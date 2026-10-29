Amazon și Apple își extind gama de dispozitive inteligente înaintea sărbătorilor. Apple a lansat primele MacBook-uri cu ecran tactil, după ani de opoziție

Apple și Amazon își extind portofoliile de dispozitive inteligente prin lansări care aduc funcții noi și prețuri ridicate. Amazon a prezentat cinci produse Alexa, inclusiv un Echo Show reproiectat și o ramă foto inteligentă, în timp ce Apple a dezvăluit primele MacBook-uri cu ecran tactil. Noile laptopuri OLED ajung la prețuri de până la 4.799 de dolari.

Amazon a prezentat miercuri cinci noi dispozitive echipate cu Alexa, printre care un ecran inteligent Echo Show 16 reproiectat și o ramă foto cu Alexa integrată, în încercarea de a aduce cea mai recentă versiune a asistentului vocal în locuințele clienților.

Echo Show 16 are un ecran de 16 inch, Fire TV integrat și prima cameră Echo Show a Amazon cu funcție de vedere pe timp de noapte. Dispozitivul poate fi precomandat la un preț de pornire de 499,99 dolari.

Un nou difuzor Echo Studio, dotat cu o cameră integrată, costă 249,99 dolari. Acesta îi permite asistentului Alexa să recunoască obiectele ținute în fața camerei și le oferă utilizatorilor posibilitatea de a verifica de la distanță ce se întâmplă într-o încăpere, transmite Reuters.

Noul Echo Dot, comercializat la prețul de 99,99 dolari, include pentru prima dată un hub pentru locuințe inteligente și un dispozitiv de extindere a semnalului Wi-Fi.

Echo Time, un ceas de noptieră care costă 199,99 dolari, utilizează o tehnologie de monitorizare a somnului pentru a-i trezi pe utilizatori în timpul fazelor de somn mai ușor, fără să fie nevoie de un dispozitiv purtabil.

Rama foto Alexa Photo Frame, disponibilă de la 199,99 dolari, sincronizează automat fotografiile din serviciul Amazon Photos.

La începutul acestei luni, Apple a lansat HomeView, un dispozitiv pentru locuințe inteligente care costă 299 de dolari, are un ecran de 7 inch și funcție de recunoaștere facială, precum și HomePod mini 2, un difuzor inteligent comercializat la 149 de dolari.

Amazon lansează noile dispozitive într-un moment în care se confruntă cu o concurență tot mai puternică din partea unor rivali precum Apple, dar și a unor companii din domeniul inteligenței artificiale, precum OpenAI, care intenționează să dezvolte propriile dispozitive hardware.

Directorul general al Apple, John Ternus, a prezentat miercuri primele MacBook-uri cu ecran tactil ale companiei, renunțând la reticența de lungă durată față de această tehnologie. Lansarea încheie o serie amplă de prezentări de produse organizate înaintea sezonului de cumpărături pentru sărbători.

Pe scena unui eveniment Apple desfășurat la Los Angeles, Ternus a prezentat un model MacBook Pro cu ecran OLED, evidențiind contrastul, claritatea și luminozitatea acestuia în fața unui public format din creatori de conținut și profesioniști din domenii creative. El a anunțat, de asemenea, că Apple va readuce logo-ul luminos pe partea din spate a laptopurilor, potrivit Reuters.

„Uitați, iubim Mac-ul și este motivul pentru care atât de mulți dintre noi am ajuns la Apple de la bun început. Iar Mac-ul nu a fost niciodată mai bun și nu a fost niciodată mai puternic”, a declarat Ternus miercuri.

Evenimentul face parte dintr-o campanie amplă de prezentare a unor produse noi, desfășurată de când Ternus, un veteran al diviziei hardware a Apple, a preluat funcția de director general la începutul lunii trecute.

În septembrie, el a lansat telefonul pliabil iPhone Duo la sediul Apple din Silicon Valley, iar la începutul acestei luni a prezentat un hub pentru locuințe inteligente, în New York. Deși aceste produse vor testa noi piețe pentru Apple, evenimentul de la Los Angeles ar putea readuce în prim-plan o întrebare mai veche: ar trebui compania să introducă ecranele tactile, devenite populare prin iPhone și iPad, și în cea mai veche categorie a sa de produse?

