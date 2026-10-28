Deutsche Telekom ar fi amânat planurile de fuziune cu T-Mobile US. Opoziția reprezentanților angajaților complică tranzacția

Deutsche Telekom a decis să nu înainteze, deocamdată, o ofertă oficială pentru fuziunea cu divizia sa americană, T-Mobile US, potrivit unor surse. Proiectul, care ar putea deveni cea mai mare fuziune între companii listate la bursă din istorie, întâmpină opoziție din partea reprezentanților angajaților și a unor investitori. Compania germană nu exclude însă reluarea demersurilor la o dată ulterioară.

Grupul german de telecomunicații Deutsche Telekom a întâmpinat dificultăți în planurile sale de combinare cu T-Mobile US, compania americană în care deține deja o participație majoritară.

Potrivit unor persoane familiarizate cu negocierile, citate de Bloomberg sub protecția anonimatului, Deutsche Telekom a decis să nu depună pentru moment o ofertă oficială.

Unul dintre motivele deciziei este opoziția consiliului reprezentanților angajaților din cadrul grupului german.

Sursele au precizat că proiectul nu a fost abandonat definitiv, iar Deutsche Telekom ar putea reveni cu o ofertă ulterior.

Reprezentanții Deutsche Telekom și T-Mobile US au refuzat să comenteze informațiile.

Bloomberg relata în aprilie că Deutsche Telekom purta discuții preliminare privind înființarea unui holding care să lanseze o ofertă de schimb de acțiuni pentru cele două companii.

O asemenea structură ar permite reunirea Deutsche Telekom și T-Mobile US sub o companie-mamă comună.

Tranzacția ar putea crea cel mai mare operator de telefonie din lume și ar reprezenta cea mai mare fuziune realizată vreodată între companii listate la bursă, potrivit scenariului analizat.

Deutsche Telekom este deja cel mai mare acționar al T-Mobile US, cu o participație de peste 50%.

Capitalizarea bursieră a companiei americane este de aproximativ 156 de miliarde de dolari, după ce acțiunile sale au pierdut aproape 30% din valoare de la începutul anului.

La rândul său, Deutsche Telekom are o capitalizare de aproximativ 122 de miliarde de euro, echivalentul a 136 de miliarde de dolari.

Pe lângă rezervele reprezentanților angajaților, proiectul Deutsche Telekom s-a confruntat și cu opoziția unui investitor important.

Fondul activist Elliott Investment Management a acumulat o participație semnificativă în grupul german și a cerut conducerii să renunțe la planurile de fuziune. Informația a fost publicată în septembrie, când fondul încerca să influențeze strategia Deutsche Telekom.

Elliott Investment Management este cunoscut pentru investițiile în companii în care încearcă să determine schimbări strategice sau financiare.

Relația dintre Deutsche Telekom și T-Mobile US datează de peste două decenii. Grupul german a intrat pe piața telecomunicațiilor din Statele Unite în 2001, când a cumpărat operatorul VoiceStream Wireless pentru 56 de miliarde de dolari.

Ulterior, compania achiziționată a fost redenumită T-Mobile, marcă utilizată deja de Deutsche Telekom pentru operațiunile sale internaționale.

În 2013, activitatea americană a fost listată la bursă printr-o fuziune inversă cu MetroPCS, un operator de telecomunicații mai mic din Statele Unite.

Deutsche Telekom și-a păstrat poziția de acționar majoritar în T-Mobile US, iar noul proiect de fuziune ar fi reprezentat o reorganizare a relației dintre cele două companii.