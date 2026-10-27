Doliu în presă: A murit jurnalistul sportiv Răsvan Apostolescu

A fost una dintre vocile care au adus fotbalul în casele românilor, comentând meciuri importante de la Campionatul Mondial, Campionatul European și finala Cupei UEFA. Răsvan Apostolescu, jurnalistul cunoscut de colegi drept „Balon”, a murit.

Jurnalistul sportiv Răsvan Apostolescu, cunoscut pentru comentariile sale de fotbal de la Radio România Actualități, a murit. A decedat la vârsta de 66 de ani.

Anunțul a fost făcut de postul public de radio, unde acesta și-a desfășurat o mare parte din carieră și a transmis numeroase evenimente sportive importante.

Răsvan Apostolescu a făcut parte din generația comentatorilor sportivi care și-au început activitatea la începutul anilor 1990. De profesie medic veterinar, acesta și-a dedicat o mare parte din viață jurnalismului sportiv, devenind una dintre vocile emisiunii „Fotbal minut cu minut”, o producție de referință a Radio România Actualități.

Născut în septembrie 1960, jurnalistul era cunoscut de colegi și prieteni sub porecla „Balon”. De-a lungul activității sale, a lucrat alături de nume importante ale radioului românesc, precum Ion Ghițulescu, Dan Voicilă, Teoharie Coca Cozma, Nicolae Secoșan, Teodor Mateescu, Dumitru Pelican și Ilie Dobre.

Debutul său în comentariul sportiv a avut loc la un meci de primă divizie dintre FC Argeș și Dinamo. Ulterior, a ajuns la microfonul unor partide importante din fotbalul internațional, inclusiv finala Cupei UEFA dintre Galatasaray și Arsenal. De asemenea, a comentat meciuri de la turneele finale ale Campionatului Mondial și ale Campionatului European de Fotbal.

Activitatea sa jurnalistică nu s-a limitat la fotbal. Răsvan Apostolescu a urmărit și competiții de lupte libere și greco-romane, discipline care s-au numărat printre preocupările sale profesionale.

Unul dintre episoadele memorabile ale carierei sale a fost interviul realizat cu fostul mare fotbalist francez Michel Platini, cu ocazia meciului de retragere al lui Gheorghe Hagi. Discuția a fost posibilă cu ajutorul lui Ion Țiriac, care a asigurat traducerea, întrucât jurnalistul nu vorbea fluent limba franceză.

Apostolescu a povestit experiența într-un interviu acordat scriitorului Ovidiu Blag. Inițial, acesta trebuia să realizeze un interviu cu Adrian Năstase, premier la acea vreme, însă prezența sa în tribuna oficială i-a oferit ocazia de a aborda și alte personalități prezente la eveniment.

Jurnalistul a relatat că a profitat de ocazie pentru a-l intervieva pe Michel Platini, aflat în apropierea lui Ion Țiriac. L-a rugat pe fostul tenismen să îl ajute cu traducerea, iar interviul a devenit unul memorabil. Potrivit relatării sale, Platini a vorbit atât despre Gheorghe Hagi, cât și despre fotbalul românesc, în termeni laudativi.

Prin activitatea desfășurată la Radio România Actualități, Răsvan Apostolescu a contribuit la transmiterea unor momente importante din sportul românesc și internațional, fiind parte a unei generații de comentatori care au marcat istoria radioului sportiv din România.