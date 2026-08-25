Apple anunță noile Mac mini cu M6 și Mac Studio cu M5 Ultra. Promit un salt major de performanță pentru inteligența artificială

Apple și-a actualizat gama de computere desktop și a prezentat noile Mac mini și Mac Studio. Mac mini primește noul procesor M6, în timp ce Mac Studio poate fi configurat cu M5 Ultra, descris drept cel mai puternic procesor Apple de până acum.

Anunțul Apple a venit la numai o zi după apariția informațiilor potrivit cărora compania pregătea noi dispozitive Mac. Producătorul american a prezentat un Mac mini echipat cu M6 și un Mac Studio care primește procesorul M5 Ultra.

Apple susține că noile cipuri aduc un salt important atât în ceea ce privește performanța generală, cât și puterea de calcul destinată inteligenței artificiale.

Noul Mac mini cu M6 dispune de un sistem Neural Engine dual cu 16 nuclee, care poate oferi o performanță de până la două ori mai mare decât generațiile anterioare de Mac mini pentru sarcinile AI executate direct pe dispozitiv.

Modelul de bază pornește de la 899 de dolari și este echipat cu 16 GB de memorie RAM și un spațiu de stocare de 256 GB.

Apple oferă Mac mini și într-o configurație cu procesorul M5 Pro. Această versiune are un preț de pornire de 1.699 de dolari.

Actualizarea vine într-o perioadă în care Mac mini a devenit tot mai popular în rândul utilizatorilor care rulează agenți de inteligență artificială.

Cererea pentru aceste sisteme a fost suficient de ridicată încât, în anumite perioade, unele configurații au fost dificil de găsit în stoc.

Prin introducerea M6, Apple încearcă să consolideze această utilizare, noul procesor fiind orientat inclusiv către procesarea locală a sarcinilor AI. Astfel, anumite operațiuni pot fi executate direct pe computer, fără ca procesarea să depindă în totalitate de infrastructura din cloud.

La vârful gamei se află noul Mac Studio cu M5 Ultra. Sistemul poate fi configurat cu un procesor central cu până la 36 de nuclee și un procesor grafic cu până la 80 de nuclee.

Cantitatea maximă de memorie unificată ajunge la 512 GB, ceea ce poziționează sistemul pentru sarcini profesionale foarte solicitante și pentru procesarea locală a modelelor de inteligență artificială.

Johny Srouji, directorul Apple responsabil de hardware, a prezentat noul Mac Studio drept un sistem destinat atât inteligenței artificiale rulate direct pe dispozitiv, cât și celor mai solicitante fluxuri de lucru profesionale.

Versiunea Mac Studio cu M5 Ultra pornește de la 5.499 de dolari. Configurația de bază include un procesor central cu 30 de nuclee, un procesor grafic cu 64 de nuclee, 36 GB de memorie și 512 GB pentru stocare.

Apple oferă și o versiune Mac Studio cu M5 Max, cu un preț de pornire de 2.499 de dolari.

Ambele computere au fost disponibile pentru precomandă înaintea lansării programate pentru 22 august.

Prezentarea noilor Mac-uri precede evenimentul hardware organizat anual de Apple în luna septembrie. Compania este așteptată să prezinte atunci o nouă generație de produse.

Printre dispozitivele anticipate se numără seria iPhone 18, un iPhone pliabil, noi produse pentru locuințele inteligente și generații actualizate de Apple Watch.