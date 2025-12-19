O metodă de fraudă online extrem de agresivă circulă în această perioadă în România, iar autoritățile trag un semnal de alarmă. Poliția Română și Directoratul Național de Securitate Cibernetică avertizează că infractorii folosesc identitatea instituțiilor statului pentru a păcăli utilizatorii și a le goli conturile bancare.

Concret, victimele primesc mesaje sau sunt direcționate către pagini false care pretind că dispozitivul lor – telefon, tabletă sau computer – ar fi fost blocat din motive legale. Sub pretextul accesării unor site-uri ilegale, utilizatorilor li se cere să achite de urgență o așa-zisă amendă în valoare de 1.250 de lei, într-un interval foarte scurt, de regulă două ore.

Mesajele sunt construite astfel încât să inducă panică. Apar mențiuni false despre notificări primite de la Directoratul Național de Securitate Cibernetică, numere de dosar inexistente și nume de ofițeri inventați. De asemenea, sunt invocate în mod abuziv articole din Legea nr. 286/2009 – Codul penal, inclusiv cele referitoare la infracțiuni grave, pentru a intimida destinatarii.

Escrocii merg până la a amenința cu blocarea definitivă a dispozitivului, deschiderea unei anchete oficiale, pedepse cu închisoarea de până la zece ani, amenzi substanțiale sau înscrierea într-un registru al infractorilor. Singura „soluție” propusă este plata imediată a sumei cerute, prin introducerea datelor cardului bancar direct pe pagina falsă.

Poliția Română subliniază clar că aceste mesaje nu au caracter oficial. Un indiciu important îl reprezintă limbajul neîngrijit: greșeli gramaticale evidente, formulări incoerente și termeni improprii, incompatibile cu o comunicare instituțională. De asemenea, modul în care sunt prezentate prevederile legale este eronat și lipsit de rigoare.

Autoritățile atrag atenția că instituțiile statului nu blochează dispozitive, nu comunică sancțiuni prin pop-up-uri sau pagini web și nu solicită plata amenzilor sub presiunea timpului. Orice astfel de mesaj trebuie ignorat și raportat, pentru a preveni răspândirea fraudei și apariția altor victime.

Scopul real al acestei escrocherii nu este doar obținerea sumei cerute, ci și colectarea ilegală de date personale și financiare, care pot fi folosite ulterior în alte fraude.