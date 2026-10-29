Cadourile corporate de Crăciun sunt tot mai căutate. Cererea crește cu 20%, dar companiile nu intenționează să majoreze bugetele

Cererea pentru cadourile corporate de Crăciun crește cu aproximativ 20%, însă companiile din România nu intenționează să majoreze bugetele alocate acestora. Potrivit unei analize realizate de Atelier Cortez, producător de cadouri gourmet personalizate, firmele estimează că vor cheltui în 2026 sume similare celor din 2024 și 2025. Bugetul mediu este de aproximativ 150 de lei pentru un cadou destinat unui angajat și între 250 și 500 de lei pentru un cadou oferit unui partener de afaceri.

Atelier Cortez estimează că va produce 6.000 de cadouri corporate în sezonul sărbătorilor de iarnă din 2026. Producția va include aproximativ 25.000 de macarons și două tone de ciocolată. Estimarea privind creșterea cererii cu circa 20% se bazează pe comenzile și solicitările primite în lunile septembrie și octombrie.

Potrivit lui Dragoș Ungureanu, fondatorul companiei, firmele nu urmăresc neapărat să ofere cadouri mai scumpe, ci pun un accent mai mare pe alegerea unor produse bine gândite. Acestea acordă mai multă atenție calității, prezentării și personalizării, dar și modului în care darurile ajung la destinatari.

Peste 70% dintre comenzile corporate primite de Atelier Cortez sunt destinate angajaților, în timp ce restul se adresează clienților și partenerilor de afaceri.

„Nu vedem o cursă a companiilor pentru cadouri mai scumpe. Vedem o preocupare pentru cadouri mai bine gândite”, afirmă Dragoș Ungureanu, fondatorul Atelier Cortez.

Bugetele alocate cadourilor de Crăciun variază în funcție de numărul angajaților și al partenerilor de afaceri cărora companiile doresc să le ofere daruri. O simulare realizată de Atelier Cortez arată că o firmă cu 20 de angajați și 10 parteneri de business ar putea cheltui între 5.500 și 8.000 de lei.

În cazul unei companii cu 80 de angajați și 20 de parteneri de afaceri, bugetul estimat ar ajunge la 17.000–22.000 de lei.

Calculele au la bază un cost de 150 de lei pentru fiecare cadou destinat angajaților și un buget cuprins între 250 și 500 de lei pentru fiecare cadou oferit partenerilor de afaceri. Sumele sunt orientative și nu includ eventualele cheltuieli de transport sau reducerile comerciale.

Cererea pentru cadouri corporate vine atât din partea întreprinderilor mici și mijlocii, care caută variante personalizate la prețuri accesibile, cât și din partea multinaționalelor și a companiilor mari, care plasează comenzi de sute de cadouri.

Printre domeniile din care provin clienții se numără IT-ul, industria farmaceutică, sectorul automotive, sistemul bancar, retailul, construcțiile și energia.

Companiile se orientează tot mai des către alternative la coșurile tradiționale de Crăciun. Printre opțiunile căutate se numără cutiile cu produse gourmet, precum macarons, ciocolată artizanală și praline, personalizate în funcție de identitatea brandului și de destinatari.

Aproximativ 60% dintre comenzile corporate ale Atelier Cortez includ personalizare avansată. Aceasta poate presupune alegerea gusturilor și a culorilor produselor, precum și adaptarea ambalajelor și a mesajelor pentru destinatari.

Dragoș Ungureanu, fondatorul companiei, subliniază că personalizarea premium presupune păstrarea unei identități coerente a cadoului, fără încărcarea excesivă a produselor cu sigle. Scopul este ca destinatarul să simtă că darul a fost ales cu grijă, nu că a primit un simplu material promoțional.

„Personalizarea premium înseamnă coerență, nu aglomerarea produsului cu sigle. Cel care primește cadoul trebuie să simtă că a fost ales cu grijă, nu că a primit un material promoțional”, spune Dragoș Ungureanu.

O altă schimbare observată în comenzile corporate este plasarea acestora mai devreme, pentru obținerea unor prețuri mai avantajoase. În paralel, companiile externalizează tot mai des pregătirea și distribuția cadourilor.

Circa 40% dintre comenzile corporate ale Atelier Cortez includ livrarea directă către destinatari. În aceste situații, produsele nu mai sunt trimise mai întâi la sediul companiei care le oferă, ci ajung direct la persoanele de pe lista transmisă furnizorului.

Acesta se ocupă de personalizare, ambalare, etichetare și expedierea coletelor, pe baza informațiilor primite de la client. Prin externalizarea acestor operațiuni, companiile reduc timpul necesar organizării și distribuirii cadourilor de Crăciun.

Companiile diferențiază tot mai mult cadourile în funcție de destinatari și de scopul urmărit. Darurile oferite angajaților sunt asociate cu aprecierea și recunoașterea contribuției acestora, în timp ce cadourile destinate clienților și partenerilor de afaceri urmăresc consolidarea relațiilor comerciale.

Importanța alegerii cadourilor este evidențiată și de un studiu realizat în 2026 de The Harris Poll pentru Packed with Purpose, în Statele Unite. Potrivit rezultatelor, 85% dintre respondenții chestionați consideră că atenția acordată alegerii unui cadou este mai importantă decât prețul acestuia.