Conducerea Apple s-a opus mult timp acestei idei. În 2010, Steve Jobs afirma că ecranele tactile pe laptopuri sunt „îngrozitoare din punct de vedere ergonomic”. În 2012, directorul general de atunci, Tim Cook, susținea că astfel de dispozitive ar fi la fel de plăcute pentru utilizatori precum combinarea unui prăjitor de pâine cu un frigider.

Înainte de a deveni director general al Apple, Ternus argumentase că firma produce deja un computer cu ecran tactil prin gama de tablete iPad.

Cu toate acestea, laptopurile și alte dispozitive Windows cu ecrane tactile sunt disponibile pe scară largă de peste un deceniu. În plus, pe măsură ce iPhone-ul se apropie de cea de-a 20-a aniversare, o nouă generație de cumpărători se așteaptă ca ecranele să răspundă la atingere.

„Cred că s-au înșelat dintotdeauna când s-au opus introducerii funcției tactile, iar acum realitatea începe să se impună. Unele lucruri sunt pur și simplu inevitabile”, a declarat Anshel Sag, analist la Moor Insights & Strategy.

O întrebare esențială pentru Apple este modul în care clienții vor reacționa la noile laptopuri. Compania a înregistrat o creștere a vânzărilor de Mac-uri, însă o mare parte din acest avans a venit din partea pasionaților de tehnologie și a companiilor care cumpără dispozitivele pentru a executa local sarcini de inteligență artificială.

Noul MacBook Pro cu ecran tactil are un preț de pornire de 2.899 de dolari pentru modelul de 14 inch, echipat cu procesorul M5 Pro. Configurația de top pornește de la 4.799 de dolari pentru modelul de 16 inch, care dispune de procesorul mai puternic M5 Max. Noul model de 16 inch este cu aproximativ 318 grame mai ușor decât versiunea anterioară, fără ecran tactil.

Apple a anunțat miercuri că noul MacBook Pro poate fi precomandat începând din aceeași zi și că va fi pus în vânzare pe 6 noiembrie.

„Acest produs se adresează creatorilor, designerilor, fotografilor și persoanelor care vor valorifica ecranul de înaltă fidelitate. Mulți dintre ei au crescut atingând ecrane și editând pe tablete, telefoane și alte dispozitive”, a declarat Tom Mainelli, directorul grupului de cercetare pentru dispozitive și produse de consum al IDC.

Pentru a preveni efectul de retenție permanentă a imaginilor, o problemă frecventă a ecranelor OLED în care elementele afișate mult timp de aplicații lasă urme permanente, Apple a reproiectat carcasa laptopurilor astfel încât aerul cald să fie îndepărtat de ecran.

Compania a folosit, de asemenea, puterea de calcul a procesoarelor M5 pentru a menține ecranul actualizat.

„Vă puteți aștepta ca un ecran OLED să reziste la fel de mult ca un ecran LCD obișnuit. Apple a început în forță, combinând un ecran foarte vibrant cu funcția tactilă”, a declarat Mainelli.

Cu toate acestea, unii analiști au pus sub semnul întrebării capacitatea Apple de a câștiga o cotă importantă pe o piață dominată de cumpărătorii din mediul de afaceri, unde rivali precum Lenovo, HP și Dell oferă dispozitive mai ieftine.

Potrivit IDC, producătorii de computere au livrat 33,4 milioane de laptopuri cu ecran tactil în 2025, cu 22% mai multe decât în anul precedent. Aceste dispozitive au reprezentat 16% din totalul laptopurilor livrate. Prețul mediu de vânzare a fost de aproximativ 1.009 dolari, mult sub nivelul produselor Apple.

Cel mai ieftin laptop cu ecran tactil prezentat miercuri de Apple costă mai mult decât un iPhone de bază, un MacBook, un iPad cu accesorii, un Apple Watch și o pereche de AirPods, toate cumpărate împreună.

Extinderea gamei de produse și a intervalului de prețuri sugerează însă că Apple încearcă să atragă și cumpărători atenți la buget, fără să-și piardă clienții interesați de produse premium. Aceasta ar putea fi una dintre primele indicii privind modul în care Ternus intenționează să extindă atractivitatea mărcii.