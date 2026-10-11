PepsiCo reduce estimările de profit pentru 2026. Vânzările slabe și costurile ridicate pun presiune pe companie

PepsiCo și-a redus estimările privind profitul pentru 2026 și pregătește noi reduceri de costuri, după ce vânzările din America de Nord au evoluat sub așteptări. Cererea slabă, inflația și cheltuielile de producție afectează compania.

PepsiCo și-a redus estimările privind creșterea profitului pentru 2026 și a anunțat noi măsuri de reducere a costurilor, în condițiile în care redresarea vânzărilor și a marjelor de profit din America de Nord durează mai mult decât anticipase conducerea companiei. Cererea slabă pentru băuturi și gustări, inflația și majorarea costurilor materiilor prime continuă să afecteze rezultatele grupului.

Compania se confruntă și cu schimbarea obiceiurilor alimentare ale consumatorilor, inclusiv pe fondul utilizării tot mai extinse a medicamentelor pentru slăbit din clasa GLP-1. PepsiCo a lansat un amplu program de restructurare după ce fondul activist Elliott Investment Management a achiziționat, în urmă cu aproximativ un an, o participație de circa 4 miliarde de dolari în companie.

Deși veniturile din trimestrul al treilea au depășit estimările analiștilor, PepsiCo a avertizat că îmbunătățirea performanțelor operaționale din America de Nord avansează mai lent decât era prevăzut.

Grupul estimează acum o creștere organică a veniturilor de aproximativ 3% în 2026, față de intervalul anterior de 2%-4%. În același timp, prognoza privind creșterea profitului de bază pe acțiune, ajustată în funcție de fluctuațiile valutare, a fost redusă la 1%-2%, de la estimarea anterioară situată la limita inferioară a intervalului de 4%-6%.

Directorul financiar al PepsiCo, Steve Schmitt, a anunțat că marja operațională de bază din America de Nord va continua să fie supusă presiunilor și în trimestrul al patrulea. În trimestrul al treilea, aceasta a scăzut cu 35 de puncte de bază față de aceeași perioadă a anului trecut. De la începutul anului, marja s-a redus cu 25 de puncte de bază, ajungând la 16,5% din venituri.

„Ne aşteptăm ca marja operaţională de bază din America de Nord să rămână sub presiune şi în trimestrul al patrulea”, a afirmat Schmitt.

Evoluția este în contradicție cu obiectivul anunțat în decembrie, după discuțiile cu Elliott Investment Management, privind majorarea marjei operaționale cu 100 de puncte de bază în decurs de trei ani.

Directorul general al PepsiCo, Ramon Laguarta, a anunțat că grupul va introduce noi reduceri de costuri în lunile următoare, pentru a accelera creșterea organică a veniturilor și a compensa majorarea cheltuielilor de producție.

În timp ce activitățile internaționale continuă să înregistreze rezultate favorabile, America de Nord rămâne o piață dificilă pentru companie. În trimestrul al treilea, volumele de produse alimentare vândute în regiune au stagnat, iar cele de băuturi au scăzut cu 2% comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut.

Conducerea PepsiCo estimează că presiunile asupra consumatorilor din America de Nord vor persista în următoarele 12-18 luni. Pentru a stimula cererea, compania își extinde inclusiv gama de produse bogate în proteine, încercând să se adapteze schimbărilor în obiceiurile de consum asociate utilizării medicamentelor pentru slăbit din clasa GLP-1.

În februarie, PepsiCo a redus cu până la 15% prețurile unor produse, precum Lay’s și Doritos, pentru a atrage consumatorii afectați de inflație. Luna trecută, compania a anunțat însă majorarea prețurilor pentru anumite sortimente de chipsuri, în încercarea de a compensa creșterea costurilor materiilor prime.

Reprezentanții grupului estimează că majorările de prețuri din 2027 vor fi mai mici decât cele din 2025.

Dificultățile PepsiCo reflectă probleme mai ample cu care se confruntă industria alimentelor ambalate. Companii precum General Mills, McCormick și Conagra Brands își majorează cheltuielile pentru promoții și programe menite să mențină prețurile accesibile, în încercarea de a stimula cererea în contextul costurilor ridicate.

Nik Modi, analist financiar la RBC Capital Markets, consideră că divizia de băuturi a PepsiCo continuă să obțină rezultate dezamăgitoare și că grupul riscă să piardă în continuare cotă de piață în favoarea concurenților Coca-Cola și Keurig Dr Pepper.

„Activitatea din sectorul băuturilor continuă să dezamăgească şi ne aşteptăm ca PepsiCo să piardă în continuare cotă de piaţă în favoarea Coca-Cola şi Keurig Dr Pepper”, a declarat Modi.

Potrivit analistului, PepsiCo ar trebui să își restructureze integral modelul de îmbuteliere și distribuție a băuturilor, inclusiv prin extinderea sistemului de francizare, pentru a limita pierderile de cotă de piață.

În același timp, presiunile asupra directorului general Ramon Laguarta sunt în creștere, pe măsură ce investitorii așteaptă rezultate concrete din programul de redresare a companiei.

David Wagner, director de investiții și administrator de portofoliu la Aptus Capital Advisors, acționar al PepsiCo, apreciază că rezultatele favorabile ale operațiunilor internaționale i-au oferit lui Laguarta un răgaz. Totuși, răbdarea consiliului de administrație și a investitorilor activiști este limitată. Wagner consideră că următoarele două trimestre trebuie să aducă o redresare reală a activității din America de Nord. În caz contrar, presiunile asupra directorului general ar putea depăși solicitările privind restructurarea companiei și s-ar putea transforma într-o contestare a capacității sale de a continua să conducă grupul.

„Următoarele două trimestre trebuie să arate o redresare reală în America de Nord, altfel presiunea se va transforma din solicitarea de a realiza restructurarea în întrebarea de ce este în continuare persoana potrivită să conducă această companie”, a avertizat Wagner.

Acțiunile PepsiCo, care atinseseră în cursul săptămânii cel mai scăzut nivel din ultimii peste șase ani, au crescut cu aproximativ 2% în tranzacțiile de joi dimineață, după publicarea rezultatelor financiare.