Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) atrage atenția asupra unui mit des întâlnit în mediul online: ideea că rețelele publice Wi-Fi sunt sigure atâta timp cât utilizatorii nu introduc date bancare. În realitate, avertizează experții, traficul transmis prin astfel de rețele poate fi interceptat chiar și fără transmiterea unor informații financiare.

Fără o conexiune securizată (VPN), date precum parolele, e-mailurile sau sesiunile de autentificare pot deveni vizibile pentru atacatori. Pentru a se conecta în siguranță, instituția recomandă:

evitarea rețelelor Wi-Fi necunoscute sau fără parolă;

dezactivarea opțiunii de conectare automată la rețele publice;

utilizarea unui VPN de încredere atunci când se accesează conturi online;

activarea autentificării în doi pași pentru a limita impactul unui eventual acces neautorizat.

„Conectează-te în siguranță. În lumea digitală, protejarea datelor începe cu un simplu gest: atenția la rețeaua pe care o folosești”, a transmis DNSC prin intermediul Facebook-ului.

InfoCons – Protecția Consumatorilor de Securitate Cibernetică atrage atenția utilizatorilor asupra riscurilor ascunse din spatele conexiunilor Wi-Fi gratuite disponibile în cafenele, aeroporturi sau hoteluri. Deși par comode, aceste rețele pot deveni o poartă deschisă pentru atacatori cibernetici.

Potrivit sursei citate anterior, infractorii pot intercepta traficul de date, pot crea rețele false (Wi-Fi spoofing) sau pot accesa informațiile transmise necriptat. În lipsa unor măsuri adecvate de protecție, parolele, datele bancare sau sesiunile de autentificare pot fi compromise cu ușurință. Pentru o navigare sigură, specialiștii recomandă:

evitarea accesării conturilor bancare sau a transmiterii de date sensibile pe rețele publice;

activarea unui VPN (rețea virtuală privată) pentru criptarea traficului;

dezactivarea conectării automate la rețelele disponibile;

folosirea exclusivă a site-urilor cu conexiune securizată (HTTPS);

actualizarea constantă a sistemului de operare și a aplicațiilor.

Astfel, devină importantă utilizarea unui VPN (Virtual Private Network), o tehnologie care creează o conexiune securizată între utilizator și serverul VPN, criptând traficul de internet și ascunzând adresa IP a dispozitivului. Acest lucru împiedică interceptarea datelor și urmăririle online, sporind confidențialitatea și siguranța în mediul digital.