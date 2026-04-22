Compania germană ar fi purtat discuții privind crearea unei noi societăți holding care să lanseze o ofertă de schimb de acțiuni pentru titlurile ambelor companii, Deutsche Telekom și T-Mobile. Deutsche Telekom este deja acționarul majoritar al T-Mobile, cu o participație de aproape 53%, potrivit datelor LSEG.

După apariția informației, acțiunile T-Mobile au înregistrat o creștere de peste 1%.

Reprezentanții Deutsche Telekom, T-Mobile și ai Casei Albe nu au oferit, deocamdată, comentarii oficiale privind aceste informații, potrivit Reuters.

În România, Vodafone și Digi au finalizat achiziția Telekom România Mobile Communications. Vodafone a plătit 30 de milioane de euro, iar Digi 40 de milioane de euro.

În urma tranzacției, Vodafone va prelua controlul asupra Telekom România, incluzând angajații, clienții postpaid și business, rețeaua de magazine și infrastructura tehnică, cu excepția segmentului prepaid și a unor active transferate către Digi, precum anumite licențe de spectru și turnuri de telecomunicații.

Anterior, în 2020, Orange România a preluat rețelele fixe ale Telekom România. Compania este controlată de grupul elen OTE, care deține peste 99,9% din acțiuni, restul aparținând Societății Naționale de Radiocomunicații (SNR). Grupul OTE este, la rândul său, deținut de Deutsche Telekom, unul dintre cei mai mari operatori telecom din Europa.

Starlink, rețeaua de sateliți operată de compania lui Elon Musk, va colabora cu gigantul german al telecomunicațiilor Deutsche Telekom pentru lansarea unui serviciu mobil bazat pe satelit în 10 țări europene, au anunțat companiile luni, potrivit CNBC.

Serviciul este programat să fie lansat în 2028 și va permite comunicații mobile în zone unde extinderea infrastructurii tradiționale este dificilă, precum regiuni protejate, zone montane sau teritorii cu topografie complexă, a precizat Deutsche Telekom.

Starlink va lansa în Europa primul serviciu bazat pe sateliți de generația a doua (V2), care va permite extinderea comunicațiilor mobile prin conexiuni directe de tip broadband către telefoane.

Stephanie Bednarek, vicepreședinte Starlink Sales, a precizat că proiectul va extinde serviciile de date, voce și mesagerie în zone greu accesibile.

Serviciul va fi disponibil în Germania, Austria, Polonia, Ungaria, Cehia, Slovacia, Grecia, Croația, Muntenegru și Macedonia de Nord.

Compania-mamă SpaceX se pregătește pentru o posibilă listare publică, evaluată la până la 1,5 trilioane de dolari, potrivit Reuters.

În prezent, Starlink operează aproximativ 9.000 de sateliți și are circa 9 milioane de utilizatori. Compania a primit recent aprobarea FCC pentru lansarea a încă 7.500 de sateliți V2, iar în februarie a încheiat un parteneriat cu Microsoft pentru conectarea unor hub-uri comunitare din Kenya.