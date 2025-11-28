În 2024, Orange România a avut vânzări de 6,6 miliarde lei, cu 9,2% mai mult decât în 2023. Totuși, compania a avut o pierdere de 864 milioane lei, după ce anul trecut avea un profit de 284 milioane lei. Orange avea 4.059 angajați.

Compania este deținută în proporție de 80% de Atlas Services Belgium SA și 20% de statul român, prin Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului.

În 2024, Vodafone România a avut vânzări de 5,7 miliarde lei, cu 6% mai mult decât în 2023. Compania a înregistrat o pierdere de 254 milioane lei, după ce anul trecut pierderea fusese de 182,3 milioane lei. Vodafone avea 3.078 angajați.

Compania este deținută 100% de Vodafone Europe BV, din Olanda.

În 2024, Digi România a avut vânzări de 5,5 miliarde lei, cu 7,5% mai mult decât în 2023. Compania a avut un profit de 905 milioane lei, cu 48,5% mai mare decât anul trecut. Digi avea 9.604 angajați.

Compania este deținută în mare parte de Digi Communications N.V. din Olanda (93,57%), iar restul de 6,42% aparține unei persoane fizice din România.

În 2024, Telekom a avut vânzări de 1,2 miliarde lei, cu 6,5% mai puțin decât în 2023. Compania a înregistrat o pierdere de 816 milioane lei, după ce anul trecut pierderea fusese de 80 milioane lei. Telekom avea 755 angajați. Compania este deținută 100% de West Network Invest SRL.

Telekom rămâne pe piață, dar mult mai redusă față de înainte. Orange a preluat în 2021 divizia de servicii fixe, iar în 2024-2025 Vodafone a luat clienții postpaid și corporate. Digi a preluat clienții prepaid și o parte din infrastructură.

Anul 2024 a arătat clar diferențele între operatori: Digi e singurul cu profit și creștere, în timp ce Orange, Vodafone și Telekom au avut pierderi mari, chiar dacă veniturile lor au crescut.

