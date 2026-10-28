Profitul Airbus a scăzut cu 9% în trimestrul al treilea. Problemele de producție pun presiune pe obiectivul de livrări pentru 2026

Airbus a raportat o scădere de aproximativ 9% a profitului operațional ajustat în trimestrul al treilea din 2026, pe fondul reducerii livrărilor de aeronave. Producătorul european se confruntă cu probleme de calitate și întârzieri în aprovizionarea cu motoare, dar își menține obiectivul de a livra aproximativ 870 de avioane până la sfârșitul anului.

Grupul aeronautic Airbus, cu sediul la Toulouse, Franța, a anunțat miercuri că profitul ajustat înainte de dobânzi și impozite (EBIT) a scăzut cu aproximativ 9% în trimestrul al treilea, ajungând la 1,77 miliarde de euro, echivalentul a aproximativ două miliarde de dolari.

Veniturile companiei au fost de 17,47 miliarde de euro.

Rezultatele s-au situat sub estimările analiștilor consultați de Bloomberg, care anticipau un profit operațional ajustat de 1,79 miliarde de euro și venituri de 18,09 miliarde de euro.

Scăderea profitabilității a venit într-o perioadă în care Airbus încearcă să accelereze producția, în ciuda dificultăților întâmpinate pe unele linii de asamblare.

„Într-un mediu geopolitic și operațional complex, ne concentrăm pe livrări, menținând în același timp o atenție constantă asupra calității. Planul nostru este clar, iar echipele noastre sunt mobilizate pentru îndeplinirea obiectivelor”, a declarat Guillaume Faury, directorul general al Airbus.

Producătorul european se confruntă cu probleme de calitate și cu un deficit de motoare, factori care au afectat ritmul de fabricație și livrare a aeronavelor.

Cu toate acestea, Airbus a decis să păstreze obiectivul de aproximativ 870 de avioane livrate în 2026.

Pentru a atinge această țintă, compania trebuie să predea clienților, în perioada rămasă până la sfârșitul anului, mai mult de patru aeronave în fiecare zi lucrătoare.

Airbus și-a menținut și estimările financiare pentru întregul an, care prevăd un profit operațional ajustat de aproximativ 7,5 miliarde de euro și un flux de numerar disponibil înainte de finanțarea clienților de aproximativ 4,5 miliarde de euro.

Principala divizie a Airbus, responsabilă de producția aeronavelor civile, a înregistrat un profit operațional ajustat de 1,38 miliarde de euro în trimestrul al treilea, în scădere cu aproximativ 12%.

În schimb, divizia de apărare și spațiu a raportat o creștere de 19% a profitului, până la 185 de milioane de euro.

Divizia de elicoptere a înregistrat un profit de 205 milioane de euro. Airbus a atribuit rezultatul unei structuri mai puțin favorabile a livrărilor, în funcție de modelele predate clienților.

Compania a raportat și costuri de 112 milioane de euro în trimestrul al treilea, asociate integrării activităților preluate de la fostul furnizor Spirit AeroSystems.

Rezultatele Airbus au fost publicate la o zi după ce rivalul american Boeing a anunțat reducerea țintei de livrări pentru întregul an.

Boeing a precizat că are nevoie de mai mult timp pentru a adapta operațiunile la ritmuri mai ridicate de producție.

Anunțul a provocat o reacție puternică pe piața bursieră, acțiunile producătorului american scăzând cu până la 10%, la cel mai redus nivel din ultimele 18 luni.

Pe piața bursieră, acțiunile Airbus au înregistrat o scădere de aproximativ 3,4% de la începutul anului 2026.

Evoluția contrastează cu performanța din 2025, când titlurile producătorului european au avansat cu 28%.

Dacă declinul se menține până la sfârșitul anului, Airbus ar urma să înregistreze cea mai slabă performanță bursieră anuală din 2020.