Daniel Zamfir acuză sume uriașe necheltuite de USR la Ministerul Economiei. Start-Up Nation și Femeia Antreprenor au execuții bugetare sub 4%

Ministrul Economiei, Daniel Zamfir, acuză că numeroase programe destinate antreprenorilor, digitalizării, industriei de apărare și promovării turismului au rămas cu fonduri necheltuite. Potrivit datelor prezentate de oficial, execuția bugetară a ministerului a fost de numai 23%, iar unele programe au înregistrat procente sub 4%. Zamfir îi critică pe foștii miniștri USR, Radu Miruță și apoi Irineu Darău, pentru modul în care au administrat banii publici.

Noul ministru al Economiei, Antreprenoriatului, Turismului și Digitalizării, Daniel Zamfir, susține că a găsit fonduri importante necheltuite în bugetul instituției, deși banii erau destinați investițiilor, digitalizării, sprijinirii antreprenorilor și promovării turismului.

Oficialul a prezentat la Antena 3 procentele de execuție bugetară ale mai multor programe și l-a criticat pe fostul ministru USR, Irineu Darău, pentru modul în care a gestionat fondurile disponibile.

Ministrul Economiei, Daniel Zamfir, a declarat miercuri seară, în emisiunea Sinteza Zilei, că instituția pe care a preluat-o înregistrează o execuție bugetară de numai 23%. Potrivit acestuia, situația este cu atât mai gravă cu cât fondurile erau prevăzute pentru investiții și programe destinate dezvoltării economice.

Zamfir a avertizat că nivelul cheltuielilor realizate este neobișnuit de scăzut în raport cu bugetul disponibil și a criticat modul în care au fost administrate resursele ministerului.

În acest context, ministrul a subliniat că amploarea fondurilor rămase necheltuite ridică semne de întrebare privind activitatea instituției.

„O să vă îngroziți, pentru că este inadmisibil ca Ministerul Economiei, Antreprenoriatului, Turismului și Digitalizării să aibă o execuție bugetară de doar 23%”, a declarat Daniel Zamfir.

Oficialul a susținut că situația nu poate fi explicată prin necesitatea reducerii cheltuielilor, întrucât existau deja sume aprobate pentru diferite activități.

În opinia sa, eventualele economii ar fi putut fi realizate prin restructurarea consiliilor de administrație și revizuirea remunerațiilor, nu prin neutilizarea fondurilor destinate investițiilor.

„Nu-i vorba că voia să taie de la cheltuieli, că dacă voia să taie din cheltuieli, tăia de la acele consilii de administrație, unde remunerațiile erau cele care erau și unde nu s-a făcut nicio restructurare”, a afirmat acesta.

Zamfir a criticat și activitatea reprezentanților USR care au condus instituția înaintea sa, Radu Miruță și apoi Irineu Darău, susținând că, în decurs de un an și patru luni, aceștia nu au realizat reformele necesare.

Printre exemplele prezentate de ministru se numără proiectele de digitalizare finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Pentru acestea ar fi fost alocate peste 1,5 miliarde de lei, însă execuția bugetară ar fi ajuns la doar 28%, potrivit datelor invocate de Zamfir.

Ministrul l-a criticat în mod direct pe fostul titular al portofoliului, Irineu Darău, despre care a afirmat că nu a reușit să utilizeze fondurile disponibile pentru digitalizare, deși are pregătire profesională în domeniul IT. Zamfir a pus sub semnul întrebării modul în care au fost gestionate proiectele din acest sector.

„Păi, dom’ne, am înțeles, nu-i place turismul, nu-i place IMM-ul, nu-i plac resursele naturale, dar IT-ul, meseria de bază? Păi, cum să ai, dom’ne, execuție bugetară doar de 28% din PNRR?”, a declarat Zamfir.

Ministrul Economiei a prezentat și situația programelor destinate antreprenorilor, susținând că o parte importantă din banii prevăzuți pentru sprijinirea firmelor nu a fost utilizată.

În cazul programului Start-Up Nation, finanțat din fonduri europene nerambursabile, execuția bugetară indicată de Zamfir este de numai 2,12%.

Un nivel redus al cheltuielilor a fost raportat și pentru programul Femeia Antreprenor. Potrivit ministrului, execuția bugetară a ajuns la doar 3,92% din fondurile alocate.

Un alt exemplu este Programul de accelerare a dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, pentru care erau disponibile 123 de milioane de lei din fonduri externe nerambursabile. Zamfir a afirmat că execuția bugetară a acestuia a fost de numai 1,84%.

Ministrul a criticat faptul că programele destinate antreprenorilor au rămas cu cea mai mare parte a fondurilor necheltuite, deși acestea ar fi trebuit să contribuie la dezvoltarea firmelor și la susținerea economiei.

Daniel Zamfir a prezentat și situația fondurilor destinate industriei naționale de apărare. Potrivit acestuia, bugetul prevedea 300 de milioane de lei pentru acest sector, însă nu ar fi fost aprobată nicio sumă pentru obiectivele de investiții menționate.

Ministrul a criticat această situație în contextul pregătirilor României pentru programul european SAFE, care vizează finanțarea investițiilor în domeniul apărării.

„În industria națională de apărare, bani bugetați, care trebuiau să meargă către diverse obiective, zero”, a declarat acesta.

Afirmația ministrului vizează fondurile prevăzute pentru investiții, despre care susține că nu au fost utilizate pentru obiectivele stabilite.

Nici programul destinat promovării României ca destinație turistică nu ar fi înregistrat cheltuieli pe măsura bugetului disponibil. Potrivit lui Zamfir, din cele 230 de milioane de lei alocate Programului național de marketing și promovare turistică, execuția bugetară a fost de numai 16%.

Ministrul a criticat faptul că fondurile destinate promovării turismului nu au fost utilizate într-o proporție mai mare, deși acestea ar fi trebuit să contribuie la creșterea vizibilității României și la atragerea turiștilor.

„Dom’ne, nici asta nu ne place. Dom’ne, nici asta nu au fost în stare să facă, să promoveze România. 16%?”, a spus ministrul.

În concluzie, Daniel Zamfir a susținut că banii rămași necheltuiți ar fi trebuit direcționați către investiții și programe care să susțină activitatea economică și să contribuie la veniturile statului. Ministrul a explicat că utilizarea fondurilor pentru dezvoltarea economiei ar fi putut sprijini inclusiv creșterea sumelor încasate la buget.