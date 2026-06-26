Apple scumpește mai multe produse la nivel global. Noile prețuri pentru MacBook, iPad, HomePod și Apple TV

Apple a majorat prețurile pentru mai multe modele de Mac, iPad și dispozitive pentru casă inteligentă, invocând creșterea fără precedent a costurilor componentelor de memorie și stocare. Compania spune că a suportat până acum aceste costuri, însă situația actuală nu mai permite menținerea prețurilor anterioare.

Apple a anunțat joi creșterea prețurilor pentru mai multe produse din portofoliu, modificările fiind deja afișate în magazinele online ale companiei și aplicându-se la nivel global.

Printre cele mai importante majorări se numără MacBook Neo, al cărui preț de pornire crește de la 599 la 699 de dolari. MacBook Air ajunge la 1.299 de dolari, față de 1.099 de dolari anterior, iar modelul de bază MacBook Pro de 14 inci costă acum 1.999 de dolari, comparativ cu 1.699 de dolari.

Și gama de tablete este afectată. iPad Pro de 11 inci urcă de la 999 la 1.199 de dolari, iar iPad Air ajunge la 749 de dolari, față de 599 de dolari până acum.

Creșteri de preț au fost anunțate și pentru dispozitivele dedicate locuinței inteligente. HomePod costă acum 349 de dolari, față de 299 de dolari anterior, HomePod mini crește de la 99 la 129 de dolari, iar Apple TV ajunge la 199 de dolari, comparativ cu 129 de dolari.

În schimb, compania nu a modificat, deocamdată, prețurile telefoanelor iPhone, potrivit Bloomberg.

Apple explică majorările prin creșterea rapidă a cererii pentru cipurile de memorie și dispozitivele de stocare, alimentată de extinderea accelerată a centrelor de date dedicate inteligenței artificiale.

Un purtător de cuvânt al companiei a declarat că dezvoltarea infrastructurii AI a generat o cerere fără precedent pentru aceste componente și că Apple nu a mai întâlnit până acum o astfel de creștere a prețurilor într-un interval atât de scurt.

Reprezentanții companiei au precizat că Apple a încercat să protejeze consumatorii și să suporte intern costurile suplimentare, însă a ajuns în punctul în care este nevoită să transfere o parte din aceste majorări în prețul produselor.

Problemele legate de aprovizionarea cu memorii nu sunt noi pentru Apple. În aprilie, conducerea companiei avertiza investitorii că deficitul de componente urma să se agraveze pe parcursul anului.

Directorul general Tim Cook declara atunci că numeroase modele Mac înregistrează întârzieri de livrare și restricții de producție și că situația nu urma să se rezolve într-un termen scurt.

Compania a mai făcut ajustări ale gamei de produse în ultimele luni. În martie, noile generații MacBook Air și MacBook Pro au venit cu prețuri mai mari, compensate parțial prin creșterea memoriei și îmbunătățirea specificațiilor tehnice. În luna mai, Apple a eliminat configurația de bază a Mac mini, care avea un preț de 599 de dolari.

Criza componentelor va reprezenta una dintre principalele provocări și pentru viitorul director general al companiei, John Ternus, care va prelua conducerea Apple de la Tim Cook începând cu 1 septembrie. Lipsa memoriilor a afectat inclusiv lansarea unor produse noi, printre care și viitoarea generație Mac Studio.

În ceea ce privește iPhone, Tim Cook declara anterior că telefoanele sunt afectate într-o măsură mai redusă de lipsa memoriilor, principalele dificultăți fiind legate de aprovizionarea cu procesoare. Apple pregătește lansarea unei noi generații de smartphone-uri în luna septembrie, inclusiv a unui model pliabil al cărui preț este estimat să depășească 2.000 de dolari.