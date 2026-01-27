Datele cardului bancar includ numărul de pe față, data expirării, codul CVV de pe spate, PIN-ul și orice cod de autorizare temporar primit prin SMS sau aplicație.

Experții în securitate recomandă să nu împărtășești aceste informații cu nimeni, indiferent cât de apropiată este persoana, pentru că odată ce altcineva le are, le poate folosi pentru plăți neautorizate sau pentru accesarea contului tău în aplicații sau pe site-uri false. Dacă un fraudator reușește să obțină aceste date, poate efectua plăți fără știrea ta.

Codul PIN este cheia ta personală pentru tranzacțiile offline și ATM-uri. Trebuie memorat și păstrat în minte, nu scris pe card sau într-un loc ușor accesibil. Când îl introduci la un ATM sau la un terminal POS, acoperă tastatura cu cealaltă mână astfel încât nimeni să nu poată vedea combinația.

Dacă observi sau ți se pare ceva în neregulă cu bancomatul sau terminalul de plată, renunță la tranzacție și contactează imediat banca.

De asemenea, când faci plăți online, asigură-te că adresa site-ului începe cu „https://” și că apare pictograma unui lacăt lângă URL în browser. Aceasta îți arată că site-ul folosește o conexiune criptată, ceea ce reduce riscul ca informațiile tale să fie interceptate.

Nu introduce datele cardului pe site-uri care nu afișează aceste elemente de securitate și evită magazinele online despre care nu găsești informații de încredere.

Activează notificările prin SMS, e-mail sau aplicația băncii la care ai cardul pentru fiecare tranzacție. Acest lucru te ajută să vezi imediat cumpărături neautorizate și să raportezi rapid banca dacă ceva nu este în regulă.

De asemenea, folosește autentificarea în doi pași (Two-Factor Authentication) oriunde este disponibilă, mai ales pentru plățile online. Majoritatea băncilor oferă acum autentificare suplimentară prin coduri unice sau biometrie, ceea ce adaugă un strat de protecție suplimentar împotriva fraudelor bancare.

În plus, este bine să verifici regulat extrasul de cont sau istoricul tranzacțiilor din aplicația de mobile banking. Dacă observi orice plată pe care nu o recunoști, contactează banca imediat și solicită blocarea cardului.

Băncile pot investiga tranzacțiile suspecte și îți pot oferi rambursare dacă fraudă este confirmată, dar această acțiune trebuie făcută cât mai repede posibil după descoperirea problemei.

Atunci când faci plăți la comercianți, păstrează cardul mereu în raza ta vizuală și nu îl înmâna altcuiva pentru a efectua plata. Cere chitanță pentru fiecare tranzacție, fie că a fost aprobată sau respinsă.

Rețelele Wi-Fi publice pot fi nesigure și pot permite interceptarea datelor tale sensibile de către persoane rău intenționate. Dacă faci plăți sau introduci datele cardului pe o astfel de rețea, acestea pot fi furate de hackerii care monitorizează traficul.

De aceea este recomandat să eviți plățile online prin Wi-Fi public sau să folosești o conexiune privată, cum ar fi datele mobile sau o rețea VPN securizată.

De asemenea, nu salva datele cardului în aplicații sau site-uri pe care le folosesc și alți oameni sau pe dispozitive care nu îți aparțin. Nu răspunde la mesaje, e-mailuri sau apeluri care pretind că sunt de la banca ta și cer detalii de securitate, deoarece acestea pot fi încercări de phishing concepute să îți fure datele financiare. Dacă ceva pare suspect, contactează banca direct prin canalele oficiale.