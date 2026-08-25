Toamna 2026 pe streaming: Cele mai așteptate filme, seriale și anime-uri care apar în septembrie, octombrie și noiembrie

Toamna lui 2026 vine cu un adevărat maraton de premiere pentru iubitorii de filme, seriale și anime. Netflix, Disney+, HBO Max, Amazon Prime Video, Apple TV+ și Crunchyroll pregătesc titluri noi și sezoane mult așteptate. De la producții Marvel până la anime-uri spectaculoase, lunile septembrie, octombrie și noiembrie au surprize pentru toate gusturile.

Toamna anului 2026 vine cu numeroase premiere pentru iubitorii de filme, seriale și anime. Netflix, Disney+, HBO Max, Amazon Prime Video, Apple TV+ și Crunchyroll pregătesc producții noi, sezoane mult așteptate și adaptări ale unor universuri cunoscute.

De la „The Gentlemen” până la „JoJo’s Bizarre Adventure”, oferta este una variată.

Luna începe pe 2 septembrie, pe Disney+, cu „LEGO Star Wars: The Mandalorian”, o nouă producție inspirată din universul „Star Wars”.

Pe 3 septembrie, Netflix lansează sezonul al doilea din „The Gentlemen”, serialul inspirat de filmul regizat de Guy Ritchie.

Apple TV+ continuă seria premierelor pe 9 septembrie, când este programat „Last Seen”.

O săptămână mai târziu, pe 16 septembrie, platforma lansează sezonul al șaselea din „Slow Horses”. Tot pe 16 septembrie, Amazon Prime Video aduce „Neagley”, un spin-off al universului „Reacher”, centrat pe personajul Frances Neagley.

Pe 17 septembrie, Netflix lansează „Monster: The Lizzie Borden Story”, o producție inspirată de controversatul caz Lizzie Borden.

Pe 23 septembrie, Netflix propune „Wonka’s The Golden Ticket”, în timp ce Apple TV+ lansează „Brothers”.

Pe 24 septembrie, Netflix adaugă în catalog „A Different World”.

Fanii anime-urilor au un motiv important să aștepte data de 25 septembrie, când Netflix lansează „JoJo’s Bizarre Adventure: Steel Ball Run”, una dintre cele mai așteptate adaptări anime ale toamnei.

Luna se încheie pe 29 septembrie, cu „LEGO One Piece”, o nouă producție inspirată din celebrul univers „One Piece”.

Pe 1 octombrie, HBO Max lansează „WAR”, deschizând seria premierelor importante din cea de-a doua lună de toamnă.

Netflix continuă pe 6 octombrie, cu „Bass X Machina”, urmat de „Carrie”, serialul Amazon Prime Video bazat pe romanul lui Stephen King, programat pentru 7 octombrie.

Pe 8 octombrie, Netflix lansează „Below”.

Apple TV+ intră în cursa premierelor pe 9 octombrie, cu „Matchbox The Movie”.

Pe 14 octombrie, Disney+ lansează „VisionQuest”, seria Marvel centrată pe personajul Vision. În aceeași zi, Amazon Prime Video aduce sezonul al treilea din „Helluva Boss”.

Pe 21 octombrie, Amazon Prime Video lansează sezonul al doilea din „The Terminal List”.

Pe 23 octombrie, Netflix revine cu sezonul al patrulea din „Lupin”, una dintre producțiile sale europene de succes.

Tot în octombrie sunt programate mai multe premiere anime pe Netflix: sezonul al doilea din „The Ramparts of Ice”, sezonul al treilea din „Ranma 1/2” și sezonul al doilea din „Blue Box”.

Crunchyroll pregătește, la rândul său, mai multe titluri anime pentru luna octombrie: „FX Fighter Kurumi-chan”, „The Iceblade Sorcerer Shall Rule the World II”, „The Laid-Off Cheat-Granting Mage Enjoys a Second Lease on Life” și „Uncle’s Obsession with Cute Things”. Pentru aceste producții este indicată luna octombrie, fără o zi exactă de lansare.

Ultima lună a toamnei aduce mai puține premiere, dar câteva titluri importante.

Pe 11 noiembrie, Amazon Prime Video lansează sezonul al treilea din „The Lord of the Rings: The Rings of Power”, una dintre cele mai ambițioase producții fantasy ale platformei.

Pe 20 noiembrie, Disney+ lansează sezonul al treilea din „Percy Jackson and the Olympians”, continuând povestea inspirată din seria de cărți a lui Rick Riordan.

Luna și sezonul se încheie pe 25 noiembrie, când Amazon Prime Video lansează „Blade Runner 2099”, serialul plasat în universul celebrului „Blade Runner”.