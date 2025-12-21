Pe măsură ce perioada sărbătorilor se apropie, mulți dintre români își fac planuri de călătorie. Totuși, aeroporturile și alte spații aglomerate reprezintă zone vulnerabile din punct de vedere cibernetic.

Infractorii cibernetici vizează adesea rețelele Wi-Fi publice pentru a intercepta informații personale și financiare. O clipă de neatenție poate pune în pericol parolele, datele bancare sau sesiunile de autentificare ale călătorilor, informează Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) pe pagina oficială de Facebook.

Pentru a reduce aceste riscuri, specialiștii recomandă câteva măsuri simple, dar eficiente:

Folosește o conexiune VPN pentru a cripta traficul online și a proteja datele transmise prin rețelele publice.

Evită accesarea conturilor sensibile atunci când te conectezi la Wi-Fi public.

Dezactivează conectarea automată la rețele pentru a preveni conectarea involuntară la hotspot-uri potențial periculoase.

Activează autentificarea multi-factor (MFA) pe toate conturile pentru un strat suplimentar de protecție.

Prin intermediul unei conexiuni compromise, atacatorii pot obține informații extrem de sensibile, de la datele de autentificare pentru conturi online și adrese de e-mail, până la detalii financiare precum numerele cardurilor bancare sau accesul la aplicații de Internet Banking. De asemenea, pot fi expuse date personale de identificare – nume, numere de telefon, fotografii sau chiar copii ale documentelor – dar și mesaje private sau e-mailuri care nu sunt protejate prin criptare end‑to‑end.

Mai mult, istoricul de navigare poate fi monitorizat, oferind infractorilor posibilitatea de a construi profiluri detaliate ale victimelor, folosite ulterior în atacuri de tip phishing. În situațiile în care partajarea fișierelor este activată pe dispozitiv, există riscul accesului direct la documentele stocate pe telefon sau laptop.

Atacurile sunt realizate prin metode bine cunoscute în lumea digitală, precum interceptarea comunicațiilor dintre utilizator și router (așa-numitele atacuri „Man‑in‑the‑Middle”), crearea de hotspot-uri false cu denumiri aparent legitime sau analiza pachetelor de date necriptate cu ajutorul unor programe specializate.