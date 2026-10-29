Șase milioane de luminițe vor împodobi Bucureștiul în această iarnă. Când începe iluminatul festiv în Capitală

Șase milioane de luminițe vor împodobi principalele bulevarde ale Capitalei în această iarnă. Compania municipală Iluminat Public București a început montarea instalațiilor luminoase pe care le deține deja în depozite, lucrările fiind demarate luni seara, potrivit unui anunț al Primăriei Municipiului București (PMB).

Municipalitatea a transmis miercuri, printr-o postare pe Facebook, că decorurile pregătite pentru acest sezon vor include plase luminoase, șiruri de lumini, țurțuri strălucitori și globuri gigantice cu diametrul de 80 de centimetri.

Echipele de muncitori lucrează pe timpul nopții pentru instalarea decorațiunilor, astfel încât intervențiile să nu încurce traficul rutier. În primele două nopți, lucrările s-au desfășurat pe bulevardul Lascăr Catargiu și pe șoseaua Kiseleff. Intervențiile continuă în noaptea de miercuri spre joi pe șoseaua Kiseleff.

Montarea instalațiilor va continua etapizat și pe alte bulevarde și în mai multe piețe importante din București. Printre zonele vizate se numără șoseaua Aviatorilor, Calea Victoriei, bulevardul Regina Elisabeta, bulevardul Magheru, bulevardul I.C. Brătianu, Piața Romană și Piața Constituției.

În total, șase milioane de luminițe vor contribui la decorarea orașului în perioada sărbătorilor de iarnă. Instalațiile utilizate sunt deja deținute de compania municipală Iluminat Public București și se află în depozitele acesteia.

„6 milioane de luminițe vor împodobi, în această #iarnă, principalele bulevarde ale Capitalei! Compania Municipala Iluminat Public Bucuresti a început, de luni seara, să monteze instalațiile pe care le deține deja în depozite. Vom avea plase, șiruri de lumini, țurțuri strălucitori și globuri gigant, de 80 cm diametru. Echipele de muncitori lucrează la montarea lor pe timpul nopții, ca să nu încurce traficul. În primele două nopți au acționat pe Bd. Lascăr Catargiu și Șos. Kiseleff. Continuă, în noaptea aceasta, pe Șos Kiseleff. Urmează, etapizat, următoarele bulevarde și piețe: Șos. Aviatorilor, Calea Victoriei, Bd. Regina Elisabeta, Bd. Magheru, Bd. I.C. Brătianu, Piața Romană și Piața Constituției”, informează PMB.

Atmosfera de sărbătoare va începe în seara zilei de 27 noiembrie, odată cu deschiderea Târgului de Crăciun din Piața Constituției. Evenimentul marchează începutul perioadei festive în Capitală, în contextul pregătirilor pentru iluminatul de sărbători.

Potrivit anunțului Primăriei Municipiului București, iluminatul festiv va rămâne în funcțiune până în luna ianuarie, după Sfântul Ion. Astfel, instalațiile luminoase vor împodobi principalele bulevarde și piețe ale Capitalei pe parcursul sărbătorilor de iarnă.

„Feeria va începe în seara de 27 noiembrie, când deschidem Târgul de #Crăciun din Piața Constituției. Și va dura până în ianuarie, după Sf. Ion”, a conchis PMB.

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