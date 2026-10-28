Apple a anunțat primul MacBook cu touchscreen. Care sunt prețurile și de la ce dată va fi disponibil

Apple a lansat primul laptop din istoria companiei echipat cu touchscreen, la doar o zi după prezentarea noului MacBook Pro cu cipuri M6. Noul MacBook Pro cu display PROLED XDR devine vârful de gamă al seriei și aduce schimbări importante atât la nivel tehnic, cât și în ceea ce privește construcția dispozitivului.

Laptopul va fi disponibil în două versiuni, cu ecrane de 14 și 16 inch. Ambele modele sunt mai mici și mai ușoare decât versiunile anterioare, iar producătorul a introdus funcții noi, inclusiv controlul prin atingerea ecranului și Dynamic Island, preluată de la iPhone.

Noul MacBook Pro marchează o schimbare importantă pentru gama de laptopuri Apple, prin introducerea unui ecran tactil. Modelul de 14 inch cântărește 1,36 kilograme, în timp ce versiunea de 16 inch are o greutate de 1,81 kilograme.

În ceea ce privește utilizarea ecranului tactil, Apple a conceput sistemul astfel încât fiecare atingere să fie transformată automat într-un clic. Astfel, utilizatorii își pot deplasa degetul pe ecran într-un mod asemănător folosirii trackpadului, obținând aceleași rezultate.

O altă noutate este integrarea funcției Dynamic Island, transferată de la iPhone. Aceasta păstrează un design și funcții similare celor întâlnite pe telefoanele companiei.

Noul laptop va fi disponibil cu procesoarele M5 Pro și M5 Max, prezentate drept cele mai puternice cipuri proiectate de Apple. Potrivit producătorului, autonomia dispozitivului va ajunge până la 24 de ore.

Sistemul audio reprezintă un alt element important al noului model. Apple susține că acesta este cel mai performant sistem audio integrat vreodată într-un laptop, cu un bas cu 50% mai profund. Printre facilitățile oferite se numără Spatial Audio și Dolby Atmos.

În privința conectivității, dispozitivele vor include porturi Thunderbolt 5, HDMI, un slot pentru carduri SDXC, conectorul MagSafe și o ieșire audio.

Autentificarea utilizatorilor se va realiza în continuare prin Touch ID. De asemenea, logo-ul Apple va fi din nou iluminat.

Cele două versiuni ale noului MacBook Pro vor fi disponibile începând cu data de 6 noiembrie. Modelul cu ecran de 14 inch va avea un preț de pornire de 2.900 de dolari, în timp ce versiunea de 16 inch va costa de la 3.400 de dolari.

Prin introducerea ecranului tactil, a funcției Dynamic Island și a procesoarelor M5 Pro și M5 Max, Apple aduce modificări importante seriei sale de laptopuri de top. Noile modele combină schimbările de design cu funcții suplimentare, o autonomie declarată de până la 24 de ore și un sistem audio îmbunătățit.