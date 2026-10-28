Doliu în lumea sportului: Fostul boxer Carlos „El Topo” Gerena s-a stins din viață

Carlos „El Topo” Gerena, fost boxer olimpic și câștigător al 38 de meciuri la profesioniști, a murit. A decedat în urma unui accident rutier petrecut în orașul său natal, Bayamón, din Porto Rico.

Fostul boxer Carlos „El Topo” Gerena a murit. A decedat la vârsta de 55 de ani, după ce a fost lovit de un autoturism pe un drum din orașul Bayamón.

Poliția din Porto Rico a confirmat identitatea pietonului. A murit luni, după ce a fost lovit de un vehicul pe șoseaua PR-2. Ulterior, un alt autoturism care circula pe același drum ar fi trecut peste trupul său, șoferul neobservându-l pe carosabil. Cazul este investigat de Divizia de Omucideri din Bayamón, orașul în care s-a produs accidentul mortal și în care Carlos Gerena s-a născut.

Carlos „El Topo” Gerena s-a născut la 12 ianuarie 1971, în Bayamón, Porto Rico. Informațiile disponibile în sursele publice și în biografiile sportive nu oferă detalii despre eventuale studii universitare, parcursul său fiind dedicat boxului amator și profesionist.

În cariera de amator, Gerena a reprezentat Porto Rico la Jocurile Olimpice de la Barcelona din 1992, la categoria pană. Înainte de participarea la competiția olimpică, acesta a obținut medalia de bronz la Campionatele Mondiale de juniori din 1989 și medalia de argint la categoria cocoș, în cadrul Jocurilor Panamericane din 1991, desfășurate la Havana, Cuba.

Gerena a trecut la boxul profesionist în 1993 și a activat în acest domeniu până în 2003. În cele 44 de meciuri disputate, a obținut 38 de victorii, dintre care 30 prin knock-out, și a înregistrat șase înfrângeri.

De-a lungul carierei profesioniste, a câștigat mai multe titluri regionale și minore la categoria super-pană, inclusiv centurile WBA Latin, WBA Fedelatin și WBC Continental Americas. De asemenea, a luptat de două ori pentru titlul mondial WBC la această categorie, în 1998, împotriva lui Genaro Hernandez, și în 1999, împotriva lui Floyd Mayweather Jr.