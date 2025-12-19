Conducerea USR a validat cele două propuneri cu 81,22% voturi „pentru”, 4,42% „contra” și 14,36% abțineri. Actualul ministru al Economiei, Radu Miruţă, a fost confirmat pentru funcţia de ministru al Apărării, urmând să preia și rolul de vicepremier.

Potrivit USR, Radu Miruţă, în vârstă de 40 de ani, deține un doctorat în Telecomunicaţii și este absolvent și al Facultăţii de Drept.

”A avut o carieră în companii importante din domeniul telecomunicaţiilor, iar în 2020 a devenit deputat pe listele USR, aflându-se acum la al doilea mandat. Ca ministru al Economiei, a avut un rol esenţial în negocierea contractelor din vastul pachet de finanţare pentru Apărare, SAFE, prin care României îi sunt destinate peste 16,6 miliarde de euro”, arată USR într-un comunicat oficial.

USR a anunțat că senatorul Irineu Darău a fost aprobat ca propunere pentru conducerea Ministerului Economiei. Potrivit partidului, Darău, în vârstă de 39 de ani, este senator USR de Brașov la al doilea mandat, informatician de profesie și absolvent al Facultății de Matematică și Informatică a Universității din București. El conduce Comisia pentru învățământ, știință și inovare și este membru în mai multe comisii economice și sociale din Senat, fiind totodată liderul filialei USR Brașov.

Președintele USR, Dominic Fritz, a subliniat că validarea nominalizărilor pentru Ministerul Apărării și Ministerul Economiei confirmă angajamentul partidului pentru o guvernare profesionistă și orientată către oameni.

Dominic Fritz a declarat că alegerea lui Radu Miruţă pentru Ministerul Apărării este una firească, evidențiind rigoarea sa în activitatea guvernamentală și rolul esențial în implementarea Programului SAFE, vital pentru modernizarea Armatei și colaborarea cu industria națională de apărare.

Despre Irineu Darău, Fritz a subliniat experiența de peste 15 ani în mediul privat, în proiecte complexe și internaționale din sectoarele tehnologic, financiar și industrial, remarcându-i profesionalismul, capacitatea de a lucra cu echipe diverse și responsabilitatea pentru rezultate. Prin aceste nominalizări, USR demonstrează că prioritizează competența, integritatea și interesul public, oferind României lideri care acționează pentru oameni, nu pentru sisteme sau grupuri de interese.