlie’s Angels, regizată de Elizabeth Banks. În 2026, a avut și un rol vocal în producția The Sheep Detectives.

Contribuțiile sale în domeniul artelor au fost recunoscute și de monarhia britanică. În lista de distincții acordate cu ocazia Anului Nou 2001, regina Elisabeta a II-a l-a numit Ofițer al Ordinului Imperiului Britanic.

În 2010, Stewart a fost înnobilat de regină, primind titlul de cavaler. Actorul a mărturisit ulterior că nu și-ar fi imaginat niciodată că ar putea primi o asemenea distincție și că experiența continua să i se pară greu de crezut.

Patrick Stewart a fost căsătorit de trei ori. În 1966, s-a căsătorit cu Sheila Falconer, coregrafă de teatru. Cei doi au rămas împreună până în 1990 și au avut doi copii, Daniel și Sophia. Daniel a apărut ulterior alături de tatăl său în serialul Blunt Talk.

În perioada 2000-2003, actorul a fost căsătorit cu Wendy Neuss, producătoare a seriei Star Trek.

În 2013, s-a căsătorit cu Sunny Ozell, muziciană de jazz. Ceremonia a fost oficiată de Ian McKellen, prietenul său de lungă durată și colegul din filmele X-Men.

În memoriile sale din 2023, intitulate „Making It So”, Stewart a reflectat asupra legăturii personale pe care o simțea cu Jean-Luc Picard. Actorul considera că personajul, asemenea lui, trăise o viață neobișnuită, care îl purtase mult dincolo de limitele experienței umane obișnuite, dar care rămăsese fidel rădăcinilor sale pământești. Pentru Stewart, această legătură cu originile și cu ideea de acasă a reprezentat un element esențial al identității personajului.