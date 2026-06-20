Ai cont de e-mail? 124 de milioane de parole au fost furate fără ca victimele să știe

O amplă operațiune de fraudă cibernetică a dus la compromiterea a 124 de milioane de parole și a 56 de milioane de adrese de e-mail, potrivit datelor introduse pe 15 iunie în platforma de monitorizare „Have I Been Pwned”. Spre deosebire de atacurile clasice asupra companiilor, informațiile nu au fost obținute printr-o breșă într-un serviciu online, ci direct din dispozitivele utilizatorilor. Specialiștii avertizează că malware-ul folosit poate rămâne nedetectat luni întregi și poate colecta în mod discret date sensibile.

Această nouă operațiune de fraudă informatică nu a vizat infrastructura unei companii și nici bazele de date ale unor servicii online. Informațiile au fost colectate direct de pe computerele victimelor prin intermediul unor programe malware cunoscute sub denumirea de „stealer logs”, potrivit publicației elvețiene Blick.

Aceste aplicații malițioase sunt instalate fără știrea utilizatorilor și au capacitatea de a extrage date stocate local pe dispozitive. Printre informațiile vizate se numără parolele salvate în browser, cookie-urile, istoricul de navigare și alte date care pot fi utilizate ulterior pentru accesarea conturilor online.

„Stealer logs” se numără printre instrumentele preferate ale infractorilor cibernetici datorită modului discret în care operează. În multe situații, utilizatorii nu realizează că sistemele lor au fost compromise, iar programele malware pot funcționa perioade îndelungate fără să fie detectate.

Serviciul online „Have I Been Pwned”, specializat în monitorizarea și centralizarea datelor compromise în urma scurgerilor de informații, și-a actualizat baza de date pe 15 iunie cu încă 56 de milioane de adrese de e-mail și 124 de milioane de parole compromise.

Dimensiunea fenomenului evidențiază amploarea amenințărilor cibernetice cu care se confruntă utilizatorii din întreaga lume. Potrivit fondatorului platformei „Have I Been Pwned”, australianul Troy Hunt, baza de date a serviciului conține în prezent aproximativ 17 miliarde de înregistrări.

Printre cele mai cunoscute incidente de securitate incluse în această arhivă se numără atacul asupra LinkedIn din 2012, în urma căruia au fost compromise datele a 164 de milioane de utilizatori, precum și breșa de securitate care a afectat Adobe în 2013.

Reprezentanții platformei au precizat că noile informații compromise au fost identificate în cadrul unor baze de date uriașe care conțin înregistrări similare provenite din diferite surse. Cu toate acestea, detaliile referitoare la programul malware responsabil pentru colectarea datelor nu au fost făcute publice.

Experții în securitate cibernetică atrag atenția că utilizatorii pot reduce semnificativ riscul de compromitere a conturilor prin adoptarea unor măsuri de protecție elementare, dar eficiente.

Aceștia recomandă utilizarea unor parole complexe, formate din cel puțin 12 caractere și care să includă litere mari și mici, cifre și caractere speciale. Totodată, fiecare cont online ar trebui să aibă o parolă diferită, pentru a evita compromiterea simultană a mai multor servicii în cazul unei scurgeri de date.

Un nivel suplimentar de securitate poate fi obținut prin activarea autentificării în doi pași, opțiune disponibilă pe majoritatea platformelor online importante.

Specialiștii subliniază că adresa de e-mail reprezintă punctul central al identității digitale a unui utilizator. Dacă un atacator obține acces la contul de e-mail, acesta poate utiliza funcțiile de recuperare a parolei pentru a prelua controlul asupra altor conturi asociate aceleiași adrese.

Pentru gestionarea în siguranță a unui număr mare de parole complexe, experții recomandă utilizarea unui manager de parole. Aceste aplicații permit stocarea securizată a credențialelor și elimină necesitatea memorării fiecărei parole în parte, utilizatorul având nevoie doar de parola principală a managerului.