Motorina va rămâne scumpă și în 2027. Avertismentul Comisiei Europene pentru șoferi și companii

Prețurile motorinei ar putea rămâne ridicate și în 2027, pe fondul ofertei limitate de pe piața internațională. Comisia Europeană avertizează că perioada următoare va fi dificilă atât pentru populație, cât și pentru economie. În acest context, Bruxelles-ul a început discuțiile cu reprezentanții industriei de rafinare pentru creșterea producției de combustibili în Uniunea Europeană și reducerea dependenței de importuri, relatează Reuters.

Comisarul european pentru energie și locuințe, Dan Jørgensen, a declarat miercuri, 28 octombrie, că prețurile motorinei vor continua să fie ridicate și anul viitor, în condițiile în care oferta globală rămâne limitată.

Oficialul european a invocat estimările Agenției Internaționale pentru Energie, care indică menținerea presiunilor asupra pieței combustibililor.

„Așa cum a semnalat Agenția Internațională pentru Energie, ne așteptăm ca piața globală a motorinei să rămână ajustată în 2027, iar aceasta va menține prețurile ridicate”, a declarat Dan Jørgensen, în cadrul unei conferințe de presă.

Comisarul european a atras atenția că efectele actualei crize energetice se vor resimți atât la nivelul gospodăriilor, cât și în activitatea companiilor.

„Iarna aceasta va fi dificilă, va fi greu pentru cetățenii noștri și pentru economie în general”, a spus acesta.

Declarațiile au fost făcute după prima rundă de consultări strategice dintre Comisia Europeană și reprezentanții industriei de rafinare. La discuții a participat și comisarul european pentru apărare și spațiu, Andrius Kubilius.

Întâlnirea a avut ca obiectiv identificarea unor măsuri prin care rafinăriile europene să își poată majora producția, în special în cazul motorinei și al combustibilului utilizat în aviație.

În ultimele două decenii, aproximativ un sfert dintre rafinăriile europene și-au încetat activitatea, iar capacitatea de rafinare a Uniunii Europene s-a redus cu aproximativ 10%.

Dan Jørgensen a explicat că, deși piețele energetice au demonstrat o „reziliență notabilă” în ultimele luni, noua criză a scos în evidență vulnerabilitățile Europei în ceea ce privește aprovizionarea cu combustibili.

Comisia Europeană urmează să analizeze propunerile formulate de industrie pentru creșterea producției în rafinăriile existente. Discuțiile tehnice vor continua, iar o nouă întâlnire este planificată pentru începutul anului 2027.

„În cele din urmă, trebuie să reducem prețurile combustibililor”, a subliniat Jørgensen.

Potrivit oficialului, reducerea costurilor reprezintă o prioritate pe termen scurt, pentru diminuarea presiunii financiare asupra populației și companiilor.

Pe lângă măsurile imediate, Comisia Europeană urmărește consolidarea industriei de rafinare pe termen lung, astfel încât statele membre să fie mai puțin dependente de combustibilii importați.

„Rafinarea este strategică: motorina și combustibilul pentru aviație sunt esențiale pentru mobilitate, pentru întreaga economie și apărare”, a declarat comisarul european.

În același timp, Bruxelles-ul intenționează să sprijine tranziția către combustibili alternativi, inclusiv biocombustibili și combustibili sintetici.

„Privind spre viitor, rafinăriile și noii actori din sector trebuie să înceapă o tranziție către o producție mai mare de biocombustibili și combustibili sintetici”, a afirmat Jørgensen.

Oficialul a precizat că producția de combustibili lichizi regenerabili a compensat deja parțial reducerea capacității de rafinare tradițională, iar dezvoltarea acestui sector ar putea contribui la diminuarea riscurilor asociate importurilor.

La rândul său, comisarul european pentru apărare și spațiu, Andrius Kubilius, a subliniat că asigurarea aprovizionării cu combustibili reprezintă o condiție importantă pentru securitatea și capacitatea de apărare a Uniunii Europene.

„Apărarea fără combustibil este imposibilă”, a declarat oficialul lituanian.

Acesta a evidențiat rolul logisticii militare, arătând că disponibilitatea carburanților este indispensabilă desfășurării operațiunilor armate.

„Bătăliile se câștigă cu infanteria, războaiele se câștigă cu logistica”, a adăugat Kubilius, parafrazându-l pe generalul american John J. Pershing.

Comisia Europeană va continua consultările cu industria de rafinare pentru elaborarea unui plan de acțiune care să susțină atât creșterea capacității de producție, cât și transformarea sectorului în concordanță cu obiectivele climatice și de securitate ale Uniunii Europene.