UE exclude reluarea importurilor de gaze prin Nord Stream după încheierea războiului. Bruxelles-ul respinge planurile SUA și Rusiei

Comisia Europeană a anunțat că gazele naturale rusești nu vor reveni pe piața europeană prin conductele Nord Stream nici după încheierea războiului din Ucraina. Poziția Bruxelles-ului vine în contextul informațiilor privind discuțiile dintre Statele Unite și Rusia pentru reluarea livrărilor, inclusiv cu participarea unui investitor american. Oficialii europeni susțin că legislația privind eliminarea importurilor de gaze rusești se aplică independent de evoluția conflictului.

Comisia Europeană a exclus posibilitatea reluării importurilor de gaze naturale din Rusia prin Nord Stream după încheierea războiului din Ucraina, potrivit Euronews.

Paula Pinho, purtătoarea de cuvânt principală a Comisiei Europene, a declarat miercuri că Uniunea Europeană nu intenționează să revină la dependența energetică de Moscova.

„Cunoaștem mult prea bine costurile ascunse ale dependenței de Rusia pentru achiziționarea combustibililor fosili. Aceștia au fost folosiți ca armă, iar noi am plătit prețul, așa că nu uităm acest lucru”, a afirmat Pinho.

Conductele Nord Stream, care leagă Rusia de Germania pe sub Marea Baltică, pe o distanță de peste 1.200 de kilometri, se află sub sancțiunile Uniunii Europene.

Nord Stream 1 este nefuncțional după exploziile produse în 2022, în timp ce Nord Stream 2 nu a primit niciodată certificarea necesară din partea autorităților germane pentru începerea operațiunilor.

Bruxelles-ul a explicat că decizia privind viitorul importurilor de gaze rusești nu depinde exclusiv de sancțiunile impuse Moscovei.

Statele membre au aprobat deja legislația care prevede eliminarea treptată a gazelor naturale și a gazelor naturale lichefiate (GNL) provenite din Rusia.

Potrivit calendarului prezentat de Comisia Europeană, contractele pe termen scurt pentru GNL rusesc au fost deja eliminate, iar cele pe termen lung vor înceta până în ianuarie 2027.

Ultima etapă privește contractele pentru gazele transportate prin conducte, inclusiv cele de tipul celor asociate anterior Nord Stream. Acestea urmează să fie eliminate până în septembrie 2027.

Anna-Kaisa Itkonen, purtătoarea de cuvânt a Comisiei Europene pentru energie, a subliniat că legislația nu este condiționată de evoluțiile geopolitice.

„Legislația în vigoare nu este legată nici de sancțiuni, nici de vreun eveniment geopolitic. Așadar, indiferent ce se întâmplă, eliminăm gazele rusești și GNL-ul rusesc de pe piața europeană. Ultimele livrări ar trebui să se încheie până la sfârșitul anului viitor”, a explicat Itkonen.

Poziția Comisiei Europene vine în contextul intensificării discuțiilor pentru încheierea războiului din Ucraina.

Potrivit informațiilor apărute în presă, Washingtonul și Moscova au analizat un plan de reluare a exporturilor de gaze rusești către Europa, inclusiv prin Nord Stream, cu implicarea unui investitor american.

Cele două părți ar discuta și alte posibile acorduri economice, care vizează activele companiei petroliere Lukoil, tehnologia nucleară și proiectele de gaze naturale lichefiate din regiunea arctică.

Aceste negocieri se înscriu în strategia administrației americane de a oferi Rusiei perspective de cooperare economică pentru a încuraja participarea Moscovei la negocierile de pace.

Potrivit Euronews, oficialii europeni contestă această abordare, considerând că eventualele beneficii economice nu răspund problemei fundamentale a revendicărilor teritoriale ale Rusiei în Ucraina.

Până în prezent, Moscova nu a oferit concesii concrete în schimbul perspectivelor de cooperare economică menționate în aceste discuții.

Înainte de invazia rusă pe scară largă a Ucrainei, Uniunea Europeană importa cantități importante de gaze naturale prin conductele care legau Rusia de statele membre.

În 2021, gazele rusești reprezentau aproximativ 40% din importurile de gaze prin conducte ale blocului comunitar.

Până în 2025, această pondere a scăzut la aproximativ 6%, în urma măsurilor adoptate pentru diversificarea surselor de aprovizionare.

Înlocuirea gazelor rusești a presupus însă costuri suplimentare pentru statele europene, care au apelat într-o măsură mai mare la importurile de gaze naturale lichefiate din Statele Unite, mai scumpe.

Comisia Europeană a amintit că Rusia a fost cea care a întrerupt inițial livrările.

„Este o ocazie bună să ne amintim cine a întrerupt aprovizionarea în primul rând. A fost Rusia, în cazul în care acest lucru a fost uitat între timp”, a declarat Paula Pinho.

Reluarea funcționării Nord Stream are și susținători în Germania.

Alice Weidel, lidera partidului Alternativa pentru Germania (AfD), a promis că va elimina sancțiunile și va reporni Nord Stream dacă formațiunea sa va ajunge la putere.

Weidel susține că accesul la gazele naturale ieftine din Rusia a reprezentat unul dintre factorii importanți ai succesului economic al Germaniei.

„Vrem gaze naturale și petrol brut din Rusia pentru a reduce povara asupra consumatorilor și companiilor germane”, a declarat aceasta în Parlamentul german.

Cancelarul Friedrich Merz a criticat poziția liderului AfD, acuzând-o că susține interesele Rusiei. El a afirmat că securitatea aprovizionării cu energie a Germaniei poate fi asigurată prin dezvoltarea surselor regenerabile.

O eventuală revenire asupra legislației europene privind eliminarea gazelor rusești ar necesita o nouă propunere din partea Comisiei Europene.

Modificarea sau abrogarea prevederilor ar trebui aprobată prin procedura legislativă aplicabilă, inclusiv prin obținerea unei majorități calificate în rândul statelor membre.

În prezent, majoritatea guvernelor europene consideră că reluarea dependenței energetice de Rusia ar presupune riscuri inacceptabile pentru securitatea comună.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat săptămâna trecută, în Parlamentul European, că sancțiunile asupra energiei rusești vor rămâne în vigoare „până când Rusia va opri războiul”. Poziția a fost exprimată și în cadrul unui summit european la care a participat președintele ucrainean Volodimir Zelenski.