COP31 propune folosirea AI pentru combaterea schimbărilor climatice, dar fără obligații pentru semnatari

Președinția COP31 a lansat miercuri, înaintea conferinței climatice din 9-20 noiembrie de la Antalya, un document care încurajează folosirea inteligenței artificiale (IA, Artificial Intelligence, AI) pentru combaterea schimbărilor climatice. Inițiativa vizează reducerea impactului centrelor de date, însă angajamentele sunt voluntare.

Președinția COP31 a solicitat țărilor să își asume voluntar angajamentul de a utiliza inteligența artificială (IA, Artificial Intelligence, AI) pentru a contribui la soluționarea provocărilor climatice, nu pentru a genera emisii suplimentare de gaze cu efect de seră. Inițiativa a fost lansată miercuri, odată cu publicarea primului document de politici dedicat acestui subiect. Până în prezent, impactul inteligenței artificiale asupra mediului, în special consumul ridicat de energie al centrelor de date, nu fusese abordat explicit în cadrul conferințelor ONU privind clima.

În iunie, secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a cerut o prezentare completă a implicațiilor climatice ale dezvoltării inteligenței artificiale. Organizatorii turci și australieni ai COP31, care va avea loc în perioada 9-20 noiembrie, la Antalya, și-au exprimat, la rândul lor, angajamentul de a promova utilizarea inteligenței artificiale într-un mod responsabil față de climă.

Prin documentul intitulat „Angajamentul privind inteligența artificială din Antalya”, organizatorii fac apel la companii, investitori, instituții financiare și de cercetare, organizații internaționale, autorități locale, comunități și organizații ale societății civile să susțină obiectivul utilizării AI în combaterea schimbărilor climatice. Inițiativa urmărește ca aceste tehnologii să fie alimentate cu energie din surse sustenabile, proiectate pentru a funcționa eficient, evaluate în mod transparent și accesibile tuturor.

Documentul propune ca semnatarii să acorde prioritate surselor de energie cu emisii reduse de carbon și sistemelor eficiente de răcire pentru centrele de date. Acesta solicită alocarea unor resurse suplimentare pentru dezvoltarea soluțiilor bazate pe inteligență artificială care să contribuie la reducerea emisiilor, adaptarea la schimbările climatice și consolidarea rezilienței în fața efectelor acestora.

Inteligența artificială poate contribui, de exemplu, la optimizarea rețelelor electrice prin gestionarea variațiilor în producția de energie regenerabilă. Totodată, aceste tehnologii pot ajuta utilizatorii să programeze încărcarea vehiculelor electrice în intervalele în care energia electrică provine din surse cu emisii reduse de carbon.

Organizatorii precizează că obiectivele prevăzute în document sunt voluntare și nu au caracter obligatoriu. Acestea nu creează noi obligații și trebuie adaptate la situația națională a fiecărui semnatar.

Evan Tachovsky, un reprezentant al World Resources Institute, consideră că angajamentul oferă un punct de plecare pentru cooperarea dintre țări și companii în abordarea unei probleme urgente la nivel global. Acesta a atras însă atenția că documentul nu include mecanisme de responsabilizare și că aplicarea sa trebuie susținută prin finanțare concretă și garanții solide.

Jill McArdle, o reprezentantă a organizației neguvernamentale Beyond Fossil Fuels, a afirmat că nu există dovezi convingătoare că inteligența artificială va aduce beneficii climatice. Ea și-a exprimat îngrijorarea că angajamentul ar putea fi folosit ca o formă de validare ecologică, fără a determina schimbări reale ale practicilor existente.