Potrivit datelor BVB, OMV PETROM SA a înregistrat în 2025 o cifră de afaceri de 31 miliarde lei și un profit net de 3 miliarde lei, cu o capitalizare bursieră de 62 miliarde lei. Potrivit datelor RisCo, în 2024 compania a avut o cifră de afaceri de 30 miliarde lei și un profit net de 4,1 miliarde lei.

Tot în 2024, compania a raportat 7.207 angajați, cu vânzări per angajat în valoare de 4,1 miliarde lei și un profit per angajat de 575.000 lei. OMV Petrom a anunțat în 2025 un program de restructurare care vizează aproximativ 1.000 de angajați din România, cu implementare etapizată până în 2026. Disponibilizarea celor 1.000 de angajați ar duce la o reducere de 13% a numărului total de salariați.

Acționariatul companiei este format din OMV AKTIENGESELLSHAFT, în procent de 51,15% și originea în Austria, Ministerul Energiei, cu o cotă de 20,69%, persoane juridice cu originea în România și o proporție de 24,76% și o listă de acționari PPM, cu o cotă de 3,39%.

Care e evoluția financiară a ROMPETROL RAFINARE SA?

Potrivit datelor BVB, ROMPETROL RAFINARE SA a raportat pentru 2025 o cifră de afaceri de 20 miliarde lei și un profit net de 184 milioane lei, cu o capitalizare bursieră de 2,29 miliarde lei. Potrivit datelor RisCo, Rompetrol Rafinare a raportat în 2024 o cifră de afaceri de 15 miliarde lei și o pierdere netă de 471 milioane lei, de la o pierdere de 550 milioane lei raportată în 2023. Tot în 2024, compania a operat cu 1.112 angajați, având vânzări per angajat de 14 milioane lei.

Acționariatul companiei este format din KMG INTERNATIONAL NV, în proporție de 48,11% și originea în Olanda, Statul Român reprezentat de Ministerul Energiei, în procent de 44,69%, și o listă de acționari, cu o cotă de 7,19% și țara de rezidență România.

Sursa: Platforma de analiză financiară RisCo.ro

Diferențele dintre OMV Petrom și Rompetrol Rafinare sunt evidente la nivel de dimensiune și profitabilitate. OMV Petrom a raportat în 2025 venituri de 31 miliarde lei și un profit de 3 miliarde lei, de peste 15 ori mai mare decât cel al Rompetrol, care a ajuns la 184 milioane lei. Evoluția anuală arată o scădere moderată a profitului la OMV Petrom, de la 4,1 miliarde lei în 2024, în timp ce Rompetrol a revenit de la o pierdere de 471 milioane lei la profit.

OMV Petrom funcționează cu peste 7.200 de angajați și generează un profit de aproximativ 575.000 lei per angajat, în timp ce Rompetrol, cu 1.112 angajați, înregistrează vânzări de 14 milioane lei per angajat, însă a raportat pierderi la nivel net în 2024. În același timp, OMV Petrom a anunțat disponibilizarea a circa 1.000 de angajați, echivalentul a 13% din personal.

Diferența este reflectată și în capitalizarea bursieră, de 62 miliarde lei pentru OMV Petrom, față de 2,29 miliarde lei pentru Rompetrol, ceea ce confirmă poziția dominantă a OMV Petrom în piață.