Operatorul spaniol de telecomunicații analizează posibilitatea de a intra pe noi piețe prin achiziții strategice. Printre opțiunile luate în calcul se află și grupul românesc Digi Communications, companie activă în prezent în România, Spania, Italia, Portugalia și Belgia.

Conform informațiilor apărute în publicațiile de profil, discuțiile sunt preliminare, iar interesul Telefónica nu presupune automat o vânzare, întrucât orice tranzacție ar necesita acordul fondatorului și acționarului majoritar, Zoltán Teszári.

Valoarea vehiculată, de aproximativ 3,8 miliarde de euro, include 1,8 miliarde de euro datorii și o primă de 20% peste capitalizarea bursieră a companiei românești. Dacă ar fi dusă la capăt, achiziția ar crește prezența Telefónica de la trei la șapte piețe europene.

Într-o evaluare recentă, Erste Bank estimează că Digi valorează circa 3,6 miliarde de euro, iar oferta menționată ar aduce o primă suplimentară de aproape 7%.

Analiștii Erste consideră că, indiferent de rezultat, interesul arătat de gigantul spaniol confirmă statutul strategic dobândit de Digi pe piața telecom europeană.

Telefónica domină piața spaniolă, unde este urmată de MasOrange și Vodafone. În august, presa iberică a relatat că grupul ar fi analizat și o posibilă ofertă de cumpărare pentru Vodafone Spania, companie controlată în prezent de grupul londonez Zegona.

Prin achiziția Digi, operatorul spaniol ar putea consolida poziția sa în sudul Europei și ar câștiga acces la o bază importantă de clienți, mai ales în segmentele de internet fix și servicii mobile low-cost, unde grupul românesc a crescut rapid.

Pe Bursa de Valori București, Digi Communications are o capitalizare de 9,43 miliarde de lei, iar printre acționarii importanți se află Fondul de Pensii NN Pensii, cu o participație de 20,65%.

În primul semestru al anului 2025, compania a raportat un profit net de 10 milioane de euro, în scădere cu 81% față de aceeași perioadă din 2024, dar cu venituri totale de 1 miliard de euro, în creștere cu 21% de la an la an.

Subsidiara spaniolă, Digi España, este evaluată la circa 2,5 miliarde de euro, iar potrivit presei iberice, se află în proces de pregătire pentru listarea pe bursă, având ca bănci coordonatoare Barclays, Santander și UBS.

Fondatorul Zoltán Teszári, care controlează grupul-mamă Digi România, rămâne figura centrală în orice scenariu de preluare. Până acum, el nu și-a exprimat intenția de a vinde, concentrându-se pe expansiunea organică a grupului și pe consolidarea prezenței în piețele unde Digi a înregistrat creșteri accelerate